https://sputniknews.uz/20230831/mirziyoev-saudiya-kompaniyasi-boshqaruvi-raisini-qabul-qildi-38424338.html
Мирзиёев Саудия компанияси бошқаруви раисини қабул қилди
Мирзиёев Саудия компанияси бошқаруви раисини қабул қилди
Мирзиёев бугунги кунда Ўзбекистон энергетика тармоғини ривожлантириш ва модернизация қилишга энг кўп инвестиция киритаётган “ACWA Power” билан самарали шериклик даражасини алоҳида мамнуният билан қайд этди.
2023-08-31T09:15+0500
2023-08-31T09:15+0500
2023-08-31T09:15+0500
сиёсат
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ТОШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кеча, 30 август куни “ACWA Power” компанияси бошқаруви раиси Муҳаммад Абунайянни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Саудиянинг ушбу компанияси билан амалий ҳамкорликни янада кенгайтириш ва Ўзбекистондаги устувор лойиҳаларни жадаллаштириш масалалари атрофлича кўриб чиқилди.Замонавий иссиқлик электр станциялари, шамол ва қуёш энергетикаси объектлари, энергетика инфрутизилмасини барпо этиш, “яшил” водород ишлаб чиқариш, илғор технологик ечимлар асосида ускуна ва бутловчи қисмларни маҳаллийлаштириш лойиҳаларини илгари суришга алоҳида эътибор қаратилди.Учрашув якунида “ACWA Power” раиси унинг фаолияти юксак баҳолангани ва давлат мукофоти – “Дўстлик” ордени билан тақдирлангани учун Ўзбекистон етакчисига чуқур миннатдорлик билдирди.
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мирзиёев саудия компанияси
мирзиёев саудия компанияси
Мирзиёев Саудия компанияси бошқаруви раисини қабул қилди
Мирзиёев бугунги кунда Ўзбекистон энергетика тармоғини ривожлантириш ва модернизация қилишга энг кўп инвестиция киритаётган “ACWA Power” билан самарали шериклик даражасини алоҳида мамнуният билан қайд этди.
ТОШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кеча, 30 август куни “ACWA Power” компанияси бошқаруви раиси Муҳаммад Абунайянни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Саудиянинг ушбу компанияси билан амалий ҳамкорликни янада кенгайтириш ва Ўзбекистондаги устувор лойиҳаларни жадаллаштириш масалалари атрофлича кўриб чиқилди.
Мирзиёев бугунги кунда Ўзбекистон энергетика тармоғини ривожлантириш ва модернизация қилишга энг кўп инвестиция киритаётган “ACWA Power” билан самарали шериклик даражасини алоҳида мамнуният билан қайд этди.
Замонавий иссиқлик электр станциялари, шамол ва қуёш энергетикаси объектлари, энергетика инфрутизилмасини барпо этиш, “яшил” водород ишлаб чиқариш, илғор технологик ечимлар асосида ускуна ва бутловчи қисмларни маҳаллийлаштириш лойиҳаларини илгари суришга алоҳида эътибор қаратилди.
Бундан ташқари, Муҳаммад Абунайян ҳамраислик қилаётган қўшма Ишбилармонлар кенгаши доирасида Саудиянинг етакчи компания ва банк институтларини Ўзбекистонга жалб қилиш борасидаги ишларни давом эттириш муҳимлиги таъкидланди.
Учрашув якунида “ACWA Power” раиси унинг фаолияти юксак баҳолангани ва давлат мукофоти – “Дўстлик” ордени билан тақдирлангани учун Ўзбекистон етакчисига чуқур миннатдорлик билдирди.