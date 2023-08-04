Тижорат банкларидаги валюта курслари — рўйхат
17:14 04.08.2023 (янгиланди: 17:25 04.08.2023)
© Sputnik / Нина ЗотинаДенежные купюры: евро и США.
© Sputnik / Нина Зотина
Тижорат банкларида хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан 4 августда амалда бўлган қиймати.
ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси максимал қиймати 13 500 сўмга етди.
Валюталар янги курслари:
Капитал Банк
Сотиб олиш: доллар – 11 635, рубль – 105, евро – 12 300
Сотиш: доллар – 11705, рубль – 125, евро –13 300
Агро Банк
Сотиб олиш: доллар – 11 640, рубль –0, евро – 11 900
Сотиш: доллар – 11 720, рубль –135, евро – 11 720
Микрокредит Банк
Сотиб олиш: доллар – 11 590, рубль –0, евро – 11 000
Сотиш: доллар – 11 705, рубль –0, евро – 12 900
Халқ Банк
Сотиб олиш: доллар – 11 500, рубль –0, евро – 11 650
Сотиш: доллар – 13 500, рубль –0, евро – 11 705
Қишлоқ қурилиш Банк
Сотиб олиш: доллар – 11 655, рубль –0, евро – 11 620
Сотиш: доллар – 11 700, рубль –130, евро – 11 705
Турон Банк
Сотиб олиш: доллар – 11 645, рубль –0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 11 715, рубль –140, евро – 14 000
Хамкор Банк
Сотиб олиш: доллар – 11 630, рубль –0, евро – 12 100
Сотиш: доллар – 11 705, рубль –0, евро – 13 100
Асака Банк
Сотиб олиш: доллар – 11 630, рубль –0, евро – 11 950
Сотиш: доллар – 11 700, рубль –170, евро – 13 450
Ипак йўли Банк
Сотиб олиш: доллар – 11 600, рубль –0, евро – 12 400
Сотиш: доллар – 11 700, рубль –0, евро – 13 100
Зираат Банк
Сотиб олиш: доллар – 11 590, рубль –1, евро – 12 100
Сотиш: доллар – 11 700, рубль –160, евро – 13 370
Траст Банк
Сотиб олиш: доллар – 11 640, рубль – 50, евро – 12 400
Сотиш: доллар – 11 705, рубль – 125, евро –12 900
Алоқа Банк
Сотиб олиш: доллар – 11 650, рубль – 0, евро – 12 400
Сотиш: доллар – 12 300, рубль – 0, евро –13 300
Ипотека Банк
Сотиб олиш: доллар – 11 635, рубль – 0, евро – 12 400
Сотиш: доллар – 11 720, рубль – 126, евро – 13 500
КДБ Банк
Сотиб олиш: доллар – 11 590, рубль – 0, евро – 11 900
Сотиш: доллар – 11 705, рубль – 125, евро – 13 500
Универсал Банк
Сотиб олиш: доллар – 11 610, рубль – 0, евро – 11 500
Сотиш: доллар – 11 710, рубль – 150, евро – 14 000
Равнақ Банк
Сотиб олиш: доллар – 11 640, рубль – 80, евро – 12 400
Сотиш: доллар – 11 700, рубль – 140, евро – 12 400
Давр Банк
Сотиб олиш: доллар – 11 610, рубль – 0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 11 700, рубль – 125, евро – 13 300
Invest Finance Bank
Сотиб олиш: доллар – 11 655, рубль – 100, евро – 11 000
Сотиш: доллар – 11 720, рубль – 126, евро – 13 500
Asia Alliance Bank
Сотиб олиш: доллар – 11 640, рубль – 70, евро – 12 320
Сотиш: доллар – 11 705, рубль – 140, евро – 13 000
Orient Finans Bank
Сотиб олиш: доллар – 11 590, рубль – 0, евро – 11 500
Сотиш: доллар – 11 700, рубль – 150, евро – 14 500
Пойтахт Банк
Сотиб олиш: доллар - 11 640, рубль – 0, евро – 12 200
Сотиш: доллар – 11 700, рубль – 150, евро –13 400
Тенге Банк
Сотиб олиш: доллар - 11 630, рубль – 84, евро – 12 100
Сотиш: доллар – 11 700, рубль – 144, евро –12 950
Анор Банк
Сотиб олиш: доллар - 11 630, рубль – 85, евро – 11 500
Сотиш: доллар – 11 715, рубль – 125, евро –13 000
Инфин Банк
Сотиб олиш: доллар - 11 655, рубль – 120, евро – 11 500
Сотиш: доллар – 11 710, рубль – 146, евро –13 000