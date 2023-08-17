Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20230817/ozbekistonlik-kutubxonachilar-moskvaga-bordi-37940288.html
Ўзбекистонлик кутубхоначилар Москвага борди — фото
Ўзбекистонлик кутубхоначилар Москвага борди — фото
Ўзбекистон, Озарбайжон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Сербиядан келган ёш мутахассислар ўзаро тажриба алмашишди.
2023-08-17T12:26+0500
2023-08-17T12:32+0500
ўзбекистон - россия
москва
россотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/11/37932613_0:0:1126:634_1920x0_80_0_0_b8943aeb0d4ca6f9d533b5c4cf2541cd.jpg
ТОШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Москва шаҳрида “Ҳамдўстлик кутубхоналарининг таълим соҳасидаги ҳамкорлиги” халқаро лойиҳаси ўз ишини бошлади. Бу хақда “Россотрудничество” хабар берди. “Янги авлод” дастури доирасида Москвага Ўзбекистон, Озарбайжон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Сербиядан ёш мутахассислар етиб борди.Хорижлик мутахассисларни китоблар, қўлёзмалар, ҳужжатлар, эслатмалар ва рақамли маълумотлар базасига уланиш тартиби қизиқтирди.Шунингдек, иштирокчилар Россия давлат болалар кутубхонаси ва Россия давлат ёшлар кутубхонаси фаолияти билан яқиндан танишишди.Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон Миллий Кутубхонасига рус классикаси тўпламлари топширилгани хақида маълумот берилганди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/11/37932613_107:83:880:662_1920x0_80_0_0_02059933d86e03bfc1591c6932f13390.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ўзбекистонлик кутубхоначилар москва
ўзбекистонлик кутубхоначилар москва

Ўзбекистонлик кутубхоначилар Москвага борди — фото

12:26 17.08.2023 (янгиланди: 12:32 17.08.2023)
© пресс-служба РоссотрудничестваЎзбекистонлик кутубхоначилар Москвага борди
Ўзбекистонлик кутубхоначилар Москвага борди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.08.2023
© пресс-служба Россотрудничества
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Ўзбекистон, Озарбайжон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Сербиядан келган ёш мутахассислар ўзаро тажриба алмашишди.
ТОШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Москва шаҳрида “Ҳамдўстлик кутубхоналарининг таълим соҳасидаги ҳамкорлиги” халқаро лойиҳаси ўз ишини бошлади. Бу хақда “Россотрудничество” хабар берди.
© пресс-служба РоссотрудничестваВ Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
В Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества” - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.08.2023
© пресс-служба Россотрудничества
“Янги авлод” дастури доирасида Москвага Ўзбекистон, Озарбайжон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Сербиядан ёш мутахассислар етиб борди.
Россия давлат кутубхонасида уларга 1000 дан ортиқ муассасаларни ўз ичига олган Россия кутубхоналарининг экотизимига бағишланган миллий лойиҳалар тақдим этилди. Шунингдек, миллий электрон кутубхона ҳақида сўз юритилди.
© пресс-служба РоссотрудничестваВ Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
В Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества” - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.08.2023
© пресс-служба Россотрудничества
Хорижлик мутахассисларни китоблар, қўлёзмалар, ҳужжатлар, эслатмалар ва рақамли маълумотлар базасига уланиш тартиби қизиқтирди.
“Ёш мутахассислар ўзларининг илғор тажрибалари билан ўртоқлашиб, ўз мамлакатларидаги муассасалар фаолияти ҳақида маълумот беришди”, — дейилади хабарда.
© пресс-служба РоссотрудничестваВ Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
В Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества” - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.08.2023
© пресс-служба Россотрудничества
Шунингдек, иштирокчилар Россия давлат болалар кутубхонаси ва Россия давлат ёшлар кутубхонаси фаолияти билан яқиндан танишишди.
© пресс-служба РоссотрудничестваВ Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
В Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества” - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.08.2023
© пресс-служба Россотрудничества
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон Миллий Кутубхонасига рус классикаси тўпламлари топширилгани хақида маълумот берилганди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0