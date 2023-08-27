Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://oz.sputniknews.uz/20230827/ozbek-palovi-stokgolmda-bolib-otgan-korgazmada-eng-yaxshi-milliy-taom-38279203.html
Ўзбек палови Стокгольмда бўлиб ўтган кўргазмада энг яхши миллий таом деб топилди
Ўзбек палови Стокгольмда бўлиб ўтган кўргазмада энг яхши миллий таом деб топилди
Ярмарка якунлари бўйича Ўзбекистоннинг Швециядаги элчихонаси “энг яхши миллий таом” йўналиши бўйича фахрли биринчи ўринни қўлга киритди.
2023-08-27T18:28+0500
2023-08-27T18:46+0500
жамият
ўзбекистон
швеция
стокгольм
палов
кўргазма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1b/38278878_0:0:557:313_1920x0_80_0_0_b6ac758a5435bc4d433162d4f1527947.jpg
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Жорий йилнинг 25 август куни Буюк Британиянинг Швециядаги элчихонаси биносида “Food and Beer” миллий таом ва ичимликлар кўргазма ярмаркаси ўтказилди. Бу ҳақда “Дунё” АА хабар берди.Тадбирда Арманистон, Австрия, Бельгия, Босния ва Герцеговина, Греция, Исландия, Латвия, Мексика, Словакия, Буюк Британия, Ўзбекистон, Чехия, Швеция, Эстония, Япония ва Австралия, Янги Зеландиянинг дипломатик ваколатхоналари ўзларининг миллий таомлари ва ичимликлари билан иштирок этишди.Ўзбекистон вакилларининг ҳар йили ўтказилиб келинадиган ушбу маданий кўргазмадаги илк қатнашуви тадбир иштирокчилари томонидан илиқ кутиб олинди.Барча иштирокчилар томонидан Ўзбекистоннинг миллий таомлари жуда юқори баҳоланди.Тадбир давомида швед бизнес вакиллари билан Ўзбекистон маҳсулотларининг Швецияга экспортини йўлга қўйиш масаласини ишлаб чиқиш бўйича келишувга эришилди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1b/38278878_0:0:557:417_1920x0_80_0_0_94b730047ddf729e9199d8484b6b6049.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ўзбек палови стокгольм кўргазма
ўзбек палови стокгольм кўргазма

Ўзбек палови Стокгольмда бўлиб ўтган кўргазмада энг яхши миллий таом деб топилди

18:28 27.08.2023 (янгиланди: 18:46 27.08.2023)
© ИА "Дунё"Ўзбек палови Стокгольмда бўлиб ўтган кўргазмада энг яхши миллий таом деб топилди
Ўзбек палови Стокгольмда бўлиб ўтган кўргазмада энг яхши миллий таом деб топилди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.08.2023
© ИА "Дунё"
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Ярмарка якунлари бўйича Ўзбекистоннинг Швециядаги элчихонаси “энг яхши миллий таом” йўналиши бўйича фахрли биринчи ўринни қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Жорий йилнинг 25 август куни Буюк Британиянинг Швециядаги элчихонаси биносида “Food and Beer” миллий таом ва ичимликлар кўргазма ярмаркаси ўтказилди. Бу ҳақда “Дунё” АА хабар берди.
Тадбирда Арманистон, Австрия, Бельгия, Босния ва Герцеговина, Греция, Исландия, Латвия, Мексика, Словакия, Буюк Британия, Ўзбекистон, Чехия, Швеция, Эстония, Япония ва Австралия, Янги Зеландиянинг дипломатик ваколатхоналари ўзларининг миллий таомлари ва ичимликлари билан иштирок этишди.
Ўзбекистон вакилларининг ҳар йили ўтказилиб келинадиган ушбу маданий кўргазмадаги илк қатнашуви тадбир иштирокчилари томонидан илиқ кутиб олинди.
Ярмарка якунлари бўйича Ўзбекистоннинг Швециядаги элчихонаси “энг яхши миллий таом” йўналиши бўйича фахрли биринчи ўринни қўлга киритди.
Барча иштирокчилар томонидан Ўзбекистоннинг миллий таомлари жуда юқори баҳоланди.
Тадбир давомида швед бизнес вакиллари билан Ўзбекистон маҳсулотларининг Швецияга экспортини йўлга қўйиш масаласини ишлаб чиқиш бўйича келишувга эришилди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0