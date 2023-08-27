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https://sputniknews.uz/20230827/toshkentda-qovunning-qanday-navlarini-xarid-qilish-mumkin-38280308.html
Тошкентда қовуннинг қандай навларини харид қилиш мумкин — инфографика
Тошкентда қовуннинг қандай навларини харид қилиш мумкин — инфографика
Умуман олганда, Ўзбекистон халқ селекциясида 150 дан ортиқ қовун навлари бор.
2023-08-27T20:32+0500
2023-08-27T20:32+0500
инфографика
ўзбекистон
тошкент
қовун
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Тошкентда айни вақтда қовуннинг шу навларини топиш мумкин. Умуман олганда, Ўзбекистон халқ селекциясида 150 дан ортиқ қовун навлари бор.Ўзбекистон 2023 йилнинг январь-июнь ойларида 11 та давлатга қиймати 16,7 млн AҚШ долларига тенг бўлган 79,9 минг тонна қовун экспорт қилган.Қовун экспорти ҳажми 2022 йилнинг мос даврига нисбатан солиштирилганда 16,8 минг тоннага ошган.6 ойда энг кўп қовун экспорт қилган давлатлар ичида Қозоғистон етакчи - 35,7 минг тонна. Кейинги ўринлардан Россия (29,3 минг тонна) ва Қирғиз Республикаси (12,6 минг тонна) жой олган.Қўшни давлатлар пойтахтларидаги қовун нархлари билан бу ерда танишишингиз мумкин.
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тошкент қовун
тошкент қовун

Тошкентда қовуннинг қандай навларини харид қилиш мумкин — инфографика

20:32 27.08.2023
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Умуман олганда, Ўзбекистон халқ селекциясида 150 дан ортиқ қовун навлари бор.
Тошкентда қовуннинг қандай навларини харид қилиш мумкин - Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда айни вақтда қовуннинг шу навларини топиш мумкин. Умуман олганда, Ўзбекистон халқ селекциясида 150 дан ортиқ қовун навлари бор.
Ўзбекистон 2023 йилнинг январь-июнь ойларида 11 та давлатга қиймати 16,7 млн AҚШ долларига тенг бўлган 79,9 минг тонна қовун экспорт қилган.
Қовун экспорти ҳажми 2022 йилнинг мос даврига нисбатан солиштирилганда 16,8 минг тоннага ошган.
6 ойда энг кўп қовун экспорт қилган давлатлар ичида Қозоғистон етакчи - 35,7 минг тонна. Кейинги ўринлардан Россия (29,3 минг тонна) ва Қирғиз Республикаси (12,6 минг тонна) жой олган.
Қўшни давлатлар пойтахтларидаги қовун нархлари билан бу ерда танишишингиз мумкин.
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