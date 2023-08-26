https://sputniknews.uz/20230826/mirziyoev-bir-guruh-chet-el-investorlarini-mukofotladi-38246981.html
Мирзиёев бир гуруҳ чет эл инвесторларини мукофотлади
Мирзиёев бир гуруҳ чет эл инвесторларини мукофотлади
Президент 8 нафарчет эл инвесторни "Дўстлик" ордени билан мукофотланди.
2023-08-26T09:33+0500
2023-08-26T09:33+0500
2023-08-26T09:33+0500
сиёсат
ўзбекистон
россия
шавкат мирзиёев
мукофот
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ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев бир гуруҳ чет эл инвесторни мукофотлади, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.Президент Ўзбекистон мустақиллигининг ўттиз икки йиллиги муносабати билан бир гуруҳ чет эл инвесторларини мукофотлаш тўғрисидаги фармонга имзо чекди. Унга кўра 8 нафарчет эл инвестор "Дўстлик" ордени билан мукофотланди. Мазкур мукофот инвесторларга мамлакатлар ўртасидаги кўп қиррали ва ўзаро манфаатли ҳамкорликни ҳар томонлама ривожлантириш, дипломатик, савдо-иқтисодий, сармоявий, илмий-техникавий ва маданий-гуманитар соҳалардаги алоқаларни кенгайтиришга қўшаётган катта ҳиссаси учун берилди.
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мирзиёев чет эл инвесторлар мукофот ўзбекистон фармон "дўстлик" ордени гуржий степан леонидович россия федерацияси "лукойл" акциядорлик жамиятининг марказий осиё, яқин шарқ ва шимолий африка бўйича вице-президенти
мирзиёев чет эл инвесторлар мукофот ўзбекистон фармон "дўстлик" ордени гуржий степан леонидович россия федерацияси "лукойл" акциядорлик жамиятининг марказий осиё, яқин шарқ ва шимолий африка бўйича вице-президенти
Мирзиёев бир гуруҳ чет эл инвесторларини мукофотлади
Президент 8 нафарчет эл инвесторни "Дўстлик" ордени билан мукофотланди.
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев бир гуруҳ чет эл инвесторни мукофотлади, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Президент Ўзбекистон мустақиллигининг ўттиз икки йиллиги муносабати билан бир гуруҳ чет эл инвесторларини мукофотлаш тўғрисидаги фармонга имзо чекди. Унга кўра 8 нафарчет эл инвестор "Дўстлик" ордени билан мукофотланди.
1.Гуржий Степан Леонидович
- Россия Федерацияси "Лукойл" акциядорлик жамиятининг Марказий Осиё, Яқин Шарқ ва Шимолий Африка бўйича вице-президенти
2.Мухаммад Абунайян
- Саудия Арабистони Подшоҳлиги "ACWA Power" компанияси бошқаруви раиси
3.Мухаммад Жамил Ал-Рамахий
- Бирлашган Араб Амирликлари "Masdar" компанияси бош ижрочи директори
4.Жемил Казанжи
- Туркия Республикаси "Aksa Energy" компанияси бошқарув кенгаши раиси
5.Мехмет Женгиз
- Туркия Республикаси "Cengiz Holding" компанияси асосчиси
6.Шандор Чаньи
- Венгрия Республикасининг "OTP Bank" бошқаруви раиси
7.Сейфоллах Гасеми
- Америка Қўшма Штатларининг "Air Products" компанияси бошқаруви раиси
8.Пэрис Муратоглу
- Франция Республикасининг "Total Eren" компанияси бошқаруви раиси
Мазкур мукофот инвесторларга мамлакатлар ўртасидаги кўп қиррали ва ўзаро манфаатли ҳамкорликни ҳар томонлама ривожлантириш, дипломатик, савдо-иқтисодий, сармоявий, илмий-техникавий ва маданий-гуманитар соҳалардаги алоқаларни кенгайтиришга қўшаётган катта ҳиссаси учун берилди.