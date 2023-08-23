https://oz.sputniknews.uz/20230823/ozbekiston-7-oyda-eng-kop-rossiyaga-meva-sabzavot-eksport-qildi-38146635.html
Ўзбекистон 7 ойда энг кўп Россияга мева-сабзавот экспорт қилди
Ўзбекистон 7 ойда энг кўп Россияга мева-сабзавот экспорт қилди
Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг асосий экспорт бозорлари Россия, Покистон, Қозоғистон ҳамда Қирғиз Республикаси ҳиссасига тўғри келган.
2023-08-23T16:45+0500
2023-08-23T16:45+0500
2023-08-23T16:45+0500
жамият
ўзбекистон
россия
мева-сабзавот
экспорт
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ТОШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Жорий йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистон 1,1 млн тонна мева-сабзавотлар экспортини амалга оширган. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълумотлари дарак бермоқда.Бу кўрсаткич 2022 йилнинг мос даврига нисбатан 1,2 баробарга ёки 153,8 минг тоннага кўпайган.2023 йилнинг январь-июль ойларида хорижга қиймати 672,9 млн АҚШ долларлик мева-сабзавотлар экспорт қилинган. Бу кўрсаткич 2022 йилнинг мос даврига нисбатан 22,4 фоизга кўпайган ва жами экспортдаги улуши 4,5 фоизни ташкил этган.
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ўзбекистон россия мева-сабзавот экспорт
ўзбекистон россия мева-сабзавот экспорт
Ўзбекистон 7 ойда энг кўп Россияга мева-сабзавот экспорт қилди
Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг асосий экспорт бозорлари Россия, Покистон, Қозоғистон ҳамда Қирғиз Республикаси ҳиссасига тўғри келган.
ТОШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
Жорий йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистон 1,1 млн тонна мева-сабзавотлар экспортини амалга оширган. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълумотлари дарак бермоқда.
Бу кўрсаткич 2022 йилнинг мос даврига нисбатан 1,2 баробарга ёки 153,8 минг тоннага кўпайган.
Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг асосий экспорт бозорлари Россия (41,8 фоиз), Покистон (14,6 фоиз), Қозоғистон (12,0 фоиз) ҳамда Қирғиз Республикаси (9,1 фоиз) ҳиссасига тўғри келган.
2023 йилнинг январь-июль ойларида хорижга қиймати 672,9 млн АҚШ долларлик мева-сабзавотлар экспорт қилинган. Бу кўрсаткич 2022 йилнинг мос даврига нисбатан 22,4 фоизга кўпайган ва жами экспортдаги улуши 4,5 фоизни ташкил этган.