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https://sputniknews.uz/20230817/tijorat-bank-valyutalar-kursi-37940550.html
Тижорат банкларидаги валюталар курси қандай?
Тижорат банкларидаги валюталар курси қандай?
Банкларда доллар курси 12 030−12 150 сўм этиб белгиланган.
2023-08-17T13:01+0500
2023-08-17T13:01+0500
иқтисод
ўзбекистон
банк
валюта курслари
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ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси 17 август соат 11:00 ҳолатига энг максимал қиймати 12 150 сўмга тенг бўлди.Валюталар янги курслари:Капитал банкСотиб олиш: доллар – 12 110, рубль – 129, евро – 13600Сотиш: доллар – 12 030, рубль – 109, евро –12700Агро банкСотиб олиш: доллар – 12 150, рубль – 150, евро – 13850Сотиш: доллар – 12 060, рубль –0, евро – 12350Микрокредит банкСотиб олиш: доллар – 12 150, рубль – 0, евро – 13 300Сотиш: доллар – 12 030, рубль – 0, евро – 12 300Халқ банкиСотиб олиш: доллар – 12 150, рубль – 0, евро – 13 500Сотиш: доллар – 12 030, рубль –0, евро – 12 000Қишлоқ қурилиш банкСотиб олиш: доллар – 12 150, рубль – 130, евро – 0Сотиш: доллар – 12 030, рубль –0, евро – 0Турон банкСотиб олиш: доллар – 12 125, рубль – 140, евро – 14 500Сотиш: доллар – 12 030, рубль –0, евро – 12 500Ҳамкор банкСотиб олиш: доллар – 12 100, рубль – 0, евро – 13 600Сотиш: доллар – 12 030, рубль – 0, евро – 12 500Асака банкСотиб олиш: доллар – 12 130, рубль – 170, евро – 13 950Сотиш: доллар – 12 040, рубль – 0, евро – 12 450Ипак йўли банкСотиб олиш: доллар – 12 140, рубль –132, евро – 13 600Сотиш: доллар – 12 030, рубль – 0, евро – 12 800Зираат банкСотиб олиш: доллар – 12 135, рубль –150, евро – 13 875Сотиш: доллар – 12 040, рубль –1, евро – 12 547Траст банкСотиб олиш: доллар– 12 150, рубль – 130, евро – 13600Сотиш: доллар– 12 040, рубль – 50, евро –12 600Алоқа банкСотиб олиш: доллар– 12 150, рубль – 0, евро – 13 800Сотиш: доллар– 12 030, рубль – 0, евро –12800Ипотека банкСотиб олиш: доллар– 12 130, рубль – 0, евро – 13 900Сотиш: доллар– 12 030, рубль – 0, евро – 12 650КДБ банкСотиб олиш: доллар– 12 150, рубль – 0, евро – 13950Сотиш: доллар – 12 030, рубль – 0, евро – 12450Равнақ банкСотиб олиш: доллар– 12 100, рубль – 140, евро – 13 400Сотиш: доллар– 12 030, рубль – 60, евро – 12 800Давр банкСотиб олиш: доллар– 12 120, рубль – 126, евро – 13 300Сотиш: доллар – 12 020, рубль – 0, евро – 12 000Invest Finance BankСотиб олиш: доллар– 12 100, рубль – 130, евро – 14 000Сотиш: доллар – 12 030, рубль – 70, евро – 11 000Asia Alliance BankСотиб олиш: доллар– 12 000, рубль – 140, евро – 13 550Сотиш: доллар– 12 030, рубль – 70, евро – 12 520Orient Finans BankСотиб олиш: доллар– 12 150, рубль – 150, евро – 15 000Сотиш: доллар– 12 030, рубль – 0, евро – 12 000Пойтахт банкСотиб олиш: доллар- 12 120, рубль – 150, евро – 14 000Сотиш:доллар– 12 040, рубль – 0, евро –12 200Тенге банкСотиб олиш: доллар – 12 150, рубль – 144, евро – 13 450Сотиш:доллар– 12 040, рубль – 74, евро –12 700Анор банкСотиб олиш: доллар- 12 145, рубль – 126, евро – 13 500Сотиш: доллар– 12 030, рубль – 75, евро –12 000
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ўзбекистон тижорат банклар валюталар курси
ўзбекистон тижорат банклар валюталар курси

Тижорат банкларидаги валюталар курси қандай?

