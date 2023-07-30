https://sputniknews.uz/20230730/rossiya-ozbekiston-robot-37387278.html
Россия Ўзбекистонга 30 тоннали нодир робот етказиб беради - видео
Россия Ўзбекистонга 30 тоннали нодир робот етказиб беради - видео
Ўзбекистоннинг йирик кон-бойитиш комбинати тез орада Россиядан 30 тоннали нодир роботни олади. Бу ҳақда Москва мэри Сергей Собянин маълум қилди.Таъкидланишича, робот тоғ-кон саноати учун мўлжалланган. У Москвада ишлаб чиқилган. Дунёда бундай қурилмани фақат иккита корхона ишлаб чиқаради, улардан бир Россия пойтахтида жойлашган.
2023-07-30T18:25+0500
2023-07-30T18:25+0500
2023-07-30T18:25+0500
россия
ўзбекистон - россия
москва
сергей собянин
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ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Ўзбекистоннинг йирик кон-бойитиш комбинати тез орада Россиядан 30 тоннали нодир робот олади. Бу ҳақда Москва мэри Сергей Собянин маълум қилди.Таъкидланишича, робот тоғ-кон саноати учун мўлжалланган. У Москвада ишлаб чиқилган. Дунёда бундай қурилмани фақат икки корхона ишлаб чиқаради, улардан бири Россия пойтахтида жойлашган.Аниқлик киритилишича, робот фойдали қазилмаларни қазиб олишда йирик бўлакларни майдалашга ёрдам беради. У билан олтин, никель ёки темир жинсларини майдалаш мумкин. Бундан ташқари, бу робот илғор масофадан бошқариладиган технологиялар билан жиҳозланган.Бундай технлогиялардан фойдаланиш тоғ-кон ишларини самаралироқ ва хавфсиз бажаришга имкон беради.Собяниннинг сўзларига кўра, пойтахт компаниясининг маҳсулотлари ҳозир Россиянинг кўплаб минтақалари ва хорижга етказиб берилмоқда.“Шунга ўхшаш учта қурилма тез орада Ўзбекистоннинг йирик кон-бойитиш комбинатига жўнатилади”, - дея ёзди Россия мэри ўзининг Telegram-каналида.
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россия ўзбекистон робот
Россия Ўзбекистонга 30 тоннали нодир робот етказиб беради - видео
Робот фойдали қазилмаларни қазиб олишда йирик бўлакларни майдалашга ёрдам беради.
ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Ўзбекистоннинг йирик кон-бойитиш комбинати тез орада Россиядан 30 тоннали нодир робот олади. Бу ҳақда Москва мэри Сергей Собянин маълум қилди.
Таъкидланишича, робот тоғ-кон саноати учун мўлжалланган. У Москвада ишлаб чиқилган. Дунёда бундай қурилмани фақат икки корхона ишлаб чиқаради, улардан бири Россия пойтахтида жойлашган.
Аниқлик киритилишича, робот фойдали қазилмаларни қазиб олишда йирик бўлакларни майдалашга ёрдам беради. У билан олтин, никель ёки темир жинсларини майдалаш мумкин. Бундан ташқари, бу робот илғор масофадан бошқариладиган технологиялар билан жиҳозланган.
Бундай технлогиялардан фойдаланиш тоғ-кон ишларини самаралироқ ва хавфсиз бажаришга имкон беради.
Собяниннинг сўзларига кўра, пойтахт компаниясининг маҳсулотлари ҳозир Россиянинг кўплаб минтақалари ва хорижга етказиб берилмоқда.
“Шунга ўхшаш учта қурилма тез орада Ўзбекистоннинг йирик кон-бойитиш комбинатига жўнатилади”, - дея ёзди
Россия мэри ўзининг Telegram-каналида.