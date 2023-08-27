Ўзбек палови Стокгольмда бўлиб ўтган кўргазмада энг яхши миллий таом деб топилди
18:28 27.08.2023 (янгиланди: 18:46 27.08.2023)
© ИА "Дунё"Ўзбек палови Стокгольмда бўлиб ўтган кўргазмада энг яхши миллий таом деб топилди
© ИА "Дунё"
Ярмарка якунлари бўйича Ўзбекистоннинг Швециядаги элчихонаси “энг яхши миллий таом” йўналиши бўйича фахрли биринчи ўринни қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Жорий йилнинг 25 август куни Буюк Британиянинг Швециядаги элчихонаси биносида “Food and Beer” миллий таом ва ичимликлар кўргазма ярмаркаси ўтказилди. Бу ҳақда “Дунё” АА хабар берди.
Тадбирда Арманистон, Австрия, Бельгия, Босния ва Герцеговина, Греция, Исландия, Латвия, Мексика, Словакия, Буюк Британия, Ўзбекистон, Чехия, Швеция, Эстония, Япония ва Австралия, Янги Зеландиянинг дипломатик ваколатхоналари ўзларининг миллий таомлари ва ичимликлари билан иштирок этишди.
Ўзбекистон вакилларининг ҳар йили ўтказилиб келинадиган ушбу маданий кўргазмадаги илк қатнашуви тадбир иштирокчилари томонидан илиқ кутиб олинди.
Ярмарка якунлари бўйича Ўзбекистоннинг Швециядаги элчихонаси “энг яхши миллий таом” йўналиши бўйича фахрли биринчи ўринни қўлга киритди.
Барча иштирокчилар томонидан Ўзбекистоннинг миллий таомлари жуда юқори баҳоланди.
Тадбир давомида швед бизнес вакиллари билан Ўзбекистон маҳсулотларининг Швецияга экспортини йўлга қўйиш масаласини ишлаб чиқиш бўйича келишувга эришилди.