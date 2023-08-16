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https://oz.sputniknews.uz/20230816/jizzaxda-yangi-hibsxona-faoliyati-yolga-qoyildi-37903164.html
Жиззахда янги ҳибсхона фаолияти йўлга қўйилди — фото
Жиззахда янги ҳибсхона фаолияти йўлга қўйилди — фото
Бинода 25 нафар шахсга мўлжалланган 6 та камера мавжуд.
2023-08-16T11:01+0500
2023-08-16T11:43+0500
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жиззах
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ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Жиззах вилояти Дўстлик тумани Ички ишлар бошқармаси (ИИБ) ҳудудида вақтинча сақлаш ҳибсхонаси фаолияти йўлга қўйилди. Бу ҳақда вилоят ИИБ маълум қилди.Бундан ташқари сақланаётган шахслар яқинлари билан учрашишлари учун шароит яратилган. Қайд этилишича, бино халқаро талаб ва меъёрлар асосида бунёд этилган. Ҳибсхона ҳудуди кузатув қурилмалари билан тўлиқ қамраб олинган.
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жиззах янги ҳибсхона
жиззах янги ҳибсхона

Жиззахда янги ҳибсхона фаолияти йўлга қўйилди — фото

11:01 16.08.2023 (янгиланди: 11:43 16.08.2023)
© Управление внутренних дел Джизакской областиЖиззахда янги ҳибсхона фаолияти йўлга қўйилди
Жиззахда янги ҳибсхона фаолияти йўлга қўйилди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.08.2023
© Управление внутренних дел Джизакской области
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Бинода 25 нафар шахсга мўлжалланган 6 та камера мавжуд.
ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Жиззах вилояти Дўстлик тумани Ички ишлар бошқармаси (ИИБ) ҳудудида вақтинча сақлаш ҳибсхонаси фаолияти йўлга қўйилди. Бу ҳақда вилоят ИИБ маълум қилди.
© Управление внутренних дел Джизакской областиВ Джизаке построили новый изолятор временного содержания
В Джизаке построили новый изолятор временного содержания - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.08.2023
© Управление внутренних дел Джизакской области
© Управление внутренних дел Джизакской областиВ Джизаке построили новый изолятор временного содержания
В Джизаке построили новый изолятор временного содержания - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.08.2023
© Управление внутренних дел Джизакской области
Таъкидланишича, бино “XXI аср бунёдкори” қурилиш корхонаси томонидан барпо этилган. Бинода 25 нафар шахсга мўлжалланган 6 та камера мавжуд. Шунингдек, тергов, адвокат, тиббиёт, овқатланиш хоналари ҳамда сайр майдончаси тегишли тартибда жиҳозланган.
© Управление внутренних дел Джизакской областиВ Джизаке построили новый изолятор временного содержания
В Джизаке построили новый изолятор временного содержания - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.08.2023
© Управление внутренних дел Джизакской области
Бундан ташқари сақланаётган шахслар яқинлари билан учрашишлари учун шароит яратилган.
© Управление внутренних дел Джизакской областиВ Джизаке построили новый изолятор временного содержания
В Джизаке построили новый изолятор временного содержания - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.08.2023
© Управление внутренних дел Джизакской области
Қайд этилишича, бино халқаро талаб ва меъёрлар асосида бунёд этилган. Ҳибсхона ҳудуди кузатув қурилмалари билан тўлиқ қамраб олинган.
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