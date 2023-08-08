https://sputniknews.uz/20230808/rossiya-harbiy-sputnik-orbita-37691621.html

Россия ҳарбий спутникни орбитага олиб чиқди — видео

Россия ҳарбий спутникни орбитага олиб чиқди — видео

Мудофаа вазирлиги буюртмасига биноан ҳарбий спутник белгиланган орбитага мувффақиятли олиб чиқилди ва штат режимида ишлай бошлади.

2023-08-08T19:50+0500

2023-08-08T19:50+0500

2023-08-08T19:50+0500

видео

россия

космос

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ТОШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Россия Аэрокосмик кучлари Архангелск вилоятидаги Плесецк космодромидан ўрта тоифали "Союз-2.1б" ташувчи ракетаси ёрдамида Мудофаа вазирлиги ҳарбий спутнигини орбитага олиб чиқди. Учириш Москва вақти билан 16:20 да амалга оширилди. "Союз-2.1б" учирилгандан сўнг, Герман Титов номидаги Бош космик синов марказининг ердаги автоматлаштирилган бошқарув мажмуаси орқали кузатиб бориш учун олиб кетилди.Тахминий вақтга кўра, космик кема ракетанинг юқори босқичи "Фрегат" томонидан мақсадли орбитага чиқарилди, у Россия Аэрокосмик кучлари космик кучларининг қуруқликдаги объектларини бошқариш учун қабул қилинди.Космик аппарат билан барқарор телеметрия алоқаси ўрнатилди ва қўллаб-қувватланди. Спутникнинг борт тизимлари нормал ишламоқда, унга "Космос-2569" серия рақами берилди.Космос-2569 орбитага чиқарилгандан сўнг Россия Аэрокосмик кучлари космик кучларининг космик разведка бош маркази офицерлари янги космик объект ҳақидаги маълумотни Россия космик бошқарув тизимининг асосий каталогига киритдилар, шунингдек, маълумотларни ўрганиш ва қайта ишлашни бошладилар.

2023

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Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк.

ВКС России запустили ракету среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в понедельник. В ведомстве также добавили, что после вывода аппарата на орбиту сотрудники главного разведывательного центра космических войск ВКС приступили к анализу и обработке информации о новом объекте. Это третий пуск ракеты в интересах Минобороны с космодрома Плесецк в этом году. "Союз-2.1а" и "Союз-2.1в" были запущены в космос 23 и 29 марта соответственно.

2023-08-08T19:50+0500

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