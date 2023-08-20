Мирзиёев Венгрия бош вазири билан учрашди — фото
09:11 20.08.2023 (янгиланди: 09:31 20.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВенгрия бош вазири билан учрашди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон билан Венгрия ўртасидаги стратегик шерикликни янада мустаҳкамлаш ва кўп қиррали ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Будапештда Венгрия бош вазири Виктор Орбан билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Бош вазир Мирзиёевга Венгриянинг миллий байрами – авлиё Иштван кунига бағишланган тадбирларда ҳамда шу кунларда Венгрия пойтахтида ўтаётган енгил атлетика бўйича жаҳон чемпионатининг эркаклар ўртасидаги югуриш мусобақалари финалида шахсан иштирок этаётгани учун самимий миннатдорлик билдирди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев, ўз навбатида, Венгрия ҳукумати ва дўст халқини миллий айём билан дилдан қутлади. Будапештда ўтказилаётган жаҳон биринчилиги ушбу мамлакат спорт соҳасида бой анъаналарга эгалиги ва кейинги йилларда бу борада юксак муваффақиятларга эришаётганининг далолати эканини алоҳида таъкидлади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон билан Венгрия ўртасидаги стратегик шерикликни янада мустаҳкамлаш ва кўп қиррали ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
Венгриянинг OTP банки Ўзбекистон банк-молия бозорига кириб келгани стратегик аҳамиятга эга экани ҳамда Европа бизнеси учун муҳим ишора бўлгани эътироф этилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© Пресс-служба президента Узбекистана
Маданий-гуманитар соҳадаги қўшма дастурларни янада илгари суриш муҳимлиги қайд этилди.
Жорий йил 20 август кунидан бошлаб Тошкент ва Будапешт ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновлар йўлга қўйилиши ишбилармонлик алоқаларини фаоллаштириш ва сайёҳлар оқимини кўпайтиришга хизмат қиладиган муҳим воқеа бўлиши таъкидланди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© Пресс-служба президента Узбекистана
Минтақавий, шу жумладан Туркий давлатлар ташкилоти доирасидаги кун тартиби юзасидан батафсил фикр алмашилди.
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва бошқа халқаро тузилмалар доирасида яқин ва конструктив ҳамкорликни давом эттиришга келишиб олинди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© Пресс-служба президента Узбекистана