https://sputniknews.uz/20230822/mirziyoev-ozarbayjon-jonab-ketdi-38076908.html
Мирзиёев Озарбайжонга жўнаб кетди
Мирзиёев Озарбайжонга жўнаб кетди
Шавкат Мирзиёев Озарбайжон президенти Илҳом Алиевнинг таклифига биноан 22-23 август кунлари давлат ташрифи билан ушбу мамлакатда бўлади.
2023-08-22T11:23+0500
2023-08-22T11:23+0500
2023-08-22T11:25+0500
сиёсат
ўзбекистон
озарбайжон
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/12/36951642_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_80a99fdc06b8327c2b015b5c141c091b.jpg
ТОШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев Озарбайжон президенти Илҳом Алиевнинг таклифига биноан ушбу мамлакатга жўнаб кетди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Шавкат Мирзиёев 22-23 август кунлари давлат ташрифи билан ушбу мамлакатда бўлади.Ташриф дастурида олий даражадаги музокаралар ҳамда икки мамлакат етакчилари иштирокидаги бошқа тадбирлар ўтказилиши кўзда тутилган.Кун тартибидан Ўзбекистон-Озарбайжон стратегик шериклик муносабатларини янада мустаҳкамлаш ва устувор йўналишлардаги амалий ҳамкорликни кенгайтириш масалалари ўрин олган.Музокаралар якунида икки томонлама битимлар қабул қилиниши режалаштирилган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/12/36951642_244:0:1683:1079_1920x0_80_0_0_ee5329d883592c485c48b09452a40a5e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев озарбайжон илҳом алиев ташриф
шавкат мирзиёев озарбайжон илҳом алиев ташриф
Мирзиёев Озарбайжонга жўнаб кетди
11:23 22.08.2023 (янгиланди: 11:25 22.08.2023)
Шавкат Мирзиёев Озарбайжон президенти Илҳом Алиевнинг таклифига биноан 22-23 август кунлари давлат ташрифи билан ушбу мамлакатда бўлади.
ТОШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев Озарбайжон президенти Илҳом Алиевнинг таклифига биноан ушбу мамлакатга жўнаб кетди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Шавкат Мирзиёев 22-23 август кунлари давлат ташрифи билан ушбу мамлакатда бўлади.
Ташриф дастурида олий даражадаги музокаралар ҳамда икки мамлакат етакчилари иштирокидаги бошқа тадбирлар ўтказилиши кўзда тутилган.
Кун тартибидан Ўзбекистон-Озарбайжон стратегик шериклик муносабатларини янада мустаҳкамлаш ва устувор йўналишлардаги амалий ҳамкорликни кенгайтириш масалалари ўрин олган.
Музокаралар якунида икки томонлама битимлар қабул қилиниши режалаштирилган.