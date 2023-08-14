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https://sputniknews.uz/20230814/dollar-kursi-tijorat-banklari-37833366.html
Тижорат банкларидаги валюталар курси қандай
Тижорат банкларидаги валюталар курси қандай
Ўзбекистон тижорат банкларида долларнинг сотув курси 14 август ҳолатига энг максимал қиймати 12 120 сўмга тенг бўлди.
2023-08-14T13:49+0500
2023-08-14T13:49+0500
иқтисод
ўзбекистон
валюта курслари
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ТОШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси 14 август ҳолатига энг максимал қиймати 12 120 сўмга тенг бўлди.Валюталар янги курслари:Капитал банкСотиб олиш: доллар – 11 985, рубль – 103, евро – 12 700Сотиш: доллар – 12 065, рубль – 123, евро –13 650Агро банкСотиб олиш: доллар – 12 020, рубль –0, евро – 12 350Сотиш: доллар – 12 100, рубль –140, евро – 13 850Микрокредит банкСотиб олиш: доллар – 11 985, рубль –0, евро – 12 800Сотиш: доллар – 12 080, рубль –0, евро – 13 300Халқ банкиСотиб олиш: доллар – 12 050, рубль –0, евро – 12 000Сотиш: доллар – 12 135, рубль –0, евро – 13 500Қишлоқ қурилиш банкСотиб олиш: доллар – 12 000, рубль –0, евро – 12 800Сотиш: доллар – 12 100, рубль –130, евро – 13 800Турон банкСотиб олиш: доллар – 11 990, рубль –0, евро – 12 500Сотиш: доллар – 12 090, рубль –140, евро – 14 500Ҳамкор банкСотиб олиш: доллар – 12 000, рубль –0, евро – 12 600Сотиш: доллар – 12 100, рубль –0, евро – 13 700Асака банкСотиб олиш: доллар – 11 900, рубль –0, евро – 12 450Сотиш: доллар – 12 100, рубль –170, евро – 13 950Ипак йўли банкСотиб олиш: доллар – 12 000, рубль –0, евро – 13 000Сотиш: доллар – 12 100, рубль – 0, евро – 13 700Зираат банкСотиб олиш: доллар – 12 020, рубль –1, евро – 12 900Сотиш: доллар – 12 130, рубль –160, евро – 13 600Траст банкСотиб олиш: доллар– 11 980, рубль – 50, евро – 12 500Сотиш: доллар– 12 100, рубль – 127, евро –13 800Алоқа банкСотиб олиш: доллар– 12 000, рубль – 0, евро – 12 800Сотиш: доллар– 12 100, рубль – 0, евро –13 800Ипотека банкСотиб олиш: доллар– 11 980, рубль – 0, евро – 12 650Сотиш: доллар– 12 100, рубль – 0, евро – 13 900КДБ банкСотиб олиш: доллар– 11 980, рубль – 0, евро – 12 500Сотиш: доллар – 12 100, рубль – 0, евро – 14 000Равнақ банкСотиб олиш: доллар– 11 990, рубль – 60, евро – 13 000Сотиш: доллар– 12 050, рубль – 140, евро – 13 500Давр банкСотиб олиш: доллар– 12 000, рубль – 0, евро – 12 400Сотиш: доллар – 12 100, рубль – 121, евро – 13 700Invest Finance BankСотиб олиш: доллар– 11 980, рубль – 70, евро – 11 000Сотиш: доллар – 12 100, рубль – 130, евро – 14 000Asia Alliance BankСотиб олиш: доллар– 12 000, рубль – 70, евро – 12 510Сотиш: доллар– 12 090, рубль – 140, евро – 13 500OrientFinans BankСотиб олиш: доллар– 11 980, рубль – 0, евро – 12 000Сотиш: доллар– 12 100, рубль – 150, евро – 15 000Пойтахт банкСотиб олиш: доллар- 12 000, рубль – 0, евро – 12 200Сотиш: доллар– 12 080, рубль – 150, евро –14 000Тенге банкСотиб олиш: доллар - 12 000, рубль – 70, евро – 12 700Сотиш: доллар– 12 100, рубль – 140, евро –13 450Анор банкСотиб олиш: доллар- 12 020, рубль – 80, евро – 12 000Сотиш: доллар– 12 120, рубль – 123, евро –13 700
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ўзбекистон тижорат банклари валюталар курси доллар рубль курс сўм бугун маълумот марказий банк
ўзбекистон тижорат банклари валюталар курси доллар рубль курс сўм бугун маълумот марказий банк

