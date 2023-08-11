https://sputniknews.uz/20230811/tijorat-banklari-valyutalar-kursi-37764244.html
Доллар курси тушмоқда — тижорат банкларидаги валюталар курси
Доллар курси тушмоқда — тижорат банкларидаги валюталар курси
Тижорат банкларида доллар курси 32-33 сўм атрофида тушди.
2023-08-11T12:30+0500
2023-08-11T12:30+0500
2023-08-11T12:40+0500
иқтисод
ўзбекистон
валюта курслари
банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0c/36808529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3daf7f3228ee4814432117193cae8ce5.jpg
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси 11 август ҳолатига энг максимал қиймати 12 070 сўмга тенг бўлди.Валюталар янги курслари:Капитал банкСотиб олиш: доллар – 12 060, рубль – 106, евро – 12 800Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 125, евро –13 750Агро банкСотиб олиш: доллар – 12 050, рубль –0, евро – 12 450Сотиш: доллар – 12 135, рубль –140, евро – 13 950Микрокредит банкСотиб олиш: доллар – 12 015, рубль –0, евро – 12 800Сотиш: доллар – 12 135, рубль –0, евро – 14 000Халқ банкСотиб олиш: доллар – 12 070, рубль –0, евро – 12 000Сотиш: доллар – 12 135, рубль –0, евро – 13 500Қишлоқ қурилиш банкСотиб олиш: доллар – 12 020, рубль –0, евро – 0Сотиш: доллар – 12 135, рубль –130, евро – 0Турон банкСотиб олиш: доллар – 12 050, рубль –0, евро – 12 000Сотиш: доллар – 12 135, рубль –140, евро – 14 000Хамкор банкСотиб олиш: доллар – 12 015, рубль –0, евро – 12 600Сотиш: доллар – 12 135, рубль –0, евро – 13 800Асака банкСотиб олиш: доллар – 12 020, рубль –0, евро – 12 000Сотиш: доллар – 12 130, рубль –170, евро – 13 500Ипак йўли БанкСотиб олиш: доллар – 12 040, рубль –0, евро – 13 000Сотиш: доллар – 12 130, рубль –0, евро – 13 700Зираат банкСотиб олиш: доллар – 12 020, рубль –1, евро – 12 640Сотиш: доллар – 12 130, рубль –160, евро – 13 970Траст банкСотиб олиш: доллар– 12 015, рубль – 50, евро – 12 500Сотиш: доллар– 12 135, рубль – 127, евро –14 000Алоқа БанкСотиб олиш: доллар– 12 060, рубль – 0, евро – 12 300Сотиш: доллар– 12 135, рубль – 0, евро –13 300Ипотека банкСотиб олиш: доллар– 12 040, рубль – 0, евро – 12 750Сотиш: доллар– 12 135, рубль – 0, евро – 14 000КДБ банкСотиб олиш: доллар– 12 015, рубль – 0, евро – 12 550Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 0, евро – 14 000Равнақ БанкСотиб олиш: доллар– 12 015, рубль – 60, евро – 12 400Сотиш: доллар– 12 100, рубль – 140, евро – 13 200Давр банкСотиб олиш: доллар– 12 020, рубль – 0, евро – 12 000Сотиш: доллар – 12 100, рубль – 121, евро – 13 300Invest Finance BankСотиб олиш: доллар– 12 040, рубль – 70, евро – 11 000Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 140, евро – 14 000Asia Alliance BankСотиб олиш: доллар– 12 020, рубль – 70, евро – 12 555Сотиш: доллар– 12 110, рубль – 140, евро – 13 535OrientFinans BankСотиб олиш: доллар– 12 020, рубль – 0, евро – 12 000Сотиш: доллар– 12 130, рубль – 150, евро – 15 000Пойтахт банкСотиб олиш: доллар- 12 015, рубль – 0, евро – 12 200Сотиш: доллар– 12 130, рубль – 150, евро –13 400Тенге банкСотиб олиш: доллар - 12 015, рубль – 70, евро – 12 700Сотиш: доллар– 12 135, рубль – 135, евро –13 550Анор банкСотиб олиш: доллар- 11 990, рубль – 80, евро – 12 450Сотиш: доллар– 12 100, рубль – 124, евро –13 800
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0c/36808529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab9404c1528aa574a0194a7c3efe907e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тижорат банклари валюталар курси ўзбекистон
тижорат банклари валюталар курси ўзбекистон
Доллар курси тушмоқда — тижорат банкларидаги валюталар курси
12:30 11.08.2023 (янгиланди: 12:40 11.08.2023)
Тижорат банкларида доллар курси 32-33 сўм атрофида тушди.
