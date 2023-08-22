https://sputniknews.uz/20230822/tijorat-banklari-valyutalar-kursi-38082770.html
Бугун тижорат банкларидаги валюталар курси қандай?
Бугун тижорат банкларидаги валюталар курси қандай?
Банкларда доллар курси 12 010 − 12 160 сўм этиб белгиланган.
2023-08-22T11:49+0500
2023-08-22T11:49+0500
2023-08-22T11:49+0500
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банк
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валюта курслари
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ТОШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси 22 август соат 11:00 ҳолатига энг максимал қиймати 12 160 сўмга тенг бўлди.Валюталар янги курслари:Капитал банкСотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 120 сум, евро – 12 680Сотиш:доллар – 12 110, рубль – 121, евро – 13660Агро банкСотиб олиш: доллар – 12 050, рубль – 0, евро – 12 300Сотиш: доллар – 12 160, рубль –160, евро – 13 800Микрокредит банкСотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 0, евро – 12 300Сотиш: доллар – 12 160, рубль – 135, евро – 13 300Халқ банкиСотиб олиш: доллар – 12 140, рубль –0, евро – 12 000Сотиш: доллар – 12 020, рубль – 0, евро – 13 500Қишлоқ қурилиш банкСотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 0, евро – 0Сотиш: доллар – 12 150, рубль –140, евро – 0Турон банкСотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 0, евро – 12 000Сотиш: доллар – 12 140, рубль –140, евро – 14 000Ҳамкор банкСотиб олиш: доллар – 12 060, рубль – 0, евро – 12 500Сотиш: доллар – 12 160, рубль – 0, евро – 13 500Асака банкСотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 0, евро – 12 450Сотиш: доллар – 12 130, рубль – 170, евро – 13 950Ипак йўли банкСотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 0, евро – 12 800Сотиш: доллар – 12 140, рубль – 136, евро – 13 500Зираат банкСотиб олиш: доллар – 12 040, рубль –0, евро – 12 530Сотиш: доллар – 12 160, рубль –150, евро – 13 850Траст банкСотиб олиш: доллар– 12 050, рубль – 50, евро – 12 500Сотиш: доллар– 12 140, рубль – 132, евро – 13 500Алоқа банкСотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 0, евро – 12 800Сотиш: доллар– 12 160, рубль – 0, евро – 13 800Ипотека банкСотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 0, евро – 12 600Сотиш: доллар – 12 130, рубль – 140, евро – 13 850КДБ банкСотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 0, евро – 12 450Сотиш: доллар – 12 160, рубль – 0, евро – 13 900Равнақ банкСотиб олиш: доллар – 12 050, рубль – 80, евро – 12 700Сотиш: доллар – 12 110, рубль – 160, евро – 13 350Давр банкСотиб олиш: доллар – 12 020, рубль – 0, евро – 12 300Сотиш: доллар – 12 130, рубль – 132, евро – 13 600Invest Finance BankСотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 70, евро – 11 000Сотиш: доллар – 12 110, рубль – 130, евро – 14 000Asia Alliance BankСотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 70, евро – 12 520Сотиш: доллар – 12 120, рубль – 140, евро – 13 570OrientFinans BankСотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 10, евро – 11 700Сотиш: доллар – 12 160, рубль – 150, евро – 14 700Пойтахт банкСотиб олиш: доллар- 12 060, рубль – 0, евро – 12 200Сотиш: доллар– 12 130, рубль – 150, евро –14 000Тенге банкСотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 78, евро – 12 650Сотиш: доллар– 12 150, рубль – 148, евро – 13 400Анор банкСотиб олиш: доллар - 12 060, рубль – 80, евро – 12 000Сотиш: доллар– 12 130, рубль – 132, евро – 13 400
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валюталар курси ўзбекистон тижорат банклари доллар евро рубль
валюталар курси ўзбекистон тижорат банклари доллар евро рубль
Бугун тижорат банкларидаги валюталар курси қандай?
Банкларда доллар курси 12 010 − 12 160 сўм этиб белгиланган.
ТОШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси 22 август соат 11:00 ҳолатига энг максимал қиймати 12 160 сўмга тенг бўлди.
Капитал банк
Сотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 120 сум, евро – 12 680
Сотиш:доллар – 12 110, рубль – 121, евро – 13660
Агро банк
Сотиб олиш: доллар – 12 050, рубль – 0, евро – 12 300
Сотиш: доллар – 12 160, рубль –160, евро – 13 800
Микрокредит банк
Сотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 0, евро – 12 300
Сотиш: доллар – 12 160, рубль – 135, евро – 13 300
Халқ банки
Сотиб олиш: доллар – 12 140, рубль –0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 12 020, рубль – 0, евро – 13 500
Қишлоқ қурилиш банк
Сотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 0, евро – 0
Сотиш: доллар – 12 150, рубль –140, евро – 0
Турон банк
Сотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 12 140, рубль –140, евро – 14 000
Ҳамкор банк
Сотиб олиш: доллар – 12 060, рубль – 0, евро – 12 500
Сотиш: доллар – 12 160, рубль – 0, евро – 13 500
Асака банк
Сотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 0, евро – 12 450
Сотиш: доллар – 12 130, рубль – 170, евро – 13 950
Ипак йўли банк
Сотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 0, евро – 12 800
Сотиш: доллар – 12 140, рубль – 136, евро – 13 500
Зираат банк
Сотиб олиш: доллар – 12 040, рубль –0, евро – 12 530
Сотиш: доллар – 12 160, рубль –150, евро – 13 850
Траст банк
Сотиб олиш: доллар– 12 050, рубль – 50, евро – 12 500
Сотиш: доллар– 12 140, рубль – 132, евро – 13 500
Алоқа банк
Сотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 0, евро – 12 800
Сотиш: доллар– 12 160, рубль – 0, евро – 13 800
Ипотека банк
Сотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 0, евро – 12 600
Сотиш: доллар – 12 130, рубль – 140, евро – 13 850
КДБ банк
Сотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 0, евро – 12 450
Сотиш: доллар – 12 160, рубль – 0, евро – 13 900
Равнақ банк
Сотиб олиш: доллар – 12 050, рубль – 80, евро – 12 700
Сотиш: доллар – 12 110, рубль – 160, евро – 13 350
Давр банк
Сотиб олиш: доллар – 12 020, рубль – 0, евро – 12 300
Сотиш: доллар – 12 130, рубль – 132, евро – 13 600
Invest Finance Bank
Сотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 70, евро – 11 000
Сотиш: доллар – 12 110, рубль – 130, евро – 14 000
Asia Alliance Bank
Сотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 70, евро – 12 520
Сотиш: доллар – 12 120, рубль – 140, евро – 13 570
OrientFinans Bank
Сотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 10, евро – 11 700
Сотиш: доллар – 12 160, рубль – 150, евро – 14 700
Пойтахт банк
Сотиб олиш: доллар- 12 060, рубль – 0, евро – 12 200
Сотиш: доллар– 12 130, рубль – 150, евро –14 000
Тенге банк
Сотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 78, евро – 12 650
Сотиш: доллар– 12 150, рубль – 148, евро – 13 400
Анор банк
Сотиб олиш: доллар - 12 060, рубль – 80, евро – 12 000
Сотиш: доллар– 12 130, рубль – 132, евро – 13 400