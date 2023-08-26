https://oz.sputniknews.uz/20230826/ozbekiston-zilzila-epitsentr-38246553.html
Ўзбекистонда 3,6 балли зилзила содир бўлди — эпицентр қаерда?
Ўзбекистонда 3,6 балли зилзила содир бўлди — эпицентр қаерда?
Зилзила эпицентри Тошкентдан 133 км жанубий-шарқда.
2023-08-26T08:55+0500
2023-08-26T08:55+0500
2023-08-26T08:55+0500
жамият
ўзбекистон
жиззах
зилзила
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ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Бугун, 26 август куни маҳаллий вақт билан соат 06:55да Ўзбекистонда зилзила содир бўлди, дея хабар берди ФВВ Сейсмопрогностик мониторинг Республика маркази.Эпицентр: Жиззах вилояти, Янгиобод тумани. Зилзила координаталари: 40,09 градус шимолий кенглик, 68,9 градус шарқий узунлик. Магнитуда М=3,6. Чуқурлик 10 км.Зилзила эпицентри Тошкентдан 133 км жанубий-шарқда.
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зилзила ўзбекистон жиззах эпицентр тошкент магнитуда м=3,6.
зилзила ўзбекистон жиззах эпицентр тошкент магнитуда м=3,6.
Ўзбекистонда 3,6 балли зилзила содир бўлди — эпицентр қаерда?
Зилзила эпицентри Тошкентдан 133 км жанубий-шарқда.
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
Бугун, 26 август куни маҳаллий вақт билан соат 06:55да Ўзбекистонда зилзила содир бўлди, дея хабар берди ФВВ Сейсмопрогностик мониторинг Республика маркази.
Эпицентр: Жиззах вилояти, Янгиобод тумани. Зилзила координаталари: 40,09 градус шимолий кенглик, 68,9 градус шарқий узунлик. Магнитуда М=3,6. Чуқурлик 10 км.
Зилзила эпицентри Тошкентдан 133 км жанубий-шарқда.