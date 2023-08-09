https://oz.sputniknews.uz/20230809/bosh-prokuror-orinbosar-37706332.html
Бош прокурорга икки ўринбосар тайинланди
Бош прокурорга икки ўринбосар тайинланди
Шавкат Мирзиёевнинг тегишли фармонига асосан адлия катта маслаҳатчиси Тўхтабоев Шерзод Жалолович ва Ҳатамов Жаҳонгир Жўраевич Ўзбекистон бош прокурорининг ўринбосари лавозимига тайинланди.
2023-08-09T12:48+0500
2023-08-09T12:48+0500
2023-08-09T12:48+0500
сиёсат
бош прокуратура
янги тайинлов
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ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Ўзбекистон президентининг тегишли фармонига асосан бош прокурорга янги ўринбосар тайинланди. Бу ҳақда Бош прокуратура матбуот хизмати хабар берди.Адлия катта маслаҳатчиси Шерзод Тўхтабоев Ўзбекистон бош прокурорининг ўринбосари лавозимига тайинланди.Тўхтабоев тайинловга қадар бош прокуратурада бошқарма бошлиғи лавозимида ишлаган.Адлия катта маслаҳатчиси Жаҳонгир Ҳатамов Ўзбекистон бош прокурорининг ўринбосари лавозимига тайинланди.Ҳатамов тайинловга қадар Самарқанд вилояти прокурори лавозимида ишлаган.Аввалроқ Икром Наримов транспорт прокурори лавозимига тайинлангани хабар қилинган эди.
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тўхтабоев шерзод жалолович ҳатамов жаҳонгир жўраевич ўзбекистон бош прокурорининг ўринбосари
тўхтабоев шерзод жалолович ҳатамов жаҳонгир жўраевич ўзбекистон бош прокурорининг ўринбосари
Бош прокурорга икки ўринбосар тайинланди
Шавкат Мирзиёев фармони билан бош прокурорга икки ўринбосар тайинланди.
ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Ўзбекистон президентининг тегишли фармонига асосан бош прокурорга янги ўринбосар тайинланди. Бу ҳақда Бош прокуратура матбуот хизмати хабар берди.
Адлия катта маслаҳатчиси Шерзод Тўхтабоев
Ўзбекистон бош прокурорининг ўринбосари лавозимига тайинланди
.
Тўхтабоев тайинловга қадар бош прокуратурада бошқарма бошлиғи лавозимида ишлаган.
Адлия катта маслаҳатчиси Жаҳонгир Ҳатамов
Ўзбекистон бош прокурорининг ўринбосари лавозимига тайинланди
.
Ҳатамов тайинловга қадар Самарқанд вилояти прокурори лавозимида ишлаган.
Аввалроқ Икром Наримов транспорт прокурори лавозимига тайинлангани хабар қилинган эди.