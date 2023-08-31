Абдусатторов Германияда ўтказилган жамоавий жаҳон чемпионатида иштирок этди — натижа
Нодирбек Абдусатторов ўз доскасида биринчи ўринни қайд этди.
ТОШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Ўзбекистонлик гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов Германияда ўтказилган рапид бўйича ФИДE жамоавий жаҳон чемпионатида иштирок этди.
Маълум қилинишича, мусобақада 36 та жамоа иштирок этди. Ҳар бир жамоа 9 кишидан иборат бўлди.
Ўзбекистонлик гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов Ян Непомниачтчи, Ян-Крзйсзтоф Дуда, Уесли Со, Винсент Кеймер, Прагнанандҳа Р, Ҳоу Йифан, Александра Костенюк, Вадим Росендан иборат WР Чесс жамоасида иштирок этди. Ушбу юлдузли жамоа биринчи ўринни эгаллади.
© Алишер СаъдуллаевНодирбек Абдусатторов принял участие в ЧМ ФИДЕ по рапид в Германии
Нодирбек Абдусатторов принял участие в ЧМ ФИДЕ по рапид в Германии
© Алишер Саъдуллаев
Шунингдек, Нодирбек Абдусатторов ўз доскасида ҳам биринчи ўринни қайд этди.
Эслатиб ўтамиз, Нодирбек Абдусатторов август ойида Озарбайжонда ўтган жаҳон кубогининг иккинчи босқичида туркиялик Ваҳап Саналга қарши ўйинда дуранг натижа қайд этди. Ваҳап Санал билан дуранг ўйнагач, Абдусатторов (2725) иккинчи ўйинда оқ доналар билан мағлуб бўлди.