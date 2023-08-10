https://sputniknews.uz/20230810/dollar-birdaniga-kotarildi-tijorat-banklaridagi-valyutalar-kursi-37731824.html
Доллар кескин кўтарилди – тижорат банкларидаги валюталар курси
Доллар кескин кўтарилди – тижорат банкларидаги валюталар курси
Доллар бирданига кўтарилди – тижорат банкларидаги валюталар курси
2023-08-10T11:56+0500
2023-08-10T11:56+0500
2023-08-10T12:07+0500
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ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси 10 август соат 11:30 ҳолатига энг максимал қиймати 12 135 сўмга етди.Валюталар янги курслари:Капитал банкСотиб олиш: доллар – 12 060, рубль – 102, евро – 12350Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 121, евро –13 250Агро банкСотиб олиш: доллар – 12 015, рубль –0, евро – 11 950Сотиш: доллар – 12 135, рубль –140, евро – 13 450Микрокредит банкСотиб олиш: доллар – 11 615, рубль –0, евро – 11 000Сотиш: доллар – 11 725, рубль –0, евро – 12 900Халқ банкСотиб олиш: доллар – 11 665, рубль –0, евро – 11 500Сотиш: доллар – 11 725, рубль –0, евро – 13 500Қишлоқ қурилиш банкСотиб олиш: доллар – 11 640, рубль –0, евро – 12 300Сотиш: доллар – 11 725, рубль –130, евро – 13 300Турон банкСотиб олиш: доллар – 11 660, рубль –0, евро – 12 000Сотиш: доллар – 12 135, рубль –140, евро – 14 000Хамкор банкСотиб олиш: доллар – 11 640, рубль –0, евро – 12 200Сотиш: доллар – 11 725, рубль –0, евро – 13 100Асака банкСотиб олиш: доллар – 12 020, рубль –0, евро – 12 000Сотиш: доллар – 12 130, рубль –170, евро – 13 550Ипак йўли БанкСотиб олиш: доллар – 12 020, рубль –0, евро – 12 450Сотиш: доллар – 12 135, рубль –0, евро – 13 150Зираат банкСотиб олиш: доллар – 12 020, рубль –1, евро – 12 170Сотиш: доллар – 12 130, рубль –160, евро – 13 450Траст банкСотиб олиш: доллар – 12 015, рубль – 50, евро – 12 500Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 127, евро –13 000Алоқа БанкСотиб олиш: доллар – 12 015, рубль – 0, евро – 12 300Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 0, евро –13 300Ипотека банкСотиб олиш: доллар – 12 015, рубль – 0, евро – 12 300Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 121, евро – 13 600КДБ банкСотиб олиш: доллар – 12 015, рубль – 0, евро – 0Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 0, евро – 0Равнақ БанкСотиб олиш: доллар – 0, рубль – 60, евро – 12 400Сотиш: доллар – 12 130, рубль – 140, евро – 0Давр банкСотиб олиш: доллар – 12 020, рубль – 0, евро – 12 000Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 0, евро – 13 300Invest Finance BankСотиб олиш: доллар – 12 015, рубль – 70, евро – 11 000Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 140, евро – 14 000Asia Alliance BankСотиб олиш: доллар – 12 015, рубль – 70, евро – 12 555Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 140, евро – 13 535Orient Finans BankСотиб олиш: доллар – 12 020, рубль – 0, евро – 11 500Сотиш: доллар – 12 130, рубль – 150, евро – 14 500Пойтахт банкСотиб олиш: доллар - 12 015, рубль – 0, евро – 12 200Сотиш: доллар – 12 130, рубль – 150, евро –13 400Тенге банкСотиб олиш: доллар - 12 015, рубль – 60, евро – 12 000Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 150, евро –13 500Анор банкСотиб олиш: доллар - 12 015, рубль – 80, евро – 11 550Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 122, евро –13 100Марказий банки ушбу ҳолат юзасидан изоҳ берди.
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доллар бирданига кўтарилди – тижорат банкларидаги валюталар курси
доллар бирданига кўтарилди – тижорат банкларидаги валюталар курси
Доллар кескин кўтарилди – тижорат банкларидаги валюталар курси
11:56 10.08.2023 (янгиланди: 12:07 10.08.2023)
Тижорат банкларида доллар курси бирданига 400 сўмдан кўпроққа қимматлаб, 12 минг сўмдан ошди.
ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси 10 август соат 11:30 ҳолатига энг максимал қиймати 12 135 сўмга етди.
Капитал банк
Сотиб олиш: доллар – 12 060, рубль – 102, евро – 12350
Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 121, евро –13 250
Агро банк
Сотиб олиш: доллар – 12 015, рубль –0, евро – 11 950
Сотиш: доллар – 12 135, рубль –140, евро – 13 450
Микрокредит банк
Сотиб олиш: доллар – 11 615, рубль –0, евро – 11 000
Сотиш: доллар – 11 725, рубль –0, евро – 12 900
Халқ банк
Сотиб олиш: доллар – 11 665, рубль –0, евро – 11 500
Сотиш: доллар – 11 725, рубль –0, евро – 13 500
Қишлоқ қурилиш банк
Сотиб олиш: доллар – 11 640, рубль –0, евро – 12 300
Сотиш: доллар – 11 725, рубль –130, евро – 13 300
Турон банк
Сотиб олиш: доллар – 11 660, рубль –0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 12 135, рубль –140, евро – 14 000
Хамкор банк
Сотиб олиш: доллар – 11 640, рубль –0, евро – 12 200
Сотиш: доллар – 11 725, рубль –0, евро – 13 100
Асака банк
Сотиб олиш: доллар – 12 020, рубль –0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 12 130, рубль –170, евро – 13 550
Ипак йўли Банк
Сотиб олиш: доллар – 12 020, рубль –0, евро – 12 450
Сотиш: доллар – 12 135, рубль –0, евро – 13 150
Зираат банк
Сотиб олиш: доллар – 12 020, рубль –1, евро – 12 170
Сотиш: доллар – 12 130, рубль –160, евро – 13 450
Траст банк
Сотиб олиш: доллар – 12 015, рубль – 50, евро – 12 500
Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 127, евро –13 000
Алоқа Банк
Сотиб олиш: доллар – 12 015, рубль – 0, евро – 12 300
Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 0, евро –13 300
Ипотека банк
Сотиб олиш: доллар – 12 015, рубль – 0, евро – 12 300
Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 121, евро – 13 600
КДБ банк
Сотиб олиш: доллар – 12 015, рубль – 0, евро – 0
Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 0, евро – 0
Равнақ Банк
Сотиб олиш: доллар – 0, рубль – 60, евро – 12 400
Сотиш: доллар – 12 130, рубль – 140, евро – 0
Давр банк
Сотиб олиш: доллар – 12 020, рубль – 0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 0, евро – 13 300
Invest Finance Bank
Сотиб олиш: доллар – 12 015, рубль – 70, евро – 11 000
Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 140, евро – 14 000
Asia Alliance Bank
Сотиб олиш: доллар – 12 015, рубль – 70, евро – 12 555
Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 140, евро – 13 535
Orient Finans Bank
Сотиб олиш: доллар – 12 020, рубль – 0, евро – 11 500
Сотиш: доллар – 12 130, рубль – 150, евро – 14 500
Пойтахт банк
Сотиб олиш: доллар - 12 015, рубль – 0, евро – 12 200
Сотиш: доллар – 12 130, рубль – 150, евро –13 400
Тенге банк
Сотиб олиш: доллар - 12 015, рубль – 60, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 150, евро –13 500
Анор банк
Сотиб олиш: доллар - 12 015, рубль – 80, евро – 11 550
Сотиш: доллар – 12 135, рубль – 122, евро –13 100
Марказий банки ушбу ҳолат юзасидан изоҳ берди
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