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https://sputniknews.uz/20230822/mirziyoev-ozarbayjon-jonab-ketdi-38076908.html
Мирзиёев Озарбайжонга жўнаб кетди
Мирзиёев Озарбайжонга жўнаб кетди
Шавкат Мирзиёев Озарбайжон президенти Илҳом Алиевнинг таклифига биноан 22-23 август кунлари давлат ташрифи билан ушбу мамлакатда бўлади.
2023-08-22T11:23+0500
2023-08-22T11:25+0500
сиёсат
ўзбекистон
озарбайжон
шавкат мирзиёев
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ТОШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев Озарбайжон президенти Илҳом Алиевнинг таклифига биноан ушбу мамлакатга жўнаб кетди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Шавкат Мирзиёев 22-23 август кунлари давлат ташрифи билан ушбу мамлакатда бўлади.Ташриф дастурида олий даражадаги музокаралар ҳамда икки мамлакат етакчилари иштирокидаги бошқа тадбирлар ўтказилиши кўзда тутилган.Кун тартибидан Ўзбекистон-Озарбайжон стратегик шериклик муносабатларини янада мустаҳкамлаш ва устувор йўналишлардаги амалий ҳамкорликни кенгайтириш масалалари ўрин олган.Музокаралар якунида икки томонлама битимлар қабул қилиниши режалаштирилган.
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шавкат мирзиёев озарбайжон илҳом алиев ташриф
шавкат мирзиёев озарбайжон илҳом алиев ташриф

Мирзиёев Озарбайжонга жўнаб кетди

11:23 22.08.2023 (янгиланди: 11:25 22.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.08.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев Озарбайжон президенти Илҳом Алиевнинг таклифига биноан 22-23 август кунлари давлат ташрифи билан ушбу мамлакатда бўлади.
ТОШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев Озарбайжон президенти Илҳом Алиевнинг таклифига биноан ушбу мамлакатга жўнаб кетди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Шавкат Мирзиёев 22-23 август кунлари давлат ташрифи билан ушбу мамлакатда бўлади.
Ташриф дастурида олий даражадаги музокаралар ҳамда икки мамлакат етакчилари иштирокидаги бошқа тадбирлар ўтказилиши кўзда тутилган.
Кун тартибидан Ўзбекистон-Озарбайжон стратегик шериклик муносабатларини янада мустаҳкамлаш ва устувор йўналишлардаги амалий ҳамкорликни кенгайтириш масалалари ўрин олган.
Музокаралар якунида икки томонлама битимлар қабул қилиниши режалаштирилган.
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