Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20230813/mdh-oyinlari-ozbekistonlik-bokschilar-umumjamoa-hisobida-etakchi-boldi-37799654.html
Беларусдаги II МДҲ ўйинлари: ўзбекистонлик боксчилар умумжамоа ҳисобида етакчи бўлди
Беларусдаги II МДҲ ўйинлари: ўзбекистонлик боксчилар умумжамоа ҳисобида етакчи бўлди
МДҲ ўйинларининг финал жангида рингга кўтарилган 7 нафар ўзбекистонлик боксчиларнинг барчаси ғалаба қозониб, умумжамоа ҳисобида етакчи бўлди.
2023-08-13T09:02+0500
2023-08-13T09:13+0500
спорт
ii мдҳ давлатлари ўйинлари
ўзбекистон
беларусь
бокс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0d/37798973_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_25b21eac220053ac0131c8b2d4673ebf.jpg
ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Кеча, 12 август куни МДҲ ўйинларининг финал жангида рингга кўтарилган 7 нафар ўзбекистонлик боксчиларнинг барчаси ғалаба қозониб, умумжамоа ҳисобида етакчи бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Шунингдек, самбо, карате ва футзал баҳсларида ҳам медаллар қўлга киритилди. Батафсил:Олтин:Кумуш:Бронза:4 августдан бошлаб Беларусь пойтахти Минск шаҳрида II МДҲ спорт ўйинлари бўлиб ўтмоқда. Унда 9 давлатдан уч мингдан ортиқ спортчи 16 та олимпия, 5 та ноолимпия спорт турлари бўйича беллашмоқда.Мусобақада 313 нафар спортчи Ўзбекистон шарафини ҳимоя қиляпти. Мусобақа 14 августга қадар давом этади.
ўзбекистон
беларусь
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0d/37798973_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8798ba40c0bf2f07cc31c063adfe5df5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
беларусдаги ii мдҳ ўйинлари
беларусдаги ii мдҳ ўйинлари

Беларусдаги II МДҲ ўйинлари: ўзбекистонлик боксчилар умумжамоа ҳисобида етакчи бўлди

09:02 13.08.2023 (янгиланди: 09:13 13.08.2023)
© НОКБеларусдаги II МДҲ ўйинлари: ўзбекистонлик боксчилар умумжамоа ҳисобида етакчи бўлди
Беларусдаги II МДҲ ўйинлари: ўзбекистонлик боксчилар умумжамоа ҳисобида етакчи бўлди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.08.2023
© НОК
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
МДҲ ўйинларининг финал жангида рингга кўтарилган 7 нафар ўзбекистонлик боксчиларнинг барчаси ғалаба қозониб, умумжамоа ҳисобида етакчи бўлди.
ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Кеча, 12 август куни МДҲ ўйинларининг финал жангида рингга кўтарилган 7 нафар ўзбекистонлик боксчиларнинг барчаси ғалаба қозониб, умумжамоа ҳисобида етакчи бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
© НОКБеларусь-2023: узбекские мастера кожаной перчатки снова не имеют себе равных
Беларусь-2023: узбекские мастера кожаной перчатки снова не имеют себе равных - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.08.2023
Беларусь-2023: узбекские мастера кожаной перчатки снова не имеют себе равных
© НОК
Шунингдек, самбо, карате ва футзал баҳсларида ҳам медаллар қўлга киритилди. Батафсил:
Олтин:
Самандар Олимов (-54 кг, бокс) ;
Абдуллоҳ Мадаминов (-60 кг, бокс) ;
Бобурбек Бобожонов (-63,5 кг, бокс) ;
Шавкатжон Болтаев (-71 кг, бокс) ;
Фазлиддин Эркинбоев (-75 кг, бокс);
Жавоҳир Умматалиев (-80 кг, бокс) ;
Ҳалимжон Мамасолиев (-92 кг, бокс) ;
Нурбек Тўраев (+98 кг, самбо) ;
Севинч Раҳимова (-55 кг, карате).
© НОКБеларусь-2023: узбекские мастера кожаной перчатки снова не имеют себе равных
Беларусь-2023: узбекские мастера кожаной перчатки снова не имеют себе равных - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.08.2023
Беларусь-2023: узбекские мастера кожаной перчатки снова не имеют себе равных
© НОК
Кумуш:
Гулсевар Ўроқова (-50 кг, самбо).
Бронза:
Собиржон Тастанов (-48 кг, бокс) ;
Миралижон Мавлонов (-51 кг, бокс) ;
Шохрух Абдумаликов (-57 кг, бокс) ;
Муродбек Бахриддинов (-67 кг, бокс) ;
Абдулазиз Абдураҳмонов (-86 кг, бокс) ;
Равшанжон Солиев (+92 кг, бокс) ;
Дилмурод Холмамадов (-71 кг, самбо) ;
Ибодат Агажонова (-54 кг, самбо) ;
Шаҳризода Исматуллаева (-50 кг, карате) ;
Диёра Хуррамова (-55 кг, карате) ;
Муҳаммадқодир Обобакиров (-67 кг, карате) ;
Футзал бўйича терма жамоа.
© НОКБеларусь-2023: узбекские мастера кожаной перчатки снова не имеют себе равных
Беларусь-2023: узбекские мастера кожаной перчатки снова не имеют себе равных - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.08.2023
Беларусь-2023: узбекские мастера кожаной перчатки снова не имеют себе равных
© НОК
4 августдан бошлаб Беларусь пойтахти Минск шаҳрида II МДҲ спорт ўйинлари бўлиб ўтмоқда. Унда 9 давлатдан уч мингдан ортиқ спортчи 16 та олимпия, 5 та ноолимпия спорт турлари бўйича беллашмоқда.
Мусобақада 313 нафар спортчи Ўзбекистон шарафини ҳимоя қиляпти. Мусобақа 14 августга қадар давом этади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0