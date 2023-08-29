Президент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди — фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Янгиланган кутубхонада ўзбек ва жаҳон болалар адабиётига оид 180 минг китоблар, электрон китоблар, видео ва аудио фонд ва амфитеатрга эга.
ТОШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев янгиланган Республика болалар кутубхонасини бориб кўрди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
Президент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
© Пресс-служба президента Узбекистана
1907 йилда қурилган тарихий бино реставрация қилиниб, замонавий жиҳозланди. Бугун муассаса ҳар жиҳатдан қулай, шинам ва ёруғ. Энди у нафақат болалар, балки катталарнинг ҳам севимли масканига айланмоқда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
Президент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кутубхона ўзбек ва жаҳон болалар адабиётига оид 180 минг китоб фондига эга. Замонавий ахборот технологияларидан фойдаланилаётгани ходимлар ишини енгиллаштириб, китобхон болаларга қўшимча қулайлик яратган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
Президент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ташриф буюрувчилар махсус ID-карта олади. У орқали китобхонларни рўйхатга олиш, китоб олиш ва топшириш жараёнлари электрон тарзда ташкил этилади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
Президент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Электрон кутубхонани ривожлантириш, видео ва аудио ресурслар фондини бойитиш, фойдали веб-контентлар яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Аудио китобларни тинглаш хонаси ташкил этилган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
Президент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент ушбу шароитларни кўздан кечирди, китоб ўқиётган ва чет тилларини ўрганаётган болалар билан мулоқотда бўлди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
Президент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шунингдек, муассасада халқаро конференция, семинар ва бошқа тадбирларни ҳам бевосита, ҳам онлайн ўтказиш имкони яратилган. Ҳудуд ободонлаштирилиб, янги қиёфага кирган. Мўъжазгина амфитеатр ташкил этилган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
Президент реставрация қилинган болалар кутубхонасини бориб кўрди
© Пресс-служба президента Узбекистана