Мирзиёев Озарбайжонда қандай кутиб олинди — фото, видео
15:46 22.08.2023 (янгиланди: 16:11 22.08.2023)
Бугун бўлиб ўтадиган олий даражадаги учрашувларда икки мамлакат етакчилари Ўзбекистон-Озарбайжон стратегик шериклик муносабатларини янада чуқурлаштириш ва кўп қиррали ҳамкорликни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилади.
ТОШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Озарбайжон президенти Илҳом Алиевнинг таклифига биноан Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан бирга давлат ташрифи билан Боку шаҳрига келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПо приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в город Баку с государственным визитом.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПо приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в город Баку с государственным визитом.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПо приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в город Баку с государственным визитом.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПо приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в город Баку с государственным визитом.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПо приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в город Баку с государственным визитом.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Бугун бўлиб ўтадиган олий даражадаги учрашувларда икки мамлакат етакчилари Ўзбекистон-Озарбайжон стратегик шериклик муносабатларини янада чуқурлаштириш ва кўп қиррали ҳамкорликни, энг аввало, сиёсий, савдо-иқтисодий, транспорт-коммуникациявий ва маданий-гуманитар соҳаларда ривожлантириш масалаларини муҳокама қиладилар.