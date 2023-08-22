Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20230822/mirziyoev-ozarbayjonda-qanday-kutib-olindi-38099678.html
Мирзиёев Озарбайжонда қандай кутиб олинди — фото, видео
Мирзиёев Озарбайжонда қандай кутиб олинди — фото, видео
Бугун бўлиб ўтадиган олий даражадаги учрашувларда икки мамлакат етакчилари Ўзбекистон-Озарбайжон стратегик шериклик муносабатларини янада чуқурлаштириш ва кўп қиррали ҳамкорликни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилади.
2023-08-22T15:46+0500
2023-08-22T16:11+0500
сиёсат
ўзбекистон
озарбайжон
шавкат мирзиёев
илҳом алиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/16/38098541_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_9978393dda15fc1cf651bf79d6908cd5.jpg
ТОШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Озарбайжон президенти Илҳом Алиевнинг таклифига биноан Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан бирга давлат ташрифи билан Боку шаҳрига келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди. Бугун бўлиб ўтадиган олий даражадаги учрашувларда икки мамлакат етакчилари Ўзбекистон-Озарбайжон стратегик шериклик муносабатларини янада чуқурлаштириш ва кўп қиррали ҳамкорликни, энг аввало, сиёсий, савдо-иқтисодий, транспорт-коммуникациявий ва маданий-гуманитар соҳаларда ривожлантириш масалаларини муҳокама қиладилар.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/16/38098541_108:17:1223:853_1920x0_80_0_0_4d2a3926049258b628c02913b92c8a64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мирзиёев озарбайжон
мирзиёев озарбайжон

Мирзиёев Озарбайжонда қандай кутиб олинди — фото, видео

15:46 22.08.2023 (янгиланди: 16:11 22.08.2023)
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Бугун бўлиб ўтадиган олий даражадаги учрашувларда икки мамлакат етакчилари Ўзбекистон-Озарбайжон стратегик шериклик муносабатларини янада чуқурлаштириш ва кўп қиррали ҳамкорликни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилади.
ТОШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Озарбайжон президенти Илҳом Алиевнинг таклифига биноан Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан бирга давлат ташрифи билан Боку шаҳрига келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПо приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в город Баку с государственным визитом.
Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан. - Sputnik Ўзбекистон
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПо приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в город Баку с государственным визитом.
Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан. - Sputnik Ўзбекистон
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПо приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в город Баку с государственным визитом.
Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан. - Sputnik Ўзбекистон
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПо приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в город Баку с государственным визитом.
Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан. - Sputnik Ўзбекистон
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПо приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в город Баку с государственным визитом.
Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан. - Sputnik Ўзбекистон
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Бугун бўлиб ўтадиган олий даражадаги учрашувларда икки мамлакат етакчилари Ўзбекистон-Озарбайжон стратегик шериклик муносабатларини янада чуқурлаштириш ва кўп қиррали ҳамкорликни, энг аввало, сиёсий, савдо-иқтисодий, транспорт-коммуникациявий ва маданий-гуманитар соҳаларда ривожлантириш масалаларини муҳокама қиладилар.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0