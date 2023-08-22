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https://oz.sputniknews.uz/20230822/oqituvchilarni-maktabga-qaytarish-prezidentimizning-armoni-va-orzusi-edi-38090618.html
Ўқитувчиларни мактабга қайтариш президентимизнинг орзуси эди — Саида Мирзиёева
Ўқитувчиларни мактабга қайтариш президентимизнинг орзуси эди — Саида Мирзиёева
Бошланғич синфлар учун тайёрланган замонавий дарсликлар кўргазмаси ташкил этилди.
2023-08-22T13:49+0500
2023-08-22T13:56+0500
жамият
ўзбекистон
мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги
саида мирзиёева
ҳилола умарова
мактаб
ўқувчилар
ўқитувчилар
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ТОШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Тошкент шаҳридаги 60-умумтаълим мактабида Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги томонидан ўтказилган бошланғич синфлар учун тайёрланган замонавий дарсликлар кўргазмаси бўлиб ўтди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.Тадбирда Саида Мирзиёева, Мактабгача ва мактаб таълими вазири Ҳилола Умарова ҳамда соҳа вакиллари иштирок этди.Унинг сўзларига кўра, янги методика асосида Тошкентда 300 нафар илғор педагог ўз малакасини оширди.Вазир Ҳилола Умарова сўнгги йилларда тизимда олиб борилаётган ислоҳотлар натижасида таълим соҳасида фаолият юритаётган педагогларнинг моддий-маънавий шароити тубдан яхшиланиб бораётгани ҳамда мактабларда таълим-тарбия сифатини оширишнинг замонавий технологиялари жорий қилинаётганлигини айтиб ўтди.Тадбир давомида кимё, биология ва физика фанларидан тайёрланган виртуал лабораториянинг тақдимоти ҳам бўлиб ўтди. Шу билан бирга “Global Teacher Prize” танловининг миллий босқичига старт берилди.
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саида мирзиёева
саида мирзиёева

Ўқитувчиларни мактабга қайтариш президентимизнинг орзуси эди — Саида Мирзиёева

13:49 22.08.2023 (янгиланди: 13:56 22.08.2023)
© Министерство дошкольного и школьного образованияБошланғич синфлар учун тайёрланган замонавий дарсликлар кўргазмаси ташкил этилди.
Бошланғич синфлар учун тайёрланган замонавий дарсликлар кўргазмаси ташкил этилди. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.08.2023
© Министерство дошкольного и школьного образования
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Бошланғич синфлар учун тайёрланган замонавий дарсликлар кўргазмаси ташкил этилди.
ТОШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Тошкент шаҳридаги 60-умумтаълим мактабида Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги томонидан ўтказилган бошланғич синфлар учун тайёрланган замонавий дарсликлар кўргазмаси бўлиб ўтди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
© Министерство дошкольного и школьного образованияОрганизована выставка современных учебников, подготовленных для начальных классов.
Организована выставка современных учебников, подготовленных для начальных классов. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.08.2023
© Министерство дошкольного и школьного образования
Тадбирда Саида Мирзиёева, Мактабгача ва мактаб таълими вазири Ҳилола Умарова ҳамда соҳа вакиллари иштирок этди.
“Юртимизда таълимга катта эътибор берилаётганлиги сабабли айни вақтда мактабларимиз инфратузилмаси кундан-кун яхшиланиб боряпти. Ўқитувчиларни мактабга қайтариш президентимизнинг армони ва орзуси эди. Бугун ўқитувчи дарсда. Энди уларга тажриба, билим ва ўқитиш учун дастурлар, методика ва дарсликлар керак. Бу йил бошланғич синф ўқувчиларининг дарсликлари тубдан янгиланяпти”, - деди Саида Мирзиёева.
© Министерство дошкольного и школьного образованияОрганизована выставка современных учебников, подготовленных для начальных классов.
Организована выставка современных учебников, подготовленных для начальных классов. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.08.2023
© Министерство дошкольного и школьного образования
Унинг сўзларига кўра, янги методика асосида Тошкентда 300 нафар илғор педагог ўз малакасини оширди.
Вазир Ҳилола Умарова сўнгги йилларда тизимда олиб борилаётган ислоҳотлар натижасида таълим соҳасида фаолият юритаётган педагогларнинг моддий-маънавий шароити тубдан яхшиланиб бораётгани ҳамда мактабларда таълим-тарбия сифатини оширишнинг замонавий технологиялари жорий қилинаётганлигини айтиб ўтди.
© Министерство дошкольного и школьного образованияОрганизована выставка современных учебников, подготовленных для начальных классов.
Организована выставка современных учебников, подготовленных для начальных классов. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.08.2023
© Министерство дошкольного и школьного образования
Тадбир давомида кимё, биология ва физика фанларидан тайёрланган виртуал лабораториянинг тақдимоти ҳам бўлиб ўтди. Шу билан бирга “Global Teacher Prize” танловининг миллий босқичига старт берилди.
© Министерство дошкольного и школьного образованияОрганизована выставка современных учебников, подготовленных для начальных классов.
Организована выставка современных учебников, подготовленных для начальных классов. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.08.2023
© Министерство дошкольного и школьного образования
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