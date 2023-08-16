Жиззахда янги ҳибсхона фаолияти йўлга қўйилди — фото
11:01 16.08.2023 (янгиланди: 11:43 16.08.2023)
© Управление внутренних дел Джизакской областиЖиззахда янги ҳибсхона фаолияти йўлга қўйилди
© Управление внутренних дел Джизакской области
Бинода 25 нафар шахсга мўлжалланган 6 та камера мавжуд.
ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Жиззах вилояти Дўстлик тумани Ички ишлар бошқармаси (ИИБ) ҳудудида вақтинча сақлаш ҳибсхонаси фаолияти йўлга қўйилди. Бу ҳақда вилоят ИИБ маълум қилди.
© Управление внутренних дел Джизакской областиВ Джизаке построили новый изолятор временного содержания
© Управление внутренних дел Джизакской области
© Управление внутренних дел Джизакской областиВ Джизаке построили новый изолятор временного содержания
© Управление внутренних дел Джизакской области
Таъкидланишича, бино “XXI аср бунёдкори” қурилиш корхонаси томонидан барпо этилган. Бинода 25 нафар шахсга мўлжалланган 6 та камера мавжуд. Шунингдек, тергов, адвокат, тиббиёт, овқатланиш хоналари ҳамда сайр майдончаси тегишли тартибда жиҳозланган.
© Управление внутренних дел Джизакской областиВ Джизаке построили новый изолятор временного содержания
© Управление внутренних дел Джизакской области
Бундан ташқари сақланаётган шахслар яқинлари билан учрашишлари учун шароит яратилган.
© Управление внутренних дел Джизакской областиВ Джизаке построили новый изолятор временного содержания
© Управление внутренних дел Джизакской области
Қайд этилишича, бино халқаро талаб ва меъёрлар асосида бунёд этилган. Ҳибсхона ҳудуди кузатув қурилмалари билан тўлиқ қамраб олинган.