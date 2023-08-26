Президент 46 нафар спортчи ва мураббийни мукофотлади — улар кимлар?
© УзрепортШавкат Мирзиёев
© Узрепорт
Ўзбекистон мустақиллигининг ўттиз икки йиллиги муносабати билан юқори натижаларга эришган спортчи ва мураббийлардан бир гуруҳини мукофотлади.
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Мустақилликнинг 32 йиллиги муносабати билан 46 нафар спортчи ва мураббийлар мукофотланди. Бу ҳақда 25 август куни президент томонидан имзолаган фармонда назарда тутилган.
Спортчилар ва мураббийлар "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси" ва "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спортчи" фахрий унвонлари, "Дўстлик" ордени, шунингдек I ва II даражали "Соғлом авлод учун" орденлари, "Соғлом турмуш", "Шуҳрат" ҳамда "Келажак бунёдкори" медали билан мукофотланди.
"Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси" фахрий унвони билан
1.Махситов Баходир - Ўзбекистон спорт ташкилотлари фахрийлари кенгаши раиси
"Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спорт устози" фахрий унвони билан
1.Ғафуров Даврон Дилмурадович - Ўзбекистон бокс федерацияси мураббийси
2.Худайберганов Жамшид Исмаилович - Урганч олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказининг дзюдо бўйича мураббийси, Хоразм вилояти
3.Ярашов Ергали Абубакирович - Қибрай тумани спорт мактабининг бокс бўйича мураббийси, Тошкент вилояти
"Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спортчи" фахрий унвони билан
1.Абдуллаев Руслан Анвар ўғли - Бокс бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
2.Дўсматов Хасанбой Марфжон ўғли - Бокс бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
3.Жалолов Баҳодир Исомиддин ўғли - Бокс бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
4.Келдиёрова Диёра Бахтиёр қизи - Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
5.Мўйдинхўжаев Асадхўжа Зоҳидхўжа ўғли - Бокс бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
6.Туробоев Музaффaрбек Тоштемир ўғли - Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
7.Халоқов Абдумалик Анвар ўғли - Бокс бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
"Дўстлик" ордени билан
1.Ан Дмитрий Михайлович - Тошкент шаҳридаги "Пахтакор" футбол академиясининг ёшлар жамоаси мураббийси
2.Барабан Игорь Петрович - Ўзбекистон спорт ташкилотлари фахрийлари кенгаши раисининг маслаҳатчиси
3.Муминова Гёзал Баходировна - Гимнастика бўйича республика олий спорт маҳорати мактаби директорининг ўринбосари
4.Савинова Ирина Александровна - Фарғона вилояти яккакураш спорт турларига ихтисослаштирилган спорт мактабининг камондан отиш бўйича мураббийси
I даражали "Соғлом авлод учун" ордени билан
1.Бобонов Давлат Ҳусниддин ўғли - Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
2.Кондакова Мухаббат Бакиевна - Наманган вилояти яккакураш спорт турларига ихтисослаштирилган спорт мактабининг ўқ отиш бўйича мураббийси
II даражали "Соғлом авлод учун" ордени билан
1.Азизов Улуғбек Азим ўғли - Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси мураббийси
2.Киямова Нелля Эсхатовна - Спорт яккакурашлари бўйича республика олий спорт маҳорати мактабининг дзюдо бўйича мураббийси
3.Қобулов Нурали Ўктамович - Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси мураббийси
4.Таджиев Бахадир Мухитдинович - Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси Кенгаши тасарруфидаги Жисмоний тарбия ва спорт соғломлаштириш ишлари бошқармаси бошлиғи
5.Тойгонбаев Зиятдинбек Курманбекович - Андижон вилояти яккакураш спорт турларига ихтисослаштирилган спорт мактабининг бокс бўйича мураббийси
"Соғлом турмуш" медали билан
1.Абдувалиев Андрей Хакимович - Ўзбекистон енгил атлетика федерацияси раисининг ўринбосари
2.Казакова Анна Валерьевна - Ўзбекистон Миллий паралимпия қўмитасининг енгил атлетика бўйича мураббийси
3.Кун Елена - Ўзбекистон триатлон федерацияси бош котиби
4.Юсупов Нурмухаммад Турсунович - Қоракўл туманидаги кураш тўгараги раҳбари, Бухоро вилояти
"Келажак бунёдкори" медали билан
1.Абдуллаев Аълохон Аюбхон ўғли - Бокс бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
2.Баратов Дилшодбек Бахтиёр ўғли - Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
3.Боймуродов Отабек Одилжонович - Футбол бўйича Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси аъзоси
4.Жабборова Турсуной Валижон қизи - Оғир атлетика бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
5.Жафаров Саиджамшид Рустам ўғли - Бокс бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
6.Жўраев Ойбек Одилбек ўғли - Бокс бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
7.Йўлдошев Муроджон Қувондик ўғли - Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
8.Мулложонов Лазизбек Ҳасанжон ўғли - Бокс бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
9.Рахмоналиев Умарали Махамадали ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси аъзоси
10.Файзуллаев Аббосбек Сайиджон ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
11.Хусанов Абдуқодир Хикматжон ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
12.Юсупов Алишер Халимбоевич - Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
"Шуҳрат" медали билан
1.Авезов Хамза Истамович - Бухоро олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказининг бокс бўйича мураббийси, Бухоро вилояти
2.Рахимжанов Иляс Буриханович - Тошкент вилояти яккакураш спорт турларига ихтисослаштирилган спорт мактабининг бокс бўйича катта мураббийси
3.Собиров Махкамбек Умаржонович - Тўрақўрғон тумани спорт мактабининг футбол бўйича мураббийси, Наманган вилояти
4.Собиров Пахлавонжон Анваржонович - Чирчиқ олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказининг таэквондо бўйича мураббийси, Тошкент вилояти
5.Тўйчиев Алишер Курбанович - Фарғона вилояти яккакураш спорт турларига ихтисослаштирилган спорт мактабининг бокс бўйича мураббийси
6.Турабоев Бекзод Саиткулович - Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси мураббийси
7.Умаров Элбек Алохиддинович - Спорт яккакурашлари бўйича республика олий спорт маҳорати мактабининг дзюдо бўйича мураббийси
8.Хасанов Акмал Йўлдошевич - Спорт яккакурашлари бўйича республика олий спорт маҳорати мактабининг бокс бўйича мураббийси
Мазкур мукофотлар спортчи ва мураббийларга спортни ривожлантириш ва кенг оммалаштириш, мамлакатнинг халқаро майдондаги шон-шуҳратини юксалтиришга қўшган катта ҳиссаси учун берилди.