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https://sputniknews.uz/20230731/qovun-eksporti-37434029.html
Қовун экспорти: кимга қанча сотилди
Қовун экспорти: кимга қанча сотилди
Ўзбекистон энг кўп қовунни Россия ва Қозоғистонга экспорт қилган, МДҲдан ташқи давлатлар орасида — Мўғулистонга.
2023-07-31T21:10+0500
2023-07-31T21:10+0500
инфографика
экспорт
қовун
ўзбекистон
савдо
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Ўзбекистон Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2023 йилнинг январь-июнь ойларида 11 та давлатга қиймати 16,7 млн AҚШ долларига тенг бўлган 79,9 минг тонна қовун экспорт қилинган.Қовун экспорти ҳажми 2022 йилнинг мос даврига нисбатан солиштирилганда 16,8 минг тоннага ошган. Энг кўп қовун экспорт қилган давлатлар: Қозоғистон – 35,7 минг т., Россия – 29,3 минг т., Қирғиз Р. – 12,6 минг т., Беларусь – 1,3 минг т., Тожикистон – 664 т., Монголия – 143 т. Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотлари экспортида тушум бўйчиа қовун-тарвуз экспорти ўртача ўринларда туради. Энг юқори даромад келтирувчи мевалар гилос, ($53 млн.), узум ($35 млн.) Олхўри ($24 млн.). Бошқа энг кўп экспорт қилинган қишлоқ хўжалик маҳсулотлари орасида пиёз ($48 млн.), мош ($46 млн.), помидор ($32 млн.) бор.
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ўзбекистон қовун экспорт россия қозоғистонга мўғулистон статистика инфографика
ўзбекистон қовун экспорт россия қозоғистонга мўғулистон статистика инфографика

Қовун экспорти: кимга қанча сотилди

21:10 31.07.2023
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Ўзбекистон энг кўп қовунни Россия ва Қозоғистонга экспорт қилган, МДҲдан ташқи давлатлар орасида — Мўғулистонга.
В какие страны Узбекистан экспортировал больше всего дынь за январь - июнь 2023 года инфографика узб - Sputnik Ўзбекистон
В какие страны Узбекистан экспортировал больше всего дынь за январь - июнь 2023 года инфографика узб - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2023 йилнинг январь-июнь ойларида 11 та давлатга қиймати 16,7 млн AҚШ долларига тенг бўлган 79,9 минг тонна қовун экспорт қилинган.
Қовун экспорти ҳажми 2022 йилнинг мос даврига нисбатан солиштирилганда 16,8 минг тоннага ошган.
Энг кўп қовун экспорт қилган давлатлар: Қозоғистон – 35,7 минг т., Россия – 29,3 минг т., Қирғиз Р. – 12,6 минг т., Беларусь – 1,3 минг т., Тожикистон – 664 т., Монголия – 143 т.
Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотлари экспортида тушум бўйчиа қовун-тарвуз экспорти ўртача ўринларда туради. Энг юқори даромад келтирувчи мевалар гилос, ($53 млн.), узум ($35 млн.) Олхўри ($24 млн.).
Бошқа энг кўп экспорт қилинган қишлоқ хўжалик маҳсулотлари орасида пиёз ($48 млн.), мош ($46 млн.), помидор ($32 млн.) бор.
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