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https://sputniknews.uz/20230829/prezident-restavratsiya-qilingan-bolalar-kutubxonasini-borib-kordi-38374109.html
Президент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди — фото
Президент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди — фото
Янгиланган кутубхонада ўзбек ва жаҳон болалар адабиётига оид 180 минг китоблар, электрон китоблар, видео ва аудио фонд ва Амфитеатрга эга.
2023-08-29T21:28+0500
2023-08-29T21:28+0500
жамият
маданият
шавкат мирзиёев
болалар
президент
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ТОШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев янгиланган Республика болалар кутубхонасини бориб кўрди. 1907 йилда қурилган тарихий бино реставрация қилиниб, замонавий жиҳозланди. Бугун муассаса ҳар жиҳатдан қулай, шинам ва ёруғ. Энди у нафақат болалар, балки катталарнинг ҳам севимли масканига айланмоқда.Кутубхона ўзбек ва жаҳон болалар адабиётига оид 180 минг китоб фондига эга. Замонавий ахборот технологияларидан фойдаланилаётгани ходимлар ишини енгиллаштириб, китобхон болаларга қўшимча қулайлик яратган. Ташриф буюрувчилар махсус ID-карта олади. У орқали китобхонларни рўйхатга олиш, китоб олиш ва топшириш жараёнлари электрон тарзда ташкил этилади.Электрон кутубхонани ривожлантириш, видео ва аудио ресурслар фондини бойитиш, фойдали веб-контентлар яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Аудио китобларни тинглаш хонаси ташкил этилган.Президент ушбу шароитларни кўздан кечирди, китоб ўқиётган ва чет тилларини ўрганаётган болалар билан мулоқотда бўлди.Шунингдек, муассасада халқаро конференция, семинар ва бошқа тадбирларни ҳам бевосита, ҳам онлайн ўтказиш имкони яратилган. Ҳудуд ободонлаштирилиб, янги қиёфага кирган. Мўъжазгина амфитеатр ташкил этилган.
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янгиланган кутубхона ўзбек жаҳон болалар адабиёти китоблар видео аудио фонд амфитеатрга
янгиланган кутубхона ўзбек жаҳон болалар адабиёти китоблар видео аудио фонд амфитеатрга

Президент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди — фото

21:28 29.08.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
Президент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.08.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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НовостиTelegram
Янгиланган кутубхонада ўзбек ва жаҳон болалар адабиётига оид 180 минг китоблар, электрон китоблар, видео ва аудио фонд ва амфитеатрга эга.
ТОШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев янгиланган Республика болалар кутубхонасини бориб кўрди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
Шавкат Мирзиёев осмотрел отреставрированную детскую библиотеку - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.08.2023
Президент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
© Пресс-служба президента Узбекистана
1907 йилда қурилган тарихий бино реставрация қилиниб, замонавий жиҳозланди. Бугун муассаса ҳар жиҳатдан қулай, шинам ва ёруғ. Энди у нафақат болалар, балки катталарнинг ҳам севимли масканига айланмоқда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
Шавкат Мирзиёев осмотрел отреставрированную детскую библиотеку - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.08.2023
Президент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кутубхона ўзбек ва жаҳон болалар адабиётига оид 180 минг китоб фондига эга. Замонавий ахборот технологияларидан фойдаланилаётгани ходимлар ишини енгиллаштириб, китобхон болаларга қўшимча қулайлик яратган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
Шавкат Мирзиёев осмотрел отреставрированную детскую библиотеку - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.08.2023
Президент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ташриф буюрувчилар махсус ID-карта олади. У орқали китобхонларни рўйхатга олиш, китоб олиш ва топшириш жараёнлари электрон тарзда ташкил этилади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
Шавкат Мирзиёев осмотрел отреставрированную детскую библиотеку - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.08.2023
Президент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Электрон кутубхонани ривожлантириш, видео ва аудио ресурслар фондини бойитиш, фойдали веб-контентлар яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Аудио китобларни тинглаш хонаси ташкил этилган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
Шавкат Мирзиёев осмотрел отреставрированную детскую библиотеку - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.08.2023
Президент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент ушбу шароитларни кўздан кечирди, китоб ўқиётган ва чет тилларини ўрганаётган болалар билан мулоқотда бўлди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
Шавкат Мирзиёев осмотрел отреставрированную детскую библиотеку - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.08.2023
Президент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шунингдек, муассасада халқаро конференция, семинар ва бошқа тадбирларни ҳам бевосита, ҳам онлайн ўтказиш имкони яратилган. Ҳудуд ободонлаштирилиб, янги қиёфага кирган. Мўъжазгина амфитеатр ташкил этилган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
Шавкат Мирзиёев осмотрел отреставрированную детскую библиотеку - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.08.2023
Президент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
© Пресс-служба президента Узбекистана
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