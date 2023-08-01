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https://sputniknews.uz/20230801/ozbekiston-shokolad-xarid-37463981.html
Ўзбекистон шоколадни асосан қаердан харид қиляпти
Ўзбекистон шоколадни асосан қаердан харид қиляпти
Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2023 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистон қиймати 62 млн долларга 19,7 минг тонна шоколад ва какао маҳсулотларини импорт қилган.Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 957 тоннага ошган.Мамлакат шоколадни асосан Россиядан (13,8 тонна) харид қилмоқда.
2023-08-01T16:37+0500
2023-08-01T16:37+0500
инфографика
мултимедиа
ўзбекистон
шоколад
импорт
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Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2023 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистон қиймати 62 млн долларга 19,7 минг тонна шоколад ва какао маҳсулотларини импорт қилган.Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 957 тоннага ошган.Мамлакат шоколадни асосан Россиядан (13,8 тонна) харид қилмоқда.Батафсил Sputnik инфографикасида.
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ўзбекистон шоколад импорт статистика
ўзбекистон шоколад импорт статистика

Ўзбекистон шоколадни асосан қаердан харид қиляпти

16:37 01.08.2023
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Ўзбекистон 36 та давлатдан шоколад ва какао маҳсулотлари импорт қилган.
У кого Узбекистан купил больше всего шоколада и какао-продуктов за январь-июнь 2023 года инфографика узб - Sputnik Ўзбекистон
У кого Узбекистан купил больше всего шоколада и какао-продуктов за январь-июнь 2023 года инфографика узб - Sputnik Ўзбекистон
Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2023 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистон қиймати 62 млн долларга 19,7 минг тонна шоколад ва какао маҳсулотларини импорт қилган.
Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 957 тоннага ошган.
Мамлакат шоколадни асосан Россиядан (13,8 тонна) харид қилмоқда.
Батафсил Sputnik инфографикасида.
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