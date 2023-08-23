https://sputniknews.uz/20230823/38117204.html
"Лашатеми кантаре" ва "Чойхона" - Тото Кутуньо нимаси билан эсда қолди
"Лашатеми кантаре" ва "Чойхона" - Тото Кутуньо нимаси билан эсда қолди
Италиялик хонанда Тото Кутуньо 80 ёшида вафот этди.
2023-08-23T09:59+0500
2023-08-23T09:59+0500
2023-08-23T09:59+0500
фото
мултимедиа
италия
қўшиқчилар
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Собиқ СССРда машҳур бўлган италиялик хонанда Тото Кутуньо 80 ёшида вафот этди.* очиқ маълумотлар асосида тайёрланди.
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тото кутуньо вафот этди
"Лашатеми кантаре" ва "Чойхона" - Тото Кутуньо нимаси билан эсда қолди
Унинг овози барча мамлакатларда билишган — 80-йилларнинг ўрталарида "Lasciatemi cantare..." қўшиғи билан машҳур бўлди. Ўзбекистонликлар хотирасида эса у биринчи навбатда Тошкентдаги концертда ижро этган “Чойхона” қўшиғи билан эсда қолди.
© Sputnik / Palladin Leonid
Италиялик қўшиқчи ва бастакор Тото Кутуньо томошабинлар томонидан совға қилинган портретини ушлаб турибди. Москва В. И. Ленин номидаги “Марказий” стадиондаги концерт.
Италиялик қўшиқчи ва бастакор Тото Кутуньо томошабинлар томонидан совға қилинган портретини ушлаб турибди. Москва В. И. Ленин номидаги “Марказий” стадиондаги концерт.
© Sputnik / Alexander Vilf / Медиабанкка ўтиш
Италиялик қўшиқчи Тото Кутуньо Грознийдаги Ахмат-Хаджи Қодиров спорт мажмуасининг очилишига бағишланган концертда.
Италиялик қўшиқчи Тото Кутуньо Грознийдаги Ахмат-Хаджи Қодиров спорт мажмуасининг очилишига бағишланган концертда.
© Sputnik / Valeriy Levitin / Медиабанкка ўтиш
Хонанда Тото Кутуньо "Новая волна-2013", Юрмалада.
Хонанда Тото Кутуньо "Новая волна-2013", Юрмалада.
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Медиабанкка ўтиш
Хонанда Тото Кутуньо Москвадаги юбилей концертининг репетициясида.
Хонанда Тото Кутуньо Москвадаги юбилей концертининг репетициясида.
© Sputnik / Palladin Leonid
Италиялик қўшиқчи ва бастакор Тото Кутуньо Лужникидаги Спорт саройи саҳнасида.
Италиялик қўшиқчи ва бастакор Тото Кутуньо Лужникидаги Спорт саройи саҳнасида.
© Sputnik / Kirill Kallinikov
Хонанда Тото Кутуньо Москвадаги юбилей концертининг репетициясида.
Хонанда Тото Кутуньо Москвадаги юбилей концертининг репетициясида.
© Sputnik / Ruslan Krivobok / Медиабанкка ўтиш
Италиялик қўшиқчи Тото Кутуньо Давлат Кремл саройи саҳнасида.
Италиялик қўшиқчи Тото Кутуньо Давлат Кремл саройи саҳнасида.
© AFP 2023 / Fethi Belaid
Италиялик қўшиқчи ва бастакор Тото Кутуньо
Италиялик қўшиқчи ва бастакор Тото Кутуньо
© MyDay.uz
2016 йилда Тошкентда бўлганида Тото Кутуньо Тоир Қўзиев ва “Сато” гуруҳи билан “Ялла”нинг “Чайхона” хитини куйлаб, мухлислар билан ўзбек тилида саломлашди.
2016 йилда Тошкентда бўлганида Тото Кутуньо Тоир Қўзиев ва “Сато” гуруҳи билан “Ялла”нинг “Чайхона” хитини куйлаб, мухлислар билан ўзбек тилида саломлашди.
Собиқ СССРда машҳур бўлган италиялик хонанда Тото Кутуньо 80 ёшида вафот этди.
*
очиқ маълумотлар асосида тайёрланди.