https://sputniknews.uz/20230827/lazizbek-mullojonov-qozogistonlik-raqibini-nokautga-uchratdi-38277730.html
Лазизбек Мулложонов қозоғистонлик рақибини дастлабки раунддаёқ нокаутга учратди — видео
Лазизбек Мулложонов қозоғистонлик рақибини дастлабки раунддаёқ нокаутга учратди — видео
Дастлабки раунддаёқ Лазизбек қозоғистонлик рақибини техник нокаутга учратди.
2023-08-27T17:05+0500
2023-08-27T17:05+0500
2023-08-27T17:05+0500
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ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Ўзбекистонлик супероғир вазнли боксчи Лазизбек Мулложонов Польшадаги бокс оқшомида рингга кўтарилди. Бу ҳақда Ўзбекистон бокс федерацияси маълум қилди.Ушбу жангда Мулложоновга қозоғистонлик Нурсултон Аманжолов рақиблик қилди.Бу Аманжолов учун фаолиятидаги илк мағлубият бўлди. У бунгача 5 та жангда ғалабага эришганди.Мулложонов эса ғалабали сериясини 4 тага етказиб олди.
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лазизбек мулложонов
Лазизбек Мулложонов қозоғистонлик рақибини дастлабки раунддаёқ нокаутга учратди — видео
Дастлабки раунддаёқ Лазизбек қозоғистонлик рақибини техник нокаутга учратди.
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Ўзбекистонлик супероғир вазнли боксчи Лазизбек Мулложонов Польшадаги бокс оқшомида рингга кўтарилди. Бу ҳақда Ўзбекистон бокс федерацияси маълум қилди.
Ушбу жангда Мулложоновга қозоғистонлик Нурсултон Аманжолов рақиблик қилди.
6 раундга мўлжалланган жанг 1-раунддаёқ якунланди. Дастлабки раунддаёқ Лазизбек қозоғистонлик рақибини техник нокаутга учратди.
Бу Аманжолов учун фаолиятидаги илк мағлубият бўлди. У бунгача 5 та жангда ғалабага эришганди.
Мулложонов эса ғалабали сериясини 4 тага етказиб олди.