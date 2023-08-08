https://sputniknews.uz/20230808/tijorat-banklarida-dollar-yana-kotarildimi-37676745.html
Тижорат банкларида доллар яна кўтарилдими?
Тижорат банкларида доллар яна кўтарилдими?
Тижорат банкларида хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан 8 августда амалда бўлган қиймати. 08.08.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-08-08T13:42+0500
2023-08-08T13:42+0500
2023-08-08T13:42+0500
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ТОШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси максимал қиймати 11 735 сўмга етди.Валюталар янги курслари:Капитал банкСотиб олиш: доллар – 11 660, рубль – 104, евро – 12400Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 123, евро –13 300Агро банкСотиб олиш: доллар – 11 670, рубль –0, евро – 11 950Сотиш: доллар – 11 735, рубль –135, евро – 13 450Микрокредит банкСотиб олиш: доллар – 11 620, рубль –0, евро – 11 000Сотиш: доллар – 11 735, рубль –0, евро – 12 900Халқ банкСотиб олиш: доллар – 11 675, рубль –0, евро – 11 500Сотиш: доллар – 11 735, рубль –0, евро – 13 500Қишлоқ қурилиш банкСотиб олиш: доллар – 11 650, рубль –0, евро – 12 300Сотиш: доллар – 11 735, рубль –130, евро – 13 300Турон банкСотиб олиш: доллар – 11 670, рубль –0, евро – 12 000Сотиш: доллар – 11 735, рубль –140, евро – 14 000Хамкор банкСотиб олиш: доллар – 11 660, рубль –0, евро – 12 200Сотиш: доллар – 11 735, рубль –0, евро – 13 100Асака банкСотиб олиш: доллар – 11 650, рубль –0, евро – 11 950Сотиш: доллар – 11 730, рубль –170, евро – 13 450Ипак йўли банкСотиб олиш: доллар – 11 640, рубль –0, евро – 12 400Сотиш: доллар – 11 720, рубль –0, евро – 13 200Зираат банкСотиб олиш: доллар – 11 620, рубль –1, евро – 12 160Сотиш: доллар – 11 730, рубль –160, евро – 13 440Траст банкСотиб олиш: доллар – 11 660, рубль – 50, евро – 12 500Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 127, евро –13 000Алоқа банкСотиб олиш: доллар – 11 650, рубль – 0, евро – 12 300Сотиш: доллар – 11 715, рубль – 0, евро –13 300Ипотека банкСотиб олиш: доллар – 11 665, рубль – 0, евро – 12 300Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 123, евро – 13 600КДБ банкСотиб олиш: доллар – 11 615, рубль – 0, евро – 11 950Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 123, евро – 13 500Универсал банкСотиб олиш: доллар – 11 650, рубль – 0, евро – 11 500Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 150, евро – 14 000Равнақ банкСотиб олиш: доллар – 11 650, рубль – 60, евро – 12 400Сотиш: доллар – 11 700, рубль – 135, евро – 13 200Давр банкСотиб олиш: доллар – 11 630, рубль – 0, евро – 12 000Сотиш: доллар – 11 725, рубль – 122, евро – 13 300Invest Finance BankСотиб олиш: доллар – 11 640, рубль – 100, евро – 11 000Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 126, евро – 13 500Asia Alliance BankСотиб олиш: доллар – 11 660, рубль – 70, евро – 12 350Сотиш: доллар – 11 730, рубль – 140, евро – 13 060Orient Finans BankСотиб олиш: доллар – 11 620, рубль – 0, евро – 11 500Сотиш: доллар – 11 730, рубль – 120, евро – 14 500Пойтахт банкСотиб олиш: доллар - 11 665, рубль – 0, евро – 12 200Сотиш: доллар – 11 720, рубль – 150, евро –13 400Тенге БанкСотиб олиш: доллар - 11 660, рубль – 80, евро – 12 300Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 140, евро –13 000Анор банкСотиб олиш: доллар - 11 645, рубль – 80, евро – 11 550Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 121, евро –13 100Инфин банкСотиб олиш: доллар - 11 640, рубль – 100, евро – 11 000Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 126, евро –13 500
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тижорат банкларида доллар яна кўтарилдими?
