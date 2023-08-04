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https://sputniknews.uz/20230804/tijorat-banklaridagi-valyuta-kurslari-royxat-37600483.html
Тижорат банкларидаги валюта курслари — рўйхат
Тижорат банкларидаги валюта курслари — рўйхат
Тижорат банкларида хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан 4 августда амалда бўлган қиймати.
2023-08-04T17:14+0500
2023-08-04T17:25+0500
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ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси максимал қиймати 13 500 сўмга етди.Валюталар янги курслари:Капитал БанкАгро БанкМикрокредит БанкХалқ БанкҚишлоқ қурилиш БанкТурон БанкХамкор БанкАсака БанкИпак йўли БанкЗираат БанкТраст БанкАлоқа БанкИпотека БанкКДБ БанкУниверсал БанкРавнақ БанкДавр БанкInvest Finance BankAsia Alliance BankOrient Finans BankПойтахт БанкТенге БанкАнор БанкИнфин Банк
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валюталар курси тижорат банклари ўзбекистон
валюталар курси тижорат банклари ўзбекистон

Тижорат банкларидаги валюта курслари — рўйхат

17:14 04.08.2023 (янгиланди: 17:25 04.08.2023)
© Sputnik / Нина ЗотинаДенежные купюры: евро и США.
Денежные купюры: евро и США. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.08.2023
© Sputnik / Нина Зотина
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Тижорат банкларида хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан 4 августда амалда бўлган қиймати.
ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси максимал қиймати 13 500 сўмга етди.
Валюталар янги курслари:

Капитал Банк

Сотиб олиш: доллар – 11 635, рубль – 105, евро – 12 300
Сотиш: доллар – 11705, рубль – 125, евро –13 300

Агро Банк

Сотиб олиш: доллар – 11 640, рубль –0, евро – 11 900
Сотиш: доллар – 11 720, рубль –135, евро – 11 720

Микрокредит Банк

Сотиб олиш: доллар – 11 590, рубль –0, евро – 11 000
Сотиш: доллар – 11 705, рубль –0, евро – 12 900

Халқ Банк

Сотиб олиш: доллар – 11 500, рубль –0, евро – 11 650
Сотиш: доллар – 13 500, рубль –0, евро – 11 705

Қишлоқ қурилиш Банк

Сотиб олиш: доллар – 11 655, рубль –0, евро – 11 620
Сотиш: доллар – 11 700, рубль –130, евро – 11 705

Турон Банк

Сотиб олиш: доллар – 11 645, рубль –0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 11 715, рубль –140, евро – 14 000

Хамкор Банк

Сотиб олиш: доллар – 11 630, рубль –0, евро – 12 100
Сотиш: доллар – 11 705, рубль –0, евро – 13 100

Асака Банк

Сотиб олиш: доллар – 11 630, рубль –0, евро – 11 950
Сотиш: доллар – 11 700, рубль –170, евро – 13 450

Ипак йўли Банк

Сотиб олиш: доллар – 11 600, рубль –0, евро – 12 400
Сотиш: доллар – 11 700, рубль –0, евро – 13 100

Зираат Банк

Сотиб олиш: доллар – 11 590, рубль –1, евро – 12 100
Сотиш: доллар – 11 700, рубль –160, евро – 13 370

Траст Банк

Сотиб олиш: доллар – 11 640, рубль – 50, евро – 12 400
Сотиш: доллар – 11 705, рубль – 125, евро –12 900

Алоқа Банк

Сотиб олиш: доллар – 11 650, рубль – 0, евро – 12 400
Сотиш: доллар – 12 300, рубль – 0, евро –13 300

Ипотека Банк

Сотиб олиш: доллар – 11 635, рубль – 0, евро – 12 400
Сотиш: доллар – 11 720, рубль – 126, евро – 13 500

КДБ Банк

Сотиб олиш: доллар – 11 590, рубль – 0, евро – 11 900
Сотиш: доллар – 11 705, рубль – 125, евро – 13 500

Универсал Банк

Сотиб олиш: доллар – 11 610, рубль – 0, евро – 11 500
Сотиш: доллар – 11 710, рубль – 150, евро – 14 000

Равнақ Банк

Сотиб олиш: доллар – 11 640, рубль – 80, евро – 12 400
Сотиш: доллар – 11 700, рубль – 140, евро – 12 400

Давр Банк

Сотиб олиш: доллар – 11 610, рубль – 0, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 11 700, рубль – 125, евро – 13 300

Invest Finance Bank

Сотиб олиш: доллар – 11 655, рубль – 100, евро – 11 000
Сотиш: доллар – 11 720, рубль – 126, евро – 13 500

Asia Alliance Bank

Сотиб олиш: доллар – 11 640, рубль – 70, евро – 12 320
Сотиш: доллар – 11 705, рубль – 140, евро – 13 000

Orient Finans Bank

Сотиб олиш: доллар – 11 590, рубль – 0, евро – 11 500
Сотиш: доллар – 11 700, рубль – 150, евро – 14 500

Пойтахт Банк

Сотиб олиш: доллар - 11 640, рубль – 0, евро – 12 200
Сотиш: доллар – 11 700, рубль – 150, евро –13 400

Тенге Банк

Сотиб олиш: доллар - 11 630, рубль – 84, евро – 12 100
Сотиш: доллар – 11 700, рубль – 144, евро –12 950

Анор Банк

Сотиб олиш: доллар - 11 630, рубль – 85, евро – 11 500
Сотиш: доллар – 11 715, рубль – 125, евро –13 000

Инфин Банк

Сотиб олиш: доллар - 11 655, рубль – 120, евро – 11 500
Сотиш: доллар – 11 710, рубль – 146, евро –13 000
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