https://sputniknews.uz/20230803/ostonada-afgon-tovarlari-korgazmasi-bolib-otadi-37574511.html
Остонада афғон товарлари кўргазмаси бўлиб ўтади — видео
Остонада афғон товарлари кўргазмаси бўлиб ўтади — видео
Остонада Қозоғистон-Афғонистон бизнес форуми ва афғон товарлари кўргазмаси бўлиб ўтмоқда.
2023-08-03T22:05+0500
2023-08-03T22:05+0500
2023-08-03T22:05+0500
видео
қозоғистон
афғонистон
остона
кўргазма
шартнома
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ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Остонада 3 август куни Қозоғистон – Афғонистон бизнес-форуми бўлиб ўтди, 4-5 август кунлари афғон товарлари кўргазмаси бўлиб ўтади. Кўргазма олдидан, бугун 3 август куни, Қозоғистон – Афғонистон бизнес-форуми бўлиб ўтди. Бизнес-форуми доирасида умумий қиймати қарийб 190,8 миллион долларлик экспорт шартномалари имзоланди, деб хабар бермоқда Спутник Қозоғистон мухбири.Шартномалар доирасида компания Афғонистонга умумий қиймати 23 миллоин долларлик 100 минг тоннага буғдой етказиб бериш ҳақида шартнома имзоланди. Ундан ташқари ун ва ўсимлик мойи ва бошқа қишлоқ хўжалик маҳсулотлари,етказиб бериш бўйича жами 15 та шартнома имзоланди. Остона шаҳрида бугун бўлиб ўтаётган Қозоғистон-Афғонистон бизнес-форумида 200 дан ортиқ вакиллар келган.
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Видео Sputnik. Ковры, ювелирные изделия и пряности представили афганские предприниматели в Астане
Ковры, ювелирные изделия и пряности представили афганские предприниматели в Астане.
Сегодня пройдет бизнес-форум Казахстана и Афганистана. В нем примут участие более 300 представителей бизнеса и правительственных кругов двух стран.
2023-08-03T22:05+0500
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остона қозоғистон афғонистон бизнес форуми кўргазма шартнома
остона қозоғистон афғонистон бизнес форуми кўргазма шартнома
Остонада афғон товарлари кўргазмаси бўлиб ўтади — видео
Остонада Қозоғистон-Афғонистон бизнес форуми ва афғон товарлари кўргазмаси бўлиб ўтмоқда.
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Остонада 3 август куни Қозоғистон – Афғонистон бизнес-форуми бўлиб ўтди, 4-5 август кунлари афғон товарлари кўргазмаси бўлиб ўтади.
Унда анъанавий шарқ товарлари – қуритилган мевалар, форс гиламлари, заргарлик буюмларидан ташқари, сайёрамиздаги энг қиммат зиравор бўлмиш заъфарон ҳам тақдим этилади.
Кўргазма олдидан, бугун 3 август куни, Қозоғистон – Афғонистон бизнес-форуми бўлиб ўтди. Бизнес-форуми доирасида умумий қиймати қарийб 190,8 миллион долларлик экспорт шартномалари имзоланди, деб хабар бермоқда Спутник Қозоғистон мухбири.
Шартномалар доирасида компания Афғонистонга умумий қиймати 23 миллоин долларлик 100 минг тоннага буғдой етказиб бериш ҳақида шартнома имзоланди.
Ундан ташқари ун ва ўсимлик мойи ва бошқа қишлоқ хўжалик маҳсулотлари,етказиб бериш бўйича жами 15 та шартнома имзоланди.
Остона шаҳрида бугун бўлиб ўтаётган Қозоғистон-Афғонистон бизнес-форумида 200 дан ортиқ вакиллар келган.