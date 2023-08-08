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https://sputniknews.uz/20230808/tijorat-banklarida-dollar-yana-kotarildimi-37676745.html
Тижорат банкларида доллар яна кўтарилдими?
Тижорат банкларида доллар яна кўтарилдими?
Тижорат банкларида хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан 8 августда амалда бўлган қиймати. 08.08.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-08-08T13:42+0500
2023-08-08T13:42+0500
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ТОШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси максимал қиймати 11 735 сўмга етди.Валюталар янги курслари:Капитал банкСотиб олиш: доллар – 11 660, рубль – 104, евро – 12400Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 123, евро –13 300Агро банкСотиб олиш: доллар – 11 670, рубль –0, евро – 11 950Сотиш: доллар – 11 735, рубль –135, евро – 13 450Микрокредит банкСотиб олиш: доллар – 11 620, рубль –0, евро – 11 000Сотиш: доллар – 11 735, рубль –0, евро – 12 900Халқ банкСотиб олиш: доллар – 11 675, рубль –0, евро – 11 500Сотиш: доллар – 11 735, рубль –0, евро – 13 500Қишлоқ қурилиш банкСотиб олиш: доллар – 11 650, рубль –0, евро – 12 300Сотиш: доллар – 11 735, рубль –130, евро – 13 300Турон банкСотиб олиш: доллар – 11 670, рубль –0, евро – 12 000Сотиш: доллар – 11 735, рубль –140, евро – 14 000Хамкор банкСотиб олиш: доллар – 11 660, рубль –0, евро – 12 200Сотиш: доллар – 11 735, рубль –0, евро – 13 100Асака банкСотиб олиш: доллар – 11 650, рубль –0, евро – 11 950Сотиш: доллар – 11 730, рубль –170, евро – 13 450Ипак йўли банкСотиб олиш: доллар – 11 640, рубль –0, евро – 12 400Сотиш: доллар – 11 720, рубль –0, евро – 13 200Зираат банкСотиб олиш: доллар – 11 620, рубль –1, евро – 12 160Сотиш: доллар – 11 730, рубль –160, евро – 13 440Траст банкСотиб олиш: доллар – 11 660, рубль – 50, евро – 12 500Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 127, евро –13 000Алоқа банкСотиб олиш: доллар – 11 650, рубль – 0, евро – 12 300Сотиш: доллар – 11 715, рубль – 0, евро –13 300Ипотека банкСотиб олиш: доллар – 11 665, рубль – 0, евро – 12 300Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 123, евро – 13 600КДБ банкСотиб олиш: доллар – 11 615, рубль – 0, евро – 11 950Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 123, евро – 13 500Универсал банкСотиб олиш: доллар – 11 650, рубль – 0, евро – 11 500Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 150, евро – 14 000Равнақ банкСотиб олиш: доллар – 11 650, рубль – 60, евро – 12 400Сотиш: доллар – 11 700, рубль – 135, евро – 13 200Давр банкСотиб олиш: доллар – 11 630, рубль – 0, евро – 12 000Сотиш: доллар – 11 725, рубль – 122, евро – 13 300Invest Finance BankСотиб олиш: доллар – 11 640, рубль – 100, евро – 11 000Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 126, евро – 13 500Asia Alliance BankСотиб олиш: доллар – 11 660, рубль – 70, евро – 12 350Сотиш: доллар – 11 730, рубль – 140, евро – 13 060Orient Finans BankСотиб олиш: доллар – 11 620, рубль – 0, евро – 11 500Сотиш: доллар – 11 730, рубль – 120, евро – 14 500Пойтахт банкСотиб олиш: доллар - 11 665, рубль – 0, евро – 12 200Сотиш: доллар – 11 720, рубль – 150, евро –13 400Тенге БанкСотиб олиш: доллар - 11 660, рубль – 80, евро – 12 300Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 140, евро –13 000Анор банкСотиб олиш: доллар - 11 645, рубль – 80, евро – 11 550Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 121, евро –13 100Инфин банкСотиб олиш: доллар - 11 640, рубль – 100, евро – 11 000Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 126, евро –13 500
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тижорат банкларида доллар яна кўтарилдими?
тижорат банкларида доллар яна кўтарилдими?

