Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20230821/prezident-granti-uchun-necha-nafar-abiturient-davogarlik-qilmoqda-38046564.html
Президент гранти учун неча нафар абитуриент даъвогарлик қилмоқда?
Президент гранти учун неча нафар абитуриент даъвогарлик қилмоқда?
Бу йил ўтиш балли 186.8 баллни ташкил қилди.
2023-08-21T08:14+0500
2023-08-21T08:23+0500
жамият
ўзбекистон
отм
абитуриент
абитуриент — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/02/37490008_161:0:2922:1553_1920x0_80_0_0_c75ae762a5d4294047c244877e12e11a.jpg
ТОШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Ўзбекистонда бу йил 302 нафар абитуриент Президент гранти учун даъвогарлик қилади. Бу йил ўтиш балли 186.8 баллни ташкил қилди.Қарорга кўра, ОТМга кириш имтиҳонларида республика бўйича энг юқори балл тўплаган абитуриентларнинг 200 нафари Президент грантига даъвогар бўлади.Энди улар гарчи контрактга кирган бўлса ҳам, давлат гранти асосида ўқийди.Маълумот учун, ушбу 302 нафар даъвогар Президент стипендиясига тенг миқдорда 200 АҚШ долларигача стипендия олиши мумкин.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/02/37490008_287:0:2331:1533_1920x0_80_0_0_4aa262634ca2f44a18137440dfb32195.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
президент гранти абитуриент
президент гранти абитуриент

Президент гранти учун неча нафар абитуриент даъвогарлик қилмоқда?

08:14 21.08.2023 (янгиланди: 08:23 21.08.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровАбитуриент
Абитуриент - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.08.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Бу йил ўтиш балли 186.8 баллни ташкил қилди.
ТОШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Ўзбекистонда бу йил 302 нафар абитуриент Президент гранти учун даъвогарлик қилади. Бу йил ўтиш балли 186.8 баллни ташкил қилди.
Қарорга кўра, ОТМга кириш имтиҳонларида республика бўйича энг юқори балл тўплаган абитуриентларнинг 200 нафари Президент грантига даъвогар бўлади.
mandat.uzbmb.uz сайтидаги маълумотларга кўра, 198-ўриндан 302-ўрингача абитуриентлар бир хил — 186,8 балл тўплаган, шу сабабли барчаси Президент грантига даъвогарлик қилади.
© мандат.узКоличество кандидатов на стипендию Президента в разрезе регионов
Количество кандидатов на стипендию Президента в разрезе регионов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.08.2023
Количество кандидатов на стипендию Президента в разрезе регионов
© мандат.уз
Энди улар гарчи контрактга кирган бўлса ҳам, давлат гранти асосида ўқийди.
Маълумот учун, ушбу 302 нафар даъвогар Президент стипендиясига тенг миқдорда 200 АҚШ долларигача стипендия олиши мумкин.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0