https://sputniknews.uz/20230816/joriy-oquv-yilida-necha-nafar-1-sinf-oquvchisi-prezident-sovgalarini-oladi-37917283.html
Жорий ўқув йилида неча нафар 1-синф ўқувчиси “Президент совғалари”ни олади — видео
Жорий ўқув йилида неча нафар 1-синф ўқувчиси “Президент совғалари”ни олади — видео
Совғалар вазирликнинг туман бўлимлари орқали 25 августга қадар етказиб берилади.
2023-08-16T16:27+0500
2023-08-16T16:27+0500
2023-08-16T16:29+0500
видео
мултимедиа
ўзбекистон
мактаб
ўқувчилар
президент совғаси
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ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Ўзбекистонда жорий ўқув йилида 732 минг 960 нафар биринчи синф ўқувчиси “Президент совғалари”ни олиши кутилмоқда. Ўқув қуроллари солинган рюкзаклар аллақачон вилоятларга жўнатилган. Улар орасида дафтарлар, расм чизиш учун альбом, акварель бўёқлари, рангли қоғозлар бор.Улар вазирликнинг туман бўлимлари орқали 25 августга қадар етказиб берилади.
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1-синф ўқувчиси “президент совғалари”
1-синф ўқувчиси “президент совғалари”
Жорий ўқув йилида неча нафар 1-синф ўқувчиси “Президент совғалари”ни олади — видео
16:27 16.08.2023 (янгиланди: 16:29 16.08.2023)
Совғалар вазирликнинг туман бўлимлари орқали 25 августга қадар етказиб берилади.
ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Ўзбекистонда жорий ўқув йилида 732 минг 960 нафар биринчи синф ўқувчиси “Президент совғалари”ни олиши кутилмоқда.
Ўқув қуроллари солинган рюкзаклар аллақачон вилоятларга жўнатилган. Улар орасида дафтарлар, расм чизиш учун альбом, акварель бўёқлари, рангли қоғозлар бор.
Улар вазирликнинг туман бўлимлари орқали 25 августга қадар етказиб берилади.