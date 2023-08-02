https://sputniknews.uz/20230802/valyutalar-kursi-3-avgust-37515173.html
Доллар яна кўтарилди — 3 августда амалда бўладиган валюталар курси
Доллар яна кўтарилди — 3 августда амалда бўладиган валюталар курси
Рубль сўмга нисбатан арзонлашди.
2023-08-02T16:02+0500
2023-08-02T16:02+0500
2023-08-02T16:18+0500
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ТОШКЕНТ, 2 август — Sputnik. Марказий банк хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан 3 августда амалда бўладиган қийматини эълон қилди.Унга кўра, долларнинг расмий курси 21,90 сўмга ошиб, 11 655,01 сўмни ташкил қилди. Евро 31,03 сўмга ошди ва 12 798,37 сўмга тенг бўлди.Рубль1,27 сўмга тушиб, 125,32 сўмни ташкил қилди.Эслатиб ўтамиз, кеча долларнинг расмий курси 11 633,11 сўмни, рубль эса 126,59 сўмни ташкил қилган эди.
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валюталар курси ўзбекистон доллар рубль марказий банк
валюталар курси ўзбекистон доллар рубль марказий банк
Доллар яна кўтарилди — 3 августда амалда бўладиган валюталар курси
16:02 02.08.2023 (янгиланди: 16:18 02.08.2023)
Рубль сўмга нисбатан арзонлашди.
ТОШКЕНТ, 2 август — Sputnik
. Марказий банк хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан 3 августда амалда бўладиган қийматини эълон қилди.
Унга кўра, долларнинг расмий курси 21,90 сўмга ошиб, 11 655,01 сўмни ташкил қилди. Евро 31,03 сўмга ошди ва 12 798,37 сўмга тенг бўлди.
Рубль1,27 сўмга тушиб, 125,32 сўмни ташкил қилди.
Эслатиб ўтамиз, кеча долларнинг расмий курси 11 633,11 сўмни, рубль эса 126,59 сўмни ташкил қилган эди.