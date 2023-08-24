https://sputniknews.uz/20230824/biokimyo-instituti-xavfli-osmalarga-qarshi-yangi-dori-yaratish-ustida-ish-olib-bormoqda-38204237.html
Биокимё институти хавфли ўсмаларга қарши янги дори яратиш устида иш олиб бормоқда
Биокимё институти хавфли ўсмаларга қарши янги дори яратиш устида иш олиб бормоқда
Президент Шавкат Мирзиёев Самарқанд давлат университетининг Биокимё институти фаолияти билан танишди.Давлат раҳбари институтдаги ўқув хоналари, оранжерея, илмий лабораториялардаги шароитлар билан танишди. Профессор-ўқитувчилар билан мулоқот қилди.
2023-08-24T20:34+0500
2023-08-24T20:34+0500
2023-08-24T20:34+0500
жамият
самарқанд
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
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ТОШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Самарқанд давлат университетининг Биокимё институти фаолияти билан танишди.Давлат раҳбари институтдаги ўқув хоналари, оранжерея, илмий лабораториялардаги шароитлар билан танишди. Профессор-ўқитувчилар билан мулоқот қилди.Президент институт олимларини чет элда малака оширишга юбориш, фармацевтика ва кимё маҳсулотларини ишлаб чиқиш, ғўза, узум, доннинг янги навларини яратиш бўйича кўрсатмалар берди.Биокимё институти жорий йилда университетнинг биология ва кимё факультетлари негизида очилди. Институтда 8 та таълим йўналишида 2 минг 800 нафар талаба таълим олмоқда. Умуман, университетда 12 та илмий ва 67 та ўқув лаборатория бор.Самарқанд давлат университетида 25 мингдан ортиқ талаба таълим олади. Бу ерда тўртта – Агробиотехнологиялар ва озиқ-овқат хавфсизлиги институти, Муҳандислик физикаси институти, Туркология илмий-тадқиқот институти ҳамда Биокимё институти ташкил этилган.
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шавкат мирзиёев самарқанд давлат университети биокимё институти
шавкат мирзиёев самарқанд давлат университети биокимё институти
Биокимё институти хавфли ўсмаларга қарши янги дори яратиш устида иш олиб бормоқда
Президент Самарқанддаги Биокимё институтини бориб кўрди.
ТОШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Самарқанд давлат университетининг Биокимё институти фаолияти билан танишди.
Давлат раҳбари институтдаги ўқув хоналари, оранжерея, илмий лабораториялардаги шароитлар билан танишди. Профессор-ўқитувчилар билан мулоқот қилди.
“Улар истиқболда онкологик дори воситаларининг кимёвий трансформацияси асосида хавфли ўсмаларга қарши танлаб таъсир этадиган янги дори воситаларини яратиш режаси ҳақида сўзлаб берди”, - дейилган президент матбуот хизмати хабарида.
Президент институт олимларини чет элда малака оширишга юбориш, фармацевтика ва кимё маҳсулотларини ишлаб чиқиш, ғўза, узум, доннинг янги навларини яратиш бўйича кўрсатмалар берди.
Биокимё институти жорий йилда университетнинг биология ва кимё факультетлари негизида очилди. Институтда 8 та таълим йўналишида 2 минг 800 нафар талаба таълим олмоқда. Умуман, университетда 12 та илмий ва 67 та ўқув лаборатория бор.
Самарқанд давлат университетида 25 мингдан ортиқ талаба таълим олади. Бу ерда тўртта – Агробиотехнологиялар ва озиқ-овқат хавфсизлиги институти, Муҳандислик физикаси институти, Туркология илмий-тадқиқот институти ҳамда Биокимё институти ташкил этилган.