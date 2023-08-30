“Бутун халқимиз сизларга ҳавас билан қарайди”. Мирзиёев давлат мукофотларини топширди

В соответствии с указами Президента Республики Узбекистан по случаю тридцать второй годовщины независимости многие наши соотечественники были удостоены почетных званий, орденов и медалей, а также группа зарубежных инвесторов - ордена "Дўстлик". 30 августа в резиденции "Куксарой" состоялась церемония вручения этих наград.