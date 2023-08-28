https://sputniknews.uz/20230828/ozbekistonda-rossiya-avtomobilsozlik-sanoatida-ishga-qabul-qilish-haqida-elon-berildi-38303908.html
Ўзбекистонда Россия автомобилсозлик саноатида ишга қабул қилиш ҳақида эълон берилди
Ўзбекистонда Россия автомобилсозлик саноатида ишга қабул қилиш ҳақида эълон берилди
Ўзбекистонда Россиянинг автомобилсозлик саноатида ишга қабул қилиш ҳақида эълон берилди
2023-08-28T14:14+0500
2023-08-28T14:14+0500
2023-08-28T14:14+0500
миграция
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миграция
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ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Ўзбекистон Ташқи меҳнат миграцияси масалалари агентлиги Россияда автомобил ишлаб чиқариш бўйича ишга ташкилий равишда ишга қабул қилишни эълон қилди, деб хабар берди агентлик матбуот хизмати.Эълон қилинган бўш иш ўринлари учун танловида иштирок этишни хоҳловчилар агентликнинг ҳудудий бошқармаларига мурожаат қилишлари мумкин. Дастлабки танлов 28-29 август кунлари Қашқадарё, Сурхондарё, Навоий ва Бухоро вилоятларида бўлиб ўтади.2017-йилнинг апрел ойида Россия ва Ўзбекистон ҳукуматлари ўртасида Россия Федерацияси ҳудудида вақтинчалик меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун Ўзбекистон фуқароларини уюшган ҳолда жалб қилиш ва жалб этиш тўғрисидаги битим имзоланганди. Икки ой ўтгач, ҳужжат кучга кирди.Республика Бандлик ва қашшоқликни қисқартириш вазирлиги маълумотларига кўра, 2022-йил охирида Ўзбекистондан хорижга кетган меҳнат мигрантлари сони 2022 йил охиридаги 1,5 миллион кишига нисбатан 2 миллиондан ошди (мамлакат меҳнатга лаёқатли аҳолининг қарийб 20 фоизи). 2021 йил, уларнинг 60% дан ортиғи РФда ишлайди.Ўзбекистонда “Ўзавтопром” АК таркибида енгил автомобиллар ишлаб чиқариш билан тўртта корхона – енгил автомобиллар ишлаб чиқарувчи UzAuto Motors (собиқ GM Uzbekistan ҚК Асака, Андижон вилояти), Isuzu шассиларида автобуслар, пикаплар ва юк машиналари ишлаб чиқарадиган “СамАвто” МЧЖ, юк автомобиллари ишлаб чиқариш бўйича MAN Auto Uzbekistan (Самарқанд вилояти), шунингдек, тижорат автомобилларини ишлаб чиқарувчи “Жиззах автомобил заводи” МЧЖ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ўзбекистонда россиянинг автомобилсозлик саноатида ишга қабул қилиш ҳақида эълон берилди
ўзбекистонда россиянинг автомобилсозлик саноатида ишга қабул қилиш ҳақида эълон берилди
Ўзбекистонда Россия автомобилсозлик саноатида ишга қабул қилиш ҳақида эълон берилди
Ўзбекистонда Россиянинг автомобилсозлик саноатида ишлаш учун ташкилий ишга қабул қилиш эълон қилинди.
ТОШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Ўзбекистон Ташқи меҳнат миграцияси масалалари агентлиги Россияда автомобил ишлаб чиқариш бўйича ишга ташкилий равишда ишга қабул қилишни эълон қилди, деб хабар берди агентлик матбуот хизмати.
“Биз фуқароларни Россия Федерациясида автомобил ишлаб чиқаришда ишлашга таклиф қиламиз”, — дейилган агентликнинг Телеграм-каналида.
Эълон қилинган бўш иш ўринлари учун танловида иштирок этишни хоҳловчилар агентликнинг ҳудудий бошқармаларига мурожаат қилишлари мумкин. Дастлабки танлов 28-29 август кунлари Қашқадарё, Сурхондарё, Навоий ва Бухоро вилоятларида бўлиб ўтади.
2017-йилнинг апрел ойида Россия ва Ўзбекистон ҳукуматлари ўртасида Россия Федерацияси ҳудудида вақтинчалик меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун Ўзбекистон фуқароларини уюшган ҳолда жалб қилиш ва жалб этиш тўғрисидаги битим имзоланганди. Икки ой ўтгач, ҳужжат кучга кирди.
Республика Бандлик ва қашшоқликни қисқартириш вазирлиги маълумотларига кўра, 2022-йил охирида Ўзбекистондан хорижга кетган меҳнат мигрантлари сони 2022 йил охиридаги 1,5 миллион кишига нисбатан 2 миллиондан ошди (мамлакат меҳнатга лаёқатли аҳолининг қарийб 20 фоизи). 2021 йил, уларнинг 60% дан ортиғи РФда ишлайди.
Ўзбекистонда “Ўзавтопром” АК таркибида енгил автомобиллар ишлаб чиқариш билан тўртта корхона – енгил автомобиллар ишлаб чиқарувчи UzAuto Motors (собиқ GM Uzbekistan ҚК Асака, Андижон вилояти), Isuzu шассиларида автобуслар, пикаплар ва юк машиналари ишлаб чиқарадиган “СамАвто” МЧЖ, юк автомобиллари ишлаб чиқариш бўйича MAN Auto Uzbekistan (Самарқанд вилояти), шунингдек, тижорат автомобилларини ишлаб чиқарувчи “Жиззах автомобил заводи” МЧЖ.