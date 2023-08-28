https://sputniknews.uz/20230828/ozbekiston-oz-meva-sabzavotlarini-asosan-qaerga-sotmoqda-38312685.html
Ўзбекистон ўз мева-сабзавотларини асосан қаерга сотмоқда
Ўзбекистон ўз мева-сабзавотларини асосан қаерга сотмоқда
Статистика агентлигининг дастлабки маълумотларига кўра, 2023 йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистон 1,1 млн тонна мева-сабзавот экспорт қилган. Улар қиймати: 672,9 млн доллар. Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг асосий экспорт бозорлари Россия (41,8 %), Покистон (14,6 %), Қозоғистон (12,0 %) ҳамда Қирғизистон (9,1 %) ҳиссасига тўғри келган.
2023-08-28T17:22+0500
2023-08-28T17:22+0500
2023-08-28T17:22+0500
инфографика
мултимедиа
мева-сабзавот
экспорт
ўзбекистон
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Статистика агентлигининг дастлабки маълумотларига кўра, 2023 йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистон 1,1 млн тонна мева-сабзавот экспорт қилган. Улар қиймати: 672,9 млн доллар.Бу кўрсаткич 2022 йилнинг мос даврига нисбатан 1,2 баробарга ёки 153,8 минг тоннага кўпайган.Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг асосий экспорт бозорлари Россия (41,8 %), Покистон (14,6 %), Қозоғистон (12,0 %) ҳамда Қирғизистон (9,1 %) ҳиссасига тўғри келган.Батафсил - Sputnik инфографикасида
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ўзбекистон ўз мева-сабзавот экспорт статистика
ўзбекистон ўз мева-сабзавот экспорт статистика
Ўзбекистон ўз мева-сабзавотларини асосан қаерга сотмоқда
Етти ойда Ўзбекистон хорижга 1,1 млн тонна мева-сабзавот сотган. Асосий харидор Россия бўлиб қолмоқда.
Статистика агентлигининг дастлабки маълумотларига кўра, 2023 йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистон 1,1 млн тонна мева-сабзавот экспорт қилган. Улар қиймати: 672,9 млн доллар.
Бу кўрсаткич 2022 йилнинг мос даврига нисбатан 1,2 баробарга ёки 153,8 минг тоннага кўпайган.
Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг асосий экспорт бозорлари Россия (41,8 %), Покистон (14,6 %), Қозоғистон (12,0 %) ҳамда Қирғизистон (9,1 %) ҳиссасига тўғри келган.
Батафсил - Sputnik инфографикасида