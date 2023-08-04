https://sputniknews.uz/20230804/valyutalar-kursi-7-avgust-37597155.html
Доллар кўтарилди — 7 августда амалда бўладиган валюталар курси
Доллар кўтарилди — 7 августда амалда бўладиган валюталар курси
Рубль сўмга нисбатан арзонлашди.
2023-08-04T16:01+0500
2023-08-04T16:01+0500
2023-08-04T16:01+0500
иқтисод
ўзбекистон
валюта курслари
доллар
рубл
марказий банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0c/36808484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d723adf75027fcb35e111f0f2517fc38.jpg
ТОШКЕНТ, 4 август — Sputnik. Марказий банк хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан 7 августда амалда бўладиган қийматини эълон қилди.Унга кўра, долларнинг расмий курси 12,23 сўмга кўтарилди, 11 660,02 сўмни ташкил қилди. Евро 28,53 сўмга кўтарилди ва 12 761,89 сўмга тенг бўлди.Рубль 1,67 сўмга тушиб, 122,72 сўмни ташкил қилди.Эслатиб ўтамиз, бугун долларнинг расмий курси 11 647,79 сўмни, евро 12 733,36 сўмни, рубль эса 124,39 сўмни ташкил қилмоқда.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0c/36808484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a68e19d0d554d7c8f271ef06ca4b3d04.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
валюталар курси ўзбекистон доллар рубль марказий банк
валюталар курси ўзбекистон доллар рубль марказий банк
Доллар кўтарилди — 7 августда амалда бўладиган валюталар курси
Рубль сўмга нисбатан арзонлашди.
ТОШКЕНТ, 4 август — Sputnik
. Марказий банк хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан 7 августда амалда бўладиган қийматини эълон қилди.
Унга кўра, долларнинг расмий курси 12,23 сўмга кўтарилди, 11 660,02 сўмни ташкил қилди. Евро 28,53 сўмга кўтарилди ва 12 761,89 сўмга тенг бўлди.
Рубль 1,67 сўмга тушиб, 122,72 сўмни ташкил қилди.
Эслатиб ўтамиз, бугун долларнинг расмий курси 11 647,79 сўмни, евро 12 733,36 сўмни, рубль эса 124,39 сўмни ташкил қилмоқда.