тижорат банкларида доллар яна кўтарилдими?
Тижорат банкларида доллар яна кўтарилдими?
Тижорат банкларида хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан 8 августда амалда бўлган қиймати.
ТОШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси максимал қиймати 11 735 сўмга етди.
Капитал банк
Сотиб олиш: доллар – 11 660, рубль – 104, евро – 12400
Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 123, евро –13 300
Агро банк
Сотиб олиш: доллар – 11 670, рубль –0, евро – 11 950
Сотиш: доллар – 11 735, рубль –135, евро – 13 450
Микрокредит банк
Сотиб олиш: доллар – 11 620, рубль –0, евро – 11 000
Сотиш: доллар – 11 735, рубль –0, евро – 12 900
Халқ банк
Сотиб олиш: доллар – 11 675, рубль –0, евро – 11 500
Сотиш: доллар – 11 735, рубль –0, евро – 13 500
Қишлоқ қурилиш банк
Сотиб олиш: доллар – 11 650, рубль –0, евро – 12 300
Сотиш: доллар – 11 735, рубль –130, евро – 13 300
Турон банк
Сотиб олиш: доллар – 11 670, рубль –0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 11 735, рубль –140, евро – 14 000
Хамкор банк
Сотиб олиш: доллар – 11 660, рубль –0, евро – 12 200
Сотиш: доллар – 11 735, рубль –0, евро – 13 100
Асака банк
Сотиб олиш: доллар – 11 650, рубль –0, евро – 11 950
Сотиш: доллар – 11 730, рубль –170, евро – 13 450
Ипак йўли банк
Сотиб олиш: доллар – 11 640, рубль –0, евро – 12 400
Сотиш: доллар – 11 720, рубль –0, евро – 13 200
Зираат банк
Сотиб олиш: доллар – 11 620, рубль –1, евро – 12 160
Сотиш: доллар – 11 730, рубль –160, евро – 13 440
Траст банк
Сотиб олиш: доллар – 11 660, рубль – 50, евро – 12 500
Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 127, евро –13 000
Алоқа банк
Сотиб олиш: доллар – 11 650, рубль – 0, евро – 12 300
Сотиш: доллар – 11 715, рубль – 0, евро –13 300
Ипотека банк
Сотиб олиш: доллар – 11 665, рубль – 0, евро – 12 300
Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 123, евро – 13 600
КДБ банк
Сотиб олиш: доллар – 11 615, рубль – 0, евро – 11 950
Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 123, евро – 13 500
Универсал банк
Сотиб олиш: доллар – 11 650, рубль – 0, евро – 11 500
Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 150, евро – 14 000
Равнақ банк
Сотиб олиш: доллар – 11 650, рубль – 60, евро – 12 400
Сотиш: доллар – 11 700, рубль – 135, евро – 13 200
Давр банк
Сотиб олиш: доллар – 11 630, рубль – 0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 11 725, рубль – 122, евро – 13 300
Invest Finance Bank
Сотиб олиш: доллар – 11 640, рубль – 100, евро – 11 000
Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 126, евро – 13 500
Asia Alliance Bank
Сотиб олиш: доллар – 11 660, рубль – 70, евро – 12 350
Сотиш: доллар – 11 730, рубль – 140, евро – 13 060
Orient Finans Bank
Сотиб олиш: доллар – 11 620, рубль – 0, евро – 11 500
Сотиш: доллар – 11 730, рубль – 120, евро – 14 500
Пойтахт банк
Сотиб олиш: доллар - 11 665, рубль – 0, евро – 12 200
Сотиш: доллар – 11 720, рубль – 150, евро –13 400
Тенге Банк
Сотиб олиш: доллар - 11 660, рубль – 80, евро – 12 300
Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 140, евро –13 000
Анор банк
Сотиб олиш: доллар - 11 645, рубль – 80, евро – 11 550
Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 121, евро –13 100
Инфин банк
Сотиб олиш: доллар - 11 640, рубль – 100, евро – 11 000
Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 126, евро –13 500