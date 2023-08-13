Беларусдаги II МДҲ ўйинлари: ўзбекистонлик боксчилар умумжамоа ҳисобида етакчи бўлди
09:02 13.08.2023 (янгиланди: 09:13 13.08.2023)
© НОКБеларусдаги II МДҲ ўйинлари: ўзбекистонлик боксчилар умумжамоа ҳисобида етакчи бўлди
© НОК
МДҲ ўйинларининг финал жангида рингга кўтарилган 7 нафар ўзбекистонлик боксчиларнинг барчаси ғалаба қозониб, умумжамоа ҳисобида етакчи бўлди.
ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Кеча, 12 август куни МДҲ ўйинларининг финал жангида рингга кўтарилган 7 нафар ўзбекистонлик боксчиларнинг барчаси ғалаба қозониб, умумжамоа ҳисобида етакчи бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
© НОКБеларусь-2023: узбекские мастера кожаной перчатки снова не имеют себе равных
Беларусь-2023: узбекские мастера кожаной перчатки снова не имеют себе равных
© НОК
Шунингдек, самбо, карате ва футзал баҳсларида ҳам медаллар қўлга киритилди. Батафсил:
Олтин:
Самандар Олимов (-54 кг, бокс) ;
Абдуллоҳ Мадаминов (-60 кг, бокс) ;
Бобурбек Бобожонов (-63,5 кг, бокс) ;
Шавкатжон Болтаев (-71 кг, бокс) ;
Фазлиддин Эркинбоев (-75 кг, бокс);
Жавоҳир Умматалиев (-80 кг, бокс) ;
Ҳалимжон Мамасолиев (-92 кг, бокс) ;
Нурбек Тўраев (+98 кг, самбо) ;
Севинч Раҳимова (-55 кг, карате).
© НОКБеларусь-2023: узбекские мастера кожаной перчатки снова не имеют себе равных
Беларусь-2023: узбекские мастера кожаной перчатки снова не имеют себе равных
© НОК
Кумуш:
Гулсевар Ўроқова (-50 кг, самбо).
Бронза:
Собиржон Тастанов (-48 кг, бокс) ;
Миралижон Мавлонов (-51 кг, бокс) ;
Шохрух Абдумаликов (-57 кг, бокс) ;
Муродбек Бахриддинов (-67 кг, бокс) ;
Абдулазиз Абдураҳмонов (-86 кг, бокс) ;
Равшанжон Солиев (+92 кг, бокс) ;
Дилмурод Холмамадов (-71 кг, самбо) ;
Ибодат Агажонова (-54 кг, самбо) ;
Шаҳризода Исматуллаева (-50 кг, карате) ;
Диёра Хуррамова (-55 кг, карате) ;
Муҳаммадқодир Обобакиров (-67 кг, карате) ;
Футзал бўйича терма жамоа.
© НОКБеларусь-2023: узбекские мастера кожаной перчатки снова не имеют себе равных
Беларусь-2023: узбекские мастера кожаной перчатки снова не имеют себе равных
© НОК
4 августдан бошлаб Беларусь пойтахти Минск шаҳрида II МДҲ спорт ўйинлари бўлиб ўтмоқда. Унда 9 давлатдан уч мингдан ортиқ спортчи 16 та олимпия, 5 та ноолимпия спорт турлари бўйича беллашмоқда.
Мусобақада 313 нафар спортчи Ўзбекистон шарафини ҳимоя қиляпти. Мусобақа 14 августга қадар давом этади.