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси 11 август ҳолатига энг максимал қиймати 12 070 сўмга тенг бўлди.
Капитал банк
Сотиб олиш: доллар – 12 060, рубль – 106, евро – 12 800
Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 125, евро –13 750
Агро банк
Сотиб олиш: доллар – 12 050, рубль –0, евро – 12 450
Сотиш: доллар – 12 135, рубль –140, евро – 13 950
Микрокредит банк
Сотиб олиш: доллар – 12 015, рубль –0, евро – 12 800
Сотиш: доллар – 12 135, рубль –0, евро – 14 000
Халқ банк
Сотиб олиш: доллар – 12 070, рубль –0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 12 135, рубль –0, евро – 13 500
Қишлоқ қурилиш банк
Сотиб олиш: доллар – 12 020, рубль –0, евро – 0
Сотиш: доллар – 12 135, рубль –130, евро – 0
Турон банк
Сотиб олиш: доллар – 12 050, рубль –0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 12 135, рубль –140, евро – 14 000
Хамкор банк
Сотиб олиш: доллар – 12 015, рубль –0, евро – 12 600
Сотиш: доллар – 12 135, рубль –0, евро – 13 800
Асака банк
Сотиб олиш: доллар – 12 020, рубль –0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 12 130, рубль –170, евро – 13 500
Ипак йўли Банк
Сотиб олиш: доллар – 12 040, рубль –0, евро – 13 000
Сотиш: доллар – 12 130, рубль –0, евро – 13 700
Зираат банк
Сотиб олиш: доллар – 12 020, рубль –1, евро – 12 640
Сотиш: доллар – 12 130, рубль –160, евро – 13 970
Траст банк
Сотиб олиш: доллар– 12 015, рубль – 50, евро – 12 500
Сотиш: доллар– 12 135, рубль – 127, евро –14 000
Алоқа Банк
Сотиб олиш: доллар– 12 060, рубль – 0, евро – 12 300
Сотиш: доллар– 12 135, рубль – 0, евро –13 300
Ипотека банк
Сотиб олиш: доллар– 12 040, рубль – 0, евро – 12 750
Сотиш: доллар– 12 135, рубль – 0, евро – 14 000
КДБ банк
Сотиб олиш: доллар– 12 015, рубль – 0, евро – 12 550
Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 0, евро – 14 000
Равнақ Банк
Сотиб олиш: доллар– 12 015, рубль – 60, евро – 12 400
Сотиш: доллар– 12 100, рубль – 140, евро – 13 200
Давр банк
Сотиб олиш: доллар– 12 020, рубль – 0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 12 100, рубль – 121, евро – 13 300
Invest Finance Bank
Сотиб олиш: доллар– 12 040, рубль – 70, евро – 11 000
Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 140, евро – 14 000
Asia Alliance Bank
Сотиб олиш: доллар– 12 020, рубль – 70, евро – 12 555
Сотиш: доллар– 12 110, рубль – 140, евро – 13 535
OrientFinans Bank
Сотиб олиш: доллар– 12 020, рубль – 0, евро – 12 000
Сотиш: доллар– 12 130, рубль – 150, евро – 15 000
Пойтахт банк
Сотиб олиш: доллар- 12 015, рубль – 0, евро – 12 200
Сотиш: доллар– 12 130, рубль – 150, евро –13 400
Тенге банк
Сотиб олиш: доллар - 12 015, рубль – 70, евро – 12 700
Сотиш: доллар– 12 135, рубль – 135, евро –13 550
Анор банк
Сотиб олиш: доллар- 11 990, рубль – 80, евро – 12 450
Сотиш: доллар– 12 100, рубль – 124, евро –13 800