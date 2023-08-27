https://sputniknews.uz/20230827/ozbekiston-davlatlar-kapitali-korxonalar-38276448.html

Ўзбекистонда энг кўп қайси давлатлар капитали иштирокида корхоналар ташкил этилган?

Ўзбекистонда энг кўп қайси давлатлар капитали иштирокида корхоналар ташкил этилган?

Россия Ўзбекистонда корхона очиш бўйича етакчи: 425 та корхона.

2023-08-27T13:29+0500

2023-08-27T13:29+0500

2023-08-27T13:29+0500

жамият

ўзбекистон

россия

хитой

туркия

корхона

статистика агентлиги

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ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Жорий йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокида янги ташкил этилган корхоналар сони 1 532 тага етган. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълумотлари дарак бермоқда.Россия Ўзбекистонда корхона очиш бўйича етакчи: 425 та корхона. Кучли учликдан Хитой (329 та) ва Туркия (143 та) ўрин олган.Қолган давлатлар кесимида Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокида янги ташкил этилган корхоналар сони:

ўзбекистон

хитой

туркия

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