13:01 17.08.2023
© Sputnik/Abdubakir YunusovДоллары и сумы. Иллюстративное фото
Доллары и сумы. Иллюстративное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.08.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Банкларда доллар курси 12 030−12 150 сўм этиб белгиланган.
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси 17 август соат 11:00 ҳолатига энг максимал қиймати 12 150 сўмга тенг бўлди.
Валюталар янги курслари:

Капитал банк

Сотиб олиш: доллар – 12 110, рубль – 129, евро – 13600
Сотиш: доллар – 12 030, рубль – 109, евро –12700

Агро банк

Сотиб олиш: доллар – 12 150, рубль – 150, евро – 13850
Сотиш: доллар – 12 060, рубль –0, евро – 12350

Микрокредит банк

Сотиб олиш: доллар – 12 150, рубль – 0, евро – 13 300
Сотиш: доллар – 12 030, рубль – 0, евро – 12 300

Халқ банки

Сотиб олиш: доллар – 12 150, рубль – 0, евро – 13 500
Сотиш: доллар – 12 030, рубль –0, евро – 12 000

Қишлоқ қурилиш банк

Сотиб олиш: доллар – 12 150, рубль – 130, евро – 0
Сотиш: доллар – 12 030, рубль –0, евро – 0

Турон банк

Сотиб олиш: доллар – 12 125, рубль – 140, евро – 14 500
Сотиш: доллар – 12 030, рубль –0, евро – 12 500

Ҳамкор банк

Сотиб олиш: доллар – 12 100, рубль – 0, евро – 13 600
Сотиш: доллар – 12 030, рубль – 0, евро – 12 500

Асака банк

Сотиб олиш: доллар – 12 130, рубль – 170, евро – 13 950
Сотиш: доллар – 12 040, рубль – 0, евро – 12 450

Ипак йўли банк

Сотиб олиш: доллар – 12 140, рубль –132, евро – 13 600
Сотиш: доллар – 12 030, рубль – 0, евро – 12 800

Зираат банк

Сотиб олиш: доллар – 12 135, рубль –150, евро – 13 875
Сотиш: доллар – 12 040, рубль –1, евро – 12 547

Траст банк

Сотиб олиш: доллар– 12 150, рубль – 130, евро – 13600
Сотиш: доллар– 12 040, рубль – 50, евро –12 600

Алоқа банк

Сотиб олиш: доллар– 12 150, рубль – 0, евро – 13 800
Сотиш: доллар– 12 030, рубль – 0, евро –12800

Ипотека банк

Сотиб олиш: доллар– 12 130, рубль – 0, евро – 13 900
Сотиш: доллар– 12 030, рубль – 0, евро – 12 650

КДБ банк

Сотиб олиш: доллар– 12 150, рубль – 0, евро – 13950
Сотиш: доллар – 12 030, рубль – 0, евро – 12450

Равнақ банк

Сотиб олиш: доллар– 12 100, рубль – 140, евро – 13 400
Сотиш: доллар– 12 030, рубль – 60, евро – 12 800

Давр банк

Сотиб олиш: доллар– 12 120, рубль – 126, евро – 13 300
Сотиш: доллар – 12 020, рубль – 0, евро – 12 000

Invest Finance Bank

Сотиб олиш: доллар– 12 100, рубль – 130, евро – 14 000
Сотиш: доллар – 12 030, рубль – 70, евро – 11 000

Asia Alliance Bank

Сотиб олиш: доллар– 12 000, рубль – 140, евро – 13 550
Сотиш: доллар– 12 030, рубль – 70, евро – 12 520

Orient Finans Bank

Сотиб олиш: доллар– 12 150, рубль – 150, евро – 15 000
Сотиш: доллар– 12 030, рубль – 0, евро – 12 000

Пойтахт банк

Сотиб олиш: доллар- 12 120, рубль – 150, евро – 14 000
Сотиш:доллар– 12 040, рубль – 0, евро –12 200

Тенге банк

Сотиб олиш: доллар – 12 150, рубль – 144, евро – 13 450
Сотиш:доллар– 12 040, рубль – 74, евро –12 700

Анор банк

Сотиб олиш: доллар- 12 145, рубль – 126, евро – 13 500
Сотиш: доллар– 12 030, рубль – 75, евро –12 000
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