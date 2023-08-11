https://oz.sputniknews.uz/20230811/valyutalar-kursi-14-avgust-37768157.html
Доллар, рубль ва евро курслари тушди — 14 августда амалда бўладиган валюталар курси
Доллар, рубль ва евро курслари тушди — 14 августда амалда бўладиган валюталар курси
Доллар, евро ва рубль курслари тушди.
2023-08-11T16:01+0500
2023-08-11T16:01+0500
2023-08-11T16:03+0500
иқтисод
ўзбекистон
валюта курслари
марказий банк
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ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Марказий банк хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан 14 августда амалда бўладиган қийматини эълон қилди.Унга кўра, долларнинг расмий курси 33,15 сўмга тушиб, 12 041, 88 сўмни ташкил қилди. Евро эса 88,31 сўмга тушди ва 13 219,58 сўмга тенг бўлди.Рубль 1,40 сўмга ошиб, 122,37 сўмни ташкил қилди.
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валюталар курси ўзбекистон марказий банк
валюталар курси ўзбекистон марказий банк
Доллар, рубль ва евро курслари тушди — 14 августда амалда бўладиган валюталар курси
16:01 11.08.2023 (янгиланди: 16:03 11.08.2023)
Доллар, евро ва рубль курслари тушди.
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Марказий банк хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан 14 августда амалда бўладиган қийматини эълон қилди.
Унга кўра, долларнинг расмий курси 33,15 сўмга тушиб, 12 041, 88 сўмни ташкил қилди. Евро эса 88,31 сўмга тушди ва 13 219,58 сўмга тенг бўлди.
Рубль 1,40 сўмга ошиб, 122,37 сўмни ташкил қилди.