Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20230827/ozbekiston-davlatlar-kapitali-korxonalar-38276448.html
Ўзбекистонда энг кўп қайси давлатлар капитали иштирокида корхоналар ташкил этилган?
Ўзбекистонда энг кўп қайси давлатлар капитали иштирокида корхоналар ташкил этилган?
Россия Ўзбекистонда корхона очиш бўйича етакчи: 425 та корхона.
2023-08-27T13:29+0500
2023-08-27T13:29+0500
жамият
ўзбекистон
россия
хитой
туркия
корхона
статистика агентлиги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1356/29/13562911_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_92b54ae597c0b94815e4c09572311b81.jpg
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Жорий йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокида янги ташкил этилган корхоналар сони 1 532 тага етган. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълумотлари дарак бермоқда.Россия Ўзбекистонда корхона очиш бўйича етакчи: 425 та корхона. Кучли учликдан Хитой (329 та) ва Туркия (143 та) ўрин олган.Қолган давлатлар кесимида Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокида янги ташкил этилган корхоналар сони:
ўзбекистон
хитой
туркия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1356/29/13562911_55:0:1192:853_1920x0_80_0_0_1aebbe9d4a06f6ada5e6f2fecef42628.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон корхона
ўзбекистон корхона

Ўзбекистонда энг кўп қайси давлатлар капитали иштирокида корхоналар ташкил этилган?

13:29 27.08.2023
© Пресс-служба президентаВ Технопарке введено в строй современное предприятие
В Технопарке введено в строй современное предприятие - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.08.2023
© Пресс-служба президента
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Россия Ўзбекистонда корхона очиш бўйича етакчи: 425 та корхона.
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Жорий йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокида янги ташкил этилган корхоналар сони 1 532 тага етган. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълумотлари дарак бермоқда.
Россия Ўзбекистонда корхона очиш бўйича етакчи: 425 та корхона. Кучли учликдан Хитой (329 та) ва Туркия (143 та) ўрин олган.
Қолган давлатлар кесимида Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокида янги ташкил этилган корхоналар сони:
Қозоғистон – 94 та;
Жанубий Корея – 59 та;
Тожикистон – 39 та;
Қирғиз Республикаси – 34 та;
Туркманистон – 31 та;
Озарбайжон – 24 та;
АҚШ – 22 та;
Германия – 17 та.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0