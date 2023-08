https://sputniknews.uz/20230822/italiyalik-xonanda-toto-kutuno-vafot-etdi-38112601.html

Тото Кутуньо вафот этди

Тото Кутуньо вафот этди

Собиқ СССР ҳудудида машҳур ва талабгир бўлган италиялик хонанда Тото Кутуньо 80 ёшида вафот этди. 22.08.2023, Sputnik Ўзбекистон

2023-08-22T20:26+0500

2023-08-22T20:26+0500

2023-08-22T21:11+0500

дунёда

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/16/38112881_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_42f5d4a0fbff2c6996cf10b76fad7cb6.jpg

Италиялик хонанда Тото Кутуньо вафот этди. Бу ҳақида ANSA ахборот агентлиги хабар бермоқда. Хонанда 80 ёшда эди, у узоқ давом этган касаллиги кучайгани учун бугун Миландаги касалхонага ётқизилган ва ўша ерда вафот этган.Тото Кутуньонинг ижодий биографияси Сальваторе Кутуньо 7 1943 йилнинг 7 июль куни Тосканиядаги Фоздиново ша=арчасида туғилган, кейинроқ унинг оиласи Спецция шаҳрига кўчиб ўтади. Тото - Сальваторе исмининг қисқачаси, ёшлигидан мусиқага ишқибоз бўлади, труба, барабан, аккордеон каби аспоблар чалишни ўрганади. 13 ёшида Тото маҳаллий мусиқа танловида учинчи ўринни эгаллайди. 19 ёшида у Albatros ва бошқа мусиқа гуруҳлари таркибида барабан чалишни бошлайди. кейинчалик "Toto e Tati" номли ўз гуруҳини ташкил қилади. Шу вақтда у мустақил қўшиқлар ярата бошлайди. Кейинчалик у француз Жо Дассен учун бир неча машҳур қўшиқлар ёзади - "Et si tu n’existais pas", "Salut" ва "L’Été indien". 1976 йилдан бошлаб у Мирей Матье билан ҳамкорлик қилади. Хусусан у Паллавичини ва Деланоэ билан ҳамкорликда машҳур "Ciao bambino, sorry" қўшиғини яратади. 1980 йилда Тото Кутуньо Сан-Ремодаги мусиқа танловида Solo noi қўшиғи билан ғолиб бўлади. 1983 году Тото Кутуньо ушбу фестивалда яна бир машҳур қўшиқ "L’italiano" билан иштирок этади. Кейинчалик ушбу қўшиқ унинг энг машҳур хитига айланади. 1984 йилда у Сан-Ремода Serenata қўшиғи билан иккинчи ўринни эгаллайди. Шу пайтдан бошлаб Тото кутуньони СССР экранларида ҳам намойиш қилиш бошланади ва 1985 Кутуньо илк бор гастрол билан Москва ва Ленинградга келади.1990 йилда Тото Кутуньо Хорватиянинг Загреб шаҳрида "Евровидение 1990" танловида иштирок этади. У ерда хонанда "Insieme: 1992" қўшиғини ижро этади. Бу европа бирлиги ҳақидаги қўшиқ. 1995 йилда Кутуньо Сан-Ремода Voglio andare a vivere in campagna қўшиғи билан иштирок этади. 1998 - 2000 йилларда хонанда Италия телевидениесида I fatti vostri дастурини олиб боради ва дунё мамлакатлари бўйлаб гастролларини давом эттиради.

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Ўзбекистон

дунёда, италия