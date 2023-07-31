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https://sputniknews.uz/20230731/navoiy-chiqindi-poligoni-yongin-37417649.html
Навоийдаги чиқинди полигонида ёнғин содир бўлди
Навоийдаги чиқинди полигонида ёнғин содир бўлди
Вилоят ҳокимлиги ахборот хизмати хабарига кўра, 30 июль куни соат 14:20 лар атрофида Кармана тумани “Янги ариқ” МФЙ ҳудудида жойлашган “Бережливость” хусусий ишлаб чиқариш корхонасига тегишли қаттиқ маиший чиқиндиларни тўплаш полигонида ёнғин келиб чиққан.
2023-07-31T13:40+0500
2023-07-31T13:52+0500
жамият
ҳодисалар
навоий вилояти
ёнғин
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ТОШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Навоий вилояти Кармана туманидаги чиқинди полигонида ёнғин содир бўлди.Вилоят ҳокимлиги ахборот хизмати хабарига кўра, 30 июль куни соат 14:20 лар атрофида Кармана тумани “Янги ариқ” МФЙ ҳудудида жойлашган “Бережливость” хусусий ишлаб чиқариш корхонасига тегишли қаттиқ маиший чиқиндиларни тўплаш полигонида ёнғин келиб чиққан.Бу ҳолатни шу куннинг мутасаддилар бориб ўрганган. Ёнғинни баратараф этишга 50 та турли техника ҳамда 150 нафар ходим сафарбар қилинган. Таъкидланишича, ёнғинни ўчириш ва чиқиндиларни тўлиқ кўмиш ишлари ҳозир ҳам давом этмоқда.“Вазият доимий назоратга олинган ва тўлиқ бартараф этилгандан кейин қўшимча маълумот берилади”, — дейилади хабарда.
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навоий чиқинди полигон ёнғин
навоий чиқинди полигон ёнғин

Навоийдаги чиқинди полигонида ёнғин содир бўлди

13:40 31.07.2023 (янгиланди: 13:52 31.07.2023)
© Хокимият Навоийской областиНавоийдаги чиқинди полигонида ёнғин
Навоийдаги чиқинди полигонида ёнғин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.07.2023
© Хокимият Навоийской области
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Ёнғинни баратараф этишга 50 та турли техника ҳамда 150 нафар ходим сафарбар қилинган.
ТОШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Навоий вилояти Кармана туманидаги чиқинди полигонида ёнғин содир бўлди.
Вилоят ҳокимлиги ахборот хизмати хабарига кўра, 30 июль куни соат 14:20 лар атрофида Кармана тумани “Янги ариқ” МФЙ ҳудудида жойлашган “Бережливость” хусусий ишлаб чиқариш корхонасига тегишли қаттиқ маиший чиқиндиларни тўплаш полигонида ёнғин келиб чиққан.
© Хокимият Навоийской областиПожар на полигоне мусора в Навоийской области
Пожар на полигоне мусора в Навоийской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.07.2023
© Хокимият Навоийской области
Бу ҳолатни шу куннинг мутасаддилар бориб ўрганган. Ёнғинни баратараф этишга 50 та турли техника ҳамда 150 нафар ходим сафарбар қилинган. Таъкидланишича, ёнғинни ўчириш ва чиқиндиларни тўлиқ кўмиш ишлари ҳозир ҳам давом этмоқда.
“Вазият доимий назоратга олинган ва тўлиқ бартараф этилгандан кейин қўшимча маълумот берилади”, — дейилади хабарда.
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