Тижорат банкларидаги валюталар курси қандай

13:49 14.08.2023
© Sputnik/Abdubakir YunusovСўм ва доллар, архив сурат
Сўм ва доллар, архив сурат - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.08.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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НовостиTelegram
Банкларда доллар курси 12 050−12 120 сўм этиб белгиланган.
ТОШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси 14 август ҳолатига энг максимал қиймати 12 120 сўмга тенг бўлди.
Валюталар янги курслари:

Капитал банк

Сотиб олиш: доллар – 11 985, рубль – 103, евро – 12 700
Сотиш: доллар – 12 065, рубль – 123, евро –13 650

Агро банк

Сотиб олиш: доллар – 12 020, рубль –0, евро – 12 350
Сотиш: доллар – 12 100, рубль –140, евро – 13 850

Микрокредит банк

Сотиб олиш: доллар – 11 985, рубль –0, евро – 12 800
Сотиш: доллар – 12 080, рубль –0, евро – 13 300

Халқ банки

Сотиб олиш: доллар – 12 050, рубль –0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 12 135, рубль –0, евро – 13 500

Қишлоқ қурилиш банк

Сотиб олиш: доллар – 12 000, рубль –0, евро – 12 800
Сотиш: доллар – 12 100, рубль –130, евро – 13 800

Турон банк

Сотиб олиш: доллар – 11 990, рубль –0, евро – 12 500
Сотиш: доллар – 12 090, рубль –140, евро – 14 500

Ҳамкор банк

Сотиб олиш: доллар – 12 000, рубль –0, евро – 12 600
Сотиш: доллар – 12 100, рубль –0, евро – 13 700

Асака банк

Сотиб олиш: доллар – 11 900, рубль –0, евро – 12 450
Сотиш: доллар – 12 100, рубль –170, евро – 13 950

Ипак йўли банк

Сотиб олиш: доллар – 12 000, рубль –0, евро – 13 000
Сотиш: доллар – 12 100, рубль – 0, евро – 13 700

Зираат банк

Сотиб олиш: доллар – 12 020, рубль –1, евро – 12 900
Сотиш: доллар – 12 130, рубль –160, евро – 13 600

Траст банк

Сотиб олиш: доллар– 11 980, рубль – 50, евро – 12 500
Сотиш: доллар– 12 100, рубль – 127, евро –13 800

Алоқа банк

Сотиб олиш: доллар– 12 000, рубль – 0, евро – 12 800
Сотиш: доллар– 12 100, рубль – 0, евро –13 800

Ипотека банк

Сотиб олиш: доллар– 11 980, рубль – 0, евро – 12 650
Сотиш: доллар– 12 100, рубль – 0, евро – 13 900

КДБ банк

Сотиб олиш: доллар– 11 980, рубль – 0, евро – 12 500
Сотиш: доллар – 12 100, рубль – 0, евро – 14 000

Равнақ банк

Сотиб олиш: доллар– 11 990, рубль – 60, евро – 13 000
Сотиш: доллар– 12 050, рубль – 140, евро – 13 500

Давр банк

Сотиб олиш: доллар– 12 000, рубль – 0, евро – 12 400
Сотиш: доллар – 12 100, рубль – 121, евро – 13 700

Invest Finance Bank

Сотиб олиш: доллар– 11 980, рубль – 70, евро – 11 000
Сотиш: доллар – 12 100, рубль – 130, евро – 14 000

Asia Alliance Bank

Сотиб олиш: доллар– 12 000, рубль – 70, евро – 12 510
Сотиш: доллар– 12 090, рубль – 140, евро – 13 500

OrientFinans Bank

Сотиб олиш: доллар– 11 980, рубль – 0, евро – 12 000
Сотиш: доллар– 12 100, рубль – 150, евро – 15 000

Пойтахт банк

Сотиб олиш: доллар- 12 000, рубль – 0, евро – 12 200
Сотиш: доллар– 12 080, рубль – 150, евро –14 000

Тенге банк

Сотиб олиш: доллар - 12 000, рубль – 70, евро – 12 700
Сотиш: доллар– 12 100, рубль – 140, евро –13 450

Анор банк

Сотиб олиш: доллар- 12 020, рубль – 80, евро – 12 000
Сотиш: доллар– 12 120, рубль – 123, евро –13 700
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