Тижорат банкларида доллар яна кўтарилдими?

13:42 08.08.2023
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстрационное фото
Сумовые и долларовые купюры. Иллюстрационное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.08.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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НовостиTelegram
Тижорат банкларида хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан 8 августда амалда бўлган қиймати.
ТОШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси максимал қиймати 11 735 сўмга етди.
Валюталар янги курслари:

Капитал банк

Сотиб олиш: доллар – 11 660, рубль – 104, евро – 12400
Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 123, евро –13 300

Агро банк

Сотиб олиш: доллар – 11 670, рубль –0, евро – 11 950
Сотиш: доллар – 11 735, рубль –135, евро – 13 450

Микрокредит банк

Сотиб олиш: доллар – 11 620, рубль –0, евро – 11 000
Сотиш: доллар – 11 735, рубль –0, евро – 12 900

Халқ банк

Сотиб олиш: доллар – 11 675, рубль –0, евро – 11 500
Сотиш: доллар – 11 735, рубль –0, евро – 13 500

Қишлоқ қурилиш банк

Сотиб олиш: доллар – 11 650, рубль –0, евро – 12 300
Сотиш: доллар – 11 735, рубль –130, евро – 13 300

Турон банк

Сотиб олиш: доллар – 11 670, рубль –0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 11 735, рубль –140, евро – 14 000

Хамкор банк

Сотиб олиш: доллар – 11 660, рубль –0, евро – 12 200
Сотиш: доллар – 11 735, рубль –0, евро – 13 100

Асака банк

Сотиб олиш: доллар – 11 650, рубль –0, евро – 11 950
Сотиш: доллар – 11 730, рубль –170, евро – 13 450

Ипак йўли банк

Сотиб олиш: доллар – 11 640, рубль –0, евро – 12 400
Сотиш: доллар – 11 720, рубль –0, евро – 13 200

Зираат банк

Сотиб олиш: доллар – 11 620, рубль –1, евро – 12 160
Сотиш: доллар – 11 730, рубль –160, евро – 13 440

Траст банк

Сотиб олиш: доллар – 11 660, рубль – 50, евро – 12 500
Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 127, евро –13 000

Алоқа банк

Сотиб олиш: доллар – 11 650, рубль – 0, евро – 12 300
Сотиш: доллар – 11 715, рубль – 0, евро –13 300

Ипотека банк

Сотиб олиш: доллар – 11 665, рубль – 0, евро – 12 300
Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 123, евро – 13 600

КДБ банк

Сотиб олиш: доллар – 11 615, рубль – 0, евро – 11 950
Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 123, евро – 13 500

Универсал банк

Сотиб олиш: доллар – 11 650, рубль – 0, евро – 11 500
Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 150, евро – 14 000

Равнақ банк

Сотиб олиш: доллар – 11 650, рубль – 60, евро – 12 400
Сотиш: доллар – 11 700, рубль – 135, евро – 13 200

Давр банк

Сотиб олиш: доллар – 11 630, рубль – 0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 11 725, рубль – 122, евро – 13 300

Invest Finance Bank

Сотиб олиш: доллар – 11 640, рубль – 100, евро – 11 000
Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 126, евро – 13 500

Asia Alliance Bank

Сотиб олиш: доллар – 11 660, рубль – 70, евро – 12 350
Сотиш: доллар – 11 730, рубль – 140, евро – 13 060

Orient Finans Bank

Сотиб олиш: доллар – 11 620, рубль – 0, евро – 11 500
Сотиш: доллар – 11 730, рубль – 120, евро – 14 500

Пойтахт банк

Сотиб олиш: доллар - 11 665, рубль – 0, евро – 12 200
Сотиш: доллар – 11 720, рубль – 150, евро –13 400

Тенге Банк

Сотиб олиш: доллар - 11 660, рубль – 80, евро – 12 300
Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 140, евро –13 000

Анор банк

Сотиб олиш: доллар - 11 645, рубль – 80, евро – 11 550
Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 121, евро –13 100

Инфин банк

Сотиб олиш: доллар - 11 640, рубль – 100, евро – 11 000
Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 126, евро –13 500
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