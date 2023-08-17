Ўзбекистонлик кутубхоначилар Москвага борди — фото
12:26 17.08.2023 (янгиланди: 12:32 17.08.2023)
© пресс-служба РоссотрудничестваЎзбекистонлик кутубхоначилар Москвага борди
© пресс-служба Россотрудничества
Ўзбекистон, Озарбайжон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Сербиядан келган ёш мутахассислар ўзаро тажриба алмашишди.
ТОШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Москва шаҳрида “Ҳамдўстлик кутубхоналарининг таълим соҳасидаги ҳамкорлиги” халқаро лойиҳаси ўз ишини бошлади. Бу хақда “Россотрудничество” хабар берди.
© пресс-служба РоссотрудничестваВ Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
© пресс-служба Россотрудничества
“Янги авлод” дастури доирасида Москвага Ўзбекистон, Озарбайжон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Сербиядан ёш мутахассислар етиб борди.
Россия давлат кутубхонасида уларга 1000 дан ортиқ муассасаларни ўз ичига олган Россия кутубхоналарининг экотизимига бағишланган миллий лойиҳалар тақдим этилди. Шунингдек, миллий электрон кутубхона ҳақида сўз юритилди.
© пресс-служба РоссотрудничестваВ Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
© пресс-служба Россотрудничества
Хорижлик мутахассисларни китоблар, қўлёзмалар, ҳужжатлар, эслатмалар ва рақамли маълумотлар базасига уланиш тартиби қизиқтирди.
“Ёш мутахассислар ўзларининг илғор тажрибалари билан ўртоқлашиб, ўз мамлакатларидаги муассасалар фаолияти ҳақида маълумот беришди”, — дейилади хабарда.
© пресс-служба РоссотрудничестваВ Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
© пресс-служба Россотрудничества
Шунингдек, иштирокчилар Россия давлат болалар кутубхонаси ва Россия давлат ёшлар кутубхонаси фаолияти билан яқиндан танишишди.
© пресс-служба РоссотрудничестваВ Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
© пресс-служба Россотрудничества
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон Миллий Кутубхонасига рус классикаси тўпламлари топширилгани хақида маълумот берилганди.