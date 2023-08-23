Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://oz.sputniknews.uz/20230823/ozbekiston-7-oyda-eng-kop-rossiyaga-meva-sabzavot-eksport-qildi-38146635.html
Ўзбекистон 7 ойда энг кўп Россияга мева-сабзавот экспорт қилди
Ўзбекистон 7 ойда энг кўп Россияга мева-сабзавот экспорт қилди
Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг асосий экспорт бозорлари Россия, Покистон, Қозоғистон ҳамда Қирғиз Республикаси ҳиссасига тўғри келган.
2023-08-23T16:45+0500
2023-08-23T16:45+0500
жамият
ўзбекистон
россия
мева-сабзавот
экспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/1c/21127600_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_369a1f473eb5f2613632f4c04f16e8d5.jpg
ТОШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Жорий йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистон 1,1 млн тонна мева-сабзавотлар экспортини амалга оширган. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълумотлари дарак бермоқда.Бу кўрсаткич 2022 йилнинг мос даврига нисбатан 1,2 баробарга ёки 153,8 минг тоннага кўпайган.2023 йилнинг январь-июль ойларида хорижга қиймати 672,9 млн АҚШ долларлик мева-сабзавотлар экспорт қилинган. Бу кўрсаткич 2022 йилнинг мос даврига нисбатан 22,4 фоизга кўпайган ва жами экспортдаги улуши 4,5 фоизни ташкил этган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/1c/21127600_116:0:1883:1325_1920x0_80_0_0_0d372ab53d0f89165163dcd7e625a8c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон россия мева-сабзавот экспорт
ўзбекистон россия мева-сабзавот экспорт

Ўзбекистон 7 ойда энг кўп Россияга мева-сабзавот экспорт қилди

16:45 23.08.2023
© Depositphotos.com / Aleksandar MijatovicМева-сабзавот, архив фото
Мева-сабзавот, архив фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.08.2023
© Depositphotos.com / Aleksandar Mijatovic
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг асосий экспорт бозорлари Россия, Покистон, Қозоғистон ҳамда Қирғиз Республикаси ҳиссасига тўғри келган.
ТОШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Жорий йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистон 1,1 млн тонна мева-сабзавотлар экспортини амалга оширган. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълумотлари дарак бермоқда.
Бу кўрсаткич 2022 йилнинг мос даврига нисбатан 1,2 баробарга ёки 153,8 минг тоннага кўпайган.
Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг асосий экспорт бозорлари Россия (41,8 фоиз), Покистон (14,6 фоиз), Қозоғистон (12,0 фоиз) ҳамда Қирғиз Республикаси (9,1 фоиз) ҳиссасига тўғри келган.
2023 йилнинг январь-июль ойларида хорижга қиймати 672,9 млн АҚШ долларлик мева-сабзавотлар экспорт қилинган. Бу кўрсаткич 2022 йилнинг мос даврига нисбатан 22,4 фоизга кўпайган ва жами экспортдаги улуши 4,5 фоизни ташкил этган.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0