https://sputniknews.uz/20230821/tijorat-banklari-valyutalar-kursi-38059749.html
Тижорат банкларидаги валюталар курси қандай?
Тижорат банкларидаги валюталар курси қандай?
Тижорат банкларида долларнинг сотув курси 21 август ҳолатига энг максимал қиймати 12 140 сўмга тенг бўлди.
2023-08-21T13:38+0500
2023-08-21T13:38+0500
2023-08-21T13:38+0500
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ТОШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси 21 август ҳолатига энг максимал қиймати 12 140 сўмга тенг бўлди.Валюталар янги курслари:Капитал банкСотиб олиш: доллар – 12 020, рубль – 120 сум, евро – 12 620Сотиш:доллар – 12 090, рубль – 130, евро – 13580Агро банкСотиб олиш: доллар– 12 040, рубль – 0, евро – 12 250Сотиш: доллар – 12 140, рубль –160, евро – 13 750Микрокредит банкСотиб олиш: доллар – 12 020, рубль – 0, евро – 12 300Сотиш: доллар – 12 140, рубль – 0, евро – 13 300Халқ банкиСотиб олиш: доллар – 12 140, рубль –0, евро – 12 000Сотиш: доллар – 12 020, рубль – 0, евро – 13 500Қишлоқ қурилиш банкСотиб олиш: доллар – 12 020, рубль – 0, евро – 0Сотиш: доллар – 12 130, рубль –140, евро – 0Турон банкСотиб олиш: доллар – 12020, рубль – 0, евро – 12 000Сотиш: доллар – 12 120, рубль –140, евро – 14 000Ҳамкор банкСотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 0, евро – 12 500Сотиш: доллар – 12 130, рубль – 0, евро – 13 500Асака банкСотиб олиш: доллар – 12 030, рубль – 0, евро – 12 400Сотиш: доллар – 12 110, рубль – 170, евро – 13 900Ипак йўли банкСотиб олиш: доллар – 12 030, рубль –0, евро – 12 700Сотиш :доллар – 12 130, рубль – 137, евро – 13 500Зираат банкСотиб олиш: доллар – 12 120, рубль –1, евро – 12 470Сотиш: доллар – 12 025, рубль –150, евро – 13 750Траст банкСотиб олиш: доллар– 12 030, рубль – 50, евро – 12 500Сотиш: доллар– 12 120, рубль – 132, евро – 13 500Алоқа банкСотиб олиш: доллар– 12 020, рубль – 0, евро – 12 800Сотиш: доллар– 12 140, рубль – 0, евро –13 800Ипотека банкСотиб олиш: доллар– 12 020, рубль – 0, евро – 12 550Сотиш: доллар– 12 110, рубль – 0, евро – 13 800КДБ банкСотиб олиш: доллар– 12 020, рубль – 0, евро – 12 450Сотиш: доллар – 12 140, рубль – 0, евро – 13 900Равнақ банкСотиб олиш: доллар– 12 020, рубль – 80, евро – 12 700Сотиш: доллар– 12 100, рубль – 160, евро – 13 350Давр банкСотиб олиш: доллар– 12 020, рубль – 0, евро – 12 000Сотиш: доллар – 12 120, рубль – 132, евро – 13 300Invest Finance BankСотиб олиш: доллар– 12 020, рубль – 70, евро – 11 000Сотиш: доллар – 12 100, рубль – 130, евро – 14 000Asia Alliance BankСотиб олиш: доллар– 12 040, рубль – 70, евро – 12 500Сотиш: доллар– 12 120, рубль – 140, евро – 13 540OrientFinans BankСотиб олиш: доллар– 12 010, рубль – 0, евро – 12 000Сотиш: доллар– 12 120, рубль – 150, евро – 15 000Пойтахт банкСотиб олиш: доллар- 12 030, рубль – 0, евро – 12 200Сотиш: доллар– 12 100, рубль – 150, евро –14 000Тенге банкСотиб олиш: доллар – 12 030, рубль – 80, евро – 12 600Сотиш: доллар– 12 140, рубль – 150, евро – 13 350Анор банкСотиб олиш: доллар - 12 040, рубль – 80, евро – 12 000Сотиш:доллар– 12 130, рубль – 132, евро – 13 400
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тижорат банклари валюталар курси доллар сўм рубль евро
тижорат банклари валюталар курси доллар сўм рубль евро
Тижорат банкларидаги валюталар курси қандай?
Банкларда доллар курси 12 010 − 12 140 сўм этиб белгиланган.
ТОШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси 21 август ҳолатига энг максимал қиймати 12 140 сўмга тенг бўлди.
Капитал банк
Сотиб олиш: доллар – 12 020, рубль – 120 сум, евро – 12 620
Сотиш:доллар – 12 090, рубль – 130, евро – 13580
Агро банк
Сотиб олиш: доллар– 12 040, рубль – 0, евро – 12 250
Сотиш: доллар – 12 140, рубль –160, евро – 13 750
Микрокредит банк
Сотиб олиш: доллар – 12 020, рубль – 0, евро – 12 300
Сотиш: доллар – 12 140, рубль – 0, евро – 13 300
Халқ банки
Сотиб олиш: доллар – 12 140, рубль –0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 12 020, рубль – 0, евро – 13 500
Қишлоқ қурилиш банк
Сотиб олиш: доллар – 12 020, рубль – 0, евро – 0
Сотиш: доллар – 12 130, рубль –140, евро – 0
Турон банк
Сотиб олиш: доллар – 12020, рубль – 0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 12 120, рубль –140, евро – 14 000
Ҳамкор банк
Сотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 0, евро – 12 500
Сотиш: доллар – 12 130, рубль – 0, евро – 13 500
Асака банк
Сотиб олиш: доллар – 12 030, рубль – 0, евро – 12 400
Сотиш: доллар – 12 110, рубль – 170, евро – 13 900
Ипак йўли банк
Сотиб олиш: доллар – 12 030, рубль –0, евро – 12 700
Сотиш :доллар – 12 130, рубль – 137, евро – 13 500
Зираат банк
Сотиб олиш: доллар – 12 120, рубль –1, евро – 12 470
Сотиш: доллар – 12 025, рубль –150, евро – 13 750
Траст банк
Сотиб олиш: доллар– 12 030, рубль – 50, евро – 12 500
Сотиш: доллар– 12 120, рубль – 132, евро – 13 500
Алоқа банк
Сотиб олиш: доллар– 12 020, рубль – 0, евро – 12 800
Сотиш: доллар– 12 140, рубль – 0, евро –13 800
Ипотека банк
Сотиб олиш: доллар– 12 020, рубль – 0, евро – 12 550
Сотиш: доллар– 12 110, рубль – 0, евро – 13 800
КДБ банк
Сотиб олиш: доллар– 12 020, рубль – 0, евро – 12 450
Сотиш: доллар – 12 140, рубль – 0, евро – 13 900
Равнақ банк
Сотиб олиш: доллар– 12 020, рубль – 80, евро – 12 700
Сотиш: доллар– 12 100, рубль – 160, евро – 13 350
Давр банк
Сотиб олиш: доллар– 12 020, рубль – 0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 12 120, рубль – 132, евро – 13 300
Invest Finance Bank
Сотиб олиш: доллар– 12 020, рубль – 70, евро – 11 000
Сотиш: доллар – 12 100, рубль – 130, евро – 14 000
Asia Alliance Bank
Сотиб олиш: доллар– 12 040, рубль – 70, евро – 12 500
Сотиш: доллар– 12 120, рубль – 140, евро – 13 540
OrientFinans Bank
Сотиб олиш: доллар– 12 010, рубль – 0, евро – 12 000
Сотиш: доллар– 12 120, рубль – 150, евро – 15 000
Пойтахт банк
Сотиб олиш: доллар- 12 030, рубль – 0, евро – 12 200
Сотиш: доллар– 12 100, рубль – 150, евро –14 000
Тенге банк
Сотиб олиш: доллар – 12 030, рубль – 80, евро – 12 600
Сотиш: доллар– 12 140, рубль – 150, евро – 13 350
Анор банк
Сотиб олиш: доллар - 12 040, рубль – 80, евро – 12 000
Сотиш:доллар– 12 130, рубль – 132, евро – 13 400