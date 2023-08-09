https://sputniknews.uz/20230809/vladimir-putin-shavkat-mirziyoev-bilan-telefon-orqali-suhbat-qildi-37722718.html
Владимир Путин Шавкат Мирзиёев билан телефон орқали суҳбат қилди
Владимир Путин Шавкат Мирзиёев билан телефон орқали суҳбат қилди
Суҳбат давомида шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантиришга келишиб олинди. 09.08.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-08-09T22:20+0500
2023-08-09T22:20+0500
2023-08-09T22:20+0500
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владимир путин
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ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Владимир Путин Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев билан телефон орқали мулоқот қилди, деб хабар берди Кремль матбуот хизмати. Маълумот учун, Россия ва Ўзбекистон шериклик муносабатлари сўнгги бир неча йил давомида узулуксиз ва илдам ривожланиб бормоқда. Россия Ўзбекистоннинг инвестициялар ва ташқи савдо айланмаси бўйича энг йирик ҳамкорлари рўйхатининг биринчи қаторларида жойлашган. Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокида очилаётган корхоналар сони бўйича Россия етакчилик қилмоқда.
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сиёсат, россия, ўзбекистон, ўзбекистон - россия, телефон мулоқоти, телефон суҳбати, шавкат мирзиёев, владимир путин
сиёсат, россия, ўзбекистон, ўзбекистон - россия, телефон мулоқоти, телефон суҳбати, шавкат мирзиёев, владимир путин
Владимир Путин Шавкат Мирзиёев билан телефон орқали суҳбат қилди
Суҳбат давомида шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантиришга келишиб олинди.
ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Владимир Путин Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев билан телефон орқали мулоқот қилди, деб хабар берди Кремль матбуот хизмати.
"Россия-Ўзбекистон стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантиришнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди. Турли даражадаги икки томонлама алоқаларни фаоллаштиришга келишиб олинди", - дейилади хабарда.
Маълумот учун, Россия ва Ўзбекистон шериклик муносабатлари сўнгги бир неча йил давомида узулуксиз ва илдам ривожланиб бормоқда. Россия Ўзбекистоннинг инвестициялар ва ташқи савдо айланмаси бўйича энг йирик ҳамкорлари рўйхатининг биринчи қаторларида жойлашган. Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокида очилаётган корхоналар сони бўйича Россия етакчилик қилмоқда.