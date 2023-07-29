https://oz.sputniknews.uz/20230729/toshkentdagi-eng-eski-lagmonxona-37377924.html
Тошкентдаги энг эски лағмонхона ҳали ҳам гавжум — бунинг сири нимада?
Тошкентдаги энг эски лағмонхона ҳали ҳам гавжум — бунинг сири нимада?
Тошкентда Миромоновлар оиласи уйғурча лағмон тайёрлашни 60-йиллар ўрталарида бошлашган. Ҳозир бу оилавий бизнесдир.
2023-07-29T21:26+0500
2023-07-29T21:26+0500
2023-07-29T21:26+0500
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Ҳар куни бу ерда лағмоннинг юзлаб порцияси тайёрланиб сотилади. Лағмонхона ҳамиша гавжум. У нафақат пойтахтда, балки бутун республикада ҳам машҳур. Ташриф буюрувчиларнинг айтишича