https://sputniknews.uz/20230827/ozbekiston-davlatlar-kapitali-korxonalar-38276448.html
Ўзбекистонда энг кўп қайси давлатлар капитали иштирокида корхоналар ташкил этилган?
Ўзбекистонда энг кўп қайси давлатлар капитали иштирокида корхоналар ташкил этилган?
Россия Ўзбекистонда корхона очиш бўйича етакчи: 425 та корхона.
2023-08-27T13:29+0500
2023-08-27T13:29+0500
2023-08-27T13:29+0500
жамият
ўзбекистон
россия
хитой
туркия
корхона
статистика агентлиги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1356/29/13562911_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_92b54ae597c0b94815e4c09572311b81.jpg
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Жорий йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокида янги ташкил этилган корхоналар сони 1 532 тага етган. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълумотлари дарак бермоқда.Россия Ўзбекистонда корхона очиш бўйича етакчи: 425 та корхона. Кучли учликдан Хитой (329 та) ва Туркия (143 та) ўрин олган.Қолган давлатлар кесимида Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокида янги ташкил этилган корхоналар сони:
ўзбекистон
хитой
туркия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1356/29/13562911_55:0:1192:853_1920x0_80_0_0_1aebbe9d4a06f6ada5e6f2fecef42628.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ўзбекистон корхона
Ўзбекистонда энг кўп қайси давлатлар капитали иштирокида корхоналар ташкил этилган?
Россия Ўзбекистонда корхона очиш бўйича етакчи: 425 та корхона.
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Жорий йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокида янги ташкил этилган корхоналар сони 1 532 тага етган. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълумотлари дарак бермоқда.
Россия Ўзбекистонда корхона очиш бўйича етакчи: 425 та корхона. Кучли учликдан Хитой (329 та) ва Туркия (143 та) ўрин олган.
Қолган давлатлар кесимида Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокида янги ташкил этилган корхоналар сони:
Қирғиз Республикаси – 34 та;