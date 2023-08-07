https://sputniknews.uz/20230807/tijorat-banklarida-dollar-kotarilmoqda-valyutalar-kurslari-37645793.html
Тижорат банкларида доллар кўтарилмоқда — валюталар курслари
Тижорат банкларида доллар кўтарилмоқда — валюталар курслари
Тижорат банкларида доллар кўтарилмоқда — валюталар курслари
2023-08-07T13:01+0500
2023-08-07T13:01+0500
2023-08-07T13:01+0500
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ТОШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси максимал қиймати 13 500 сўмга етди.Валюталар янги курслари:Капитал банкСотиб олиш: доллар – 11 645, рубль – 104, евро – 12400Сотиш: доллар – 11 715, рубль – 123, евро –13 300Агро банкСотиб олиш: доллар – 11 660, рубль –0, евро – 11 900Сотиш: доллар – 11 720, рубль –135, евро – 13 400Микрокредит банкСотиб олиш: доллар – 11 600, рубль –0, евро – 11 000Сотиш: доллар – 11 720, рубль –0, евро – 12 900Халқ банкСотиб олиш: доллар – 11 500, рубль –0, евро – 11 660Сотиш: доллар – 13 500, рубль –0, евро – 11 718Қишлоқ қурилиш банкСотиб олиш: доллар – 11 660, рубль –0, евро – 11 640Сотиш: доллар – 11 700, рубль –130, евро – 11 720Турон банкСотиб олиш: доллар – 11 650, рубль –0, евро – 12 000Сотиш: доллар – 11 730, рубль –140, евро – 14 000Хамкор банкСотиб олиш: доллар – 11 640, рубль –0, евро – 12 100Сотиш: доллар – 11 720, рубль –0, евро – 13 000Асака банкСотиб олиш: доллар – 11 650, рубль –0, евро – 11 950Сотиш: доллар – 11 710, рубль –170, евро – 13 450Ипак йўли банкСотиб олиш: доллар – 11 620, рубль –0, евро – 12 400Сотиш: доллар – 11 700, рубль –0, евро – 13 100Зираат банкСотиб олиш: доллар – 11 600, рубль –1, евро – 12 120Сотиш: доллар – 11 720, рубль –160, евро – 13 400Траст банкСотиб олиш: доллар – 11 660, рубль – 50, евро – 12 500Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 127, евро –13 000Алоқа банкСотиб олиш: доллар – 11 650, рубль – 0, евро – 12 300Сотиш: доллар – 11 715, рубль – 0, евро –13 300Ипотека банкСотиб олиш: доллар – 11 650, рубль – 0, евро – 12 250Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 124, евро – 13 550КДБ банкСотиб олиш: доллар – 11 600, рубль – 0, евро – 11 900Сотиш: доллар – 11 720, рубль – 123, евро – 13 500Универсал банкСотиб олиш: доллар – 11 610, рубль – 0, евро – 11 500Сотиш: доллар – 11 710, рубль – 150, евро – 14 000Равнақ банкСотиб олиш: доллар – 11 650, рубль – 80, евро – 12 400Сотиш: доллар – 11 700, рубль – 140, евро – 13 200Давр банкСотиб олиш: доллар – 11 620, рубль – 0, евро – 12 000Сотиш: доллар – 11 720, рубль – 124, евро – 13 300Invest Finance BankСотиб олиш: доллар – 11 640, рубль – 100, евро – 11 000Сотиш: доллар – 11 720, рубль – 126, евро – 13 500Asia Alliance BankСотиб олиш: доллар – 11 660, рубль – 70, евро – 12 320Сотиш: доллар – 11 720, рубль – 140, евро – 13 030Orient Finans BankСотиб олиш: доллар – 11 600, рубль – 0, евро – 11 500Сотиш: доллар – 11 720, рубль – 150, евро – 14 500Пойтахт банкСотиб олиш: доллар - 11 640, рубль – 0, евро – 12 200Сотиш: доллар – 11 700, рубль – 150, евро –13 400Тенге банкСотиб олиш: доллар - 11 640, рубль – 82, евро – 12 200Сотиш: доллар – 11 720, рубль – 142, евро –13 000Анор банкСотиб олиш: доллар - 11 645, рубль – 80, евро – 11 500Сотиш: доллар – 11 720, рубль – 123, евро –13 000Инфин банкСотиб олиш: доллар - 11 640, рубль – 100, евро – 11 000Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 126, евро –13 500
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тижорат банкларида доллар кўтарилмоқда — валюталар курслари
тижорат банкларида доллар кўтарилмоқда — валюталар курслари
Тижорат банкларида доллар кўтарилмоқда — валюталар курслари
Тижорат банкларида хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан 7 августда амалда бўлган қиймати.
ТОШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси максимал қиймати 13 500 сўмга етди.
Капитал банк
Сотиб олиш: доллар – 11 645, рубль – 104, евро – 12400
Сотиш: доллар – 11 715, рубль – 123, евро –13 300
Агро банк
Сотиб олиш: доллар – 11 660, рубль –0, евро – 11 900
Сотиш: доллар – 11 720, рубль –135, евро – 13 400
Микрокредит банк
Сотиб олиш: доллар – 11 600, рубль –0, евро – 11 000
Сотиш: доллар – 11 720, рубль –0, евро – 12 900
Халқ банк
Сотиб олиш: доллар – 11 500, рубль –0, евро – 11 660
Сотиш: доллар – 13 500, рубль –0, евро – 11 718
Қишлоқ қурилиш банк
Сотиб олиш: доллар – 11 660, рубль –0, евро – 11 640
Сотиш: доллар – 11 700, рубль –130, евро – 11 720
Турон банк
Сотиб олиш: доллар – 11 650, рубль –0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 11 730, рубль –140, евро – 14 000
Хамкор банк
Сотиб олиш: доллар – 11 640, рубль –0, евро – 12 100
Сотиш: доллар – 11 720, рубль –0, евро – 13 000
Асака банк
Сотиб олиш: доллар – 11 650, рубль –0, евро – 11 950
Сотиш: доллар – 11 710, рубль –170, евро – 13 450
Ипак йўли банк
Сотиб олиш: доллар – 11 620, рубль –0, евро – 12 400
Сотиш: доллар – 11 700, рубль –0, евро – 13 100
Зираат банк
Сотиб олиш: доллар – 11 600, рубль –1, евро – 12 120
Сотиш: доллар – 11 720, рубль –160, евро – 13 400
Траст банк
Сотиб олиш: доллар – 11 660, рубль – 50, евро – 12 500
Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 127, евро –13 000
Алоқа банк
Сотиб олиш: доллар – 11 650, рубль – 0, евро – 12 300
Сотиш: доллар – 11 715, рубль – 0, евро –13 300
Ипотека банк
Сотиб олиш: доллар – 11 650, рубль – 0, евро – 12 250
Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 124, евро – 13 550
КДБ банк
Сотиб олиш: доллар – 11 600, рубль – 0, евро – 11 900
Сотиш: доллар – 11 720, рубль – 123, евро – 13 500
Универсал банк
Сотиб олиш: доллар – 11 610, рубль – 0, евро – 11 500
Сотиш: доллар – 11 710, рубль – 150, евро – 14 000
Равнақ банк
Сотиб олиш: доллар – 11 650, рубль – 80, евро – 12 400
Сотиш: доллар – 11 700, рубль – 140, евро – 13 200
Давр банк
Сотиб олиш: доллар – 11 620, рубль – 0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 11 720, рубль – 124, евро – 13 300
Invest Finance Bank
Сотиб олиш: доллар – 11 640, рубль – 100, евро – 11 000
Сотиш: доллар – 11 720, рубль – 126, евро – 13 500
Asia Alliance Bank
Сотиб олиш: доллар – 11 660, рубль – 70, евро – 12 320
Сотиш: доллар – 11 720, рубль – 140, евро – 13 030
Orient Finans Bank
Сотиб олиш: доллар – 11 600, рубль – 0, евро – 11 500
Сотиш: доллар – 11 720, рубль – 150, евро – 14 500
Пойтахт банк
Сотиб олиш: доллар - 11 640, рубль – 0, евро – 12 200
Сотиш: доллар – 11 700, рубль – 150, евро –13 400
Тенге банк
Сотиб олиш: доллар - 11 640, рубль – 82, евро – 12 200
Сотиш: доллар – 11 720, рубль – 142, евро –13 000
Анор банк
Сотиб олиш: доллар - 11 645, рубль – 80, евро – 11 500
Сотиш: доллар – 11 720, рубль – 123, евро –13 000
Инфин банк
Сотиб олиш: доллар - 11 640, рубль – 100, евро – 11 000
Сотиш: доллар – 11 735, рубль – 126, евро –13 500