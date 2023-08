https://oz.sputniknews.uz/20230809/hindiston-dori-vositasi-savdo-oldi-ozbekiston-37696325.html

Ҳиндистон яна бир дори воситасини савдодан олди — у Ўзбекистонда ҳам сотилганми?

Ҳиндистон яна бир дори воситасини савдодан олди — у Ўзбекистонда ҳам сотилганми?

Ҳиндистоннинг "Cold Out" йўтал ва шамоллашга қарши заҳарли сиропи Ироқда ўтказилган алоҳида синовларда муваффақиятсизликка учрагач, эркин савдодан қайтариб олинган.

2023-08-09T07:00+0500

2023-08-09T07:00+0500

2023-08-09T07:00+0500

жамият

ўзбекистон

ҳиндистон

дори

европа дори воситалари агентлиги (ема)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/1d/31142922_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3911ef486aa0a543e98a7424494f5c56.jpg

ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Ҳиндистоннинг "Cold Out" дори воситаси Ўзбекистонда давлат рўйхатидан ўтказилмаган. Бу ҳақда Фармацевтика тармоғини ривожлантириш агентлиги хабар берди.Ижтимоий тармоқларда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) томонидан Ҳиндистонда ишлаб чиқарилган "Cold Out" йўтал ва шамоллашга қарши заҳарли сироп хавфидан огоҳлантириш хабарлари тарқалмоқда.ЖССТ маълумотларига кўра, "Cold Out" сиропи “Fourrts Laboratories” (Ҳиндистон) томонидан “Dabilife Pharma” учун ишлаб чиқарилган бўлиб, унинг таркибида токсинлар борлиги қайд этилган.Шунингдек, Ҳиндистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотига кўра, мазкур дори воситаси Ироқда ўтказилган алоҳида синовларда муваффақиятсизликка учрагач, эркин савдодан қайтариб олинган.Маълумот учун, “Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ, дори воситаларининг, тиббий буюмларнинг ва тиббий техниканинг тиббиёт амалиётида қўлланилишига, қоида тариқасида, улар давлат рўйхатидан ўтказилгандан кейин рухсат этилади.Ўзбекистонда 2023 йил февраль ойидан бошлаб, мамлакатда ишлаб чиқарилаётган ва кириб келаётган сироб шаклдаги дори воситалари таркиби диэтиленгликол (ДЭГ) ва этиленгликол (ЭГ) заҳарли моддалари бўйича чуқур текширилиб, Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан бу борада қатъий назорат ўрнатилган.

ўзбекистон

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Ўзбекистон

ҳиндистон "cold out" йўтал ва шамоллашга қарши сироп ироқ ўзбекистон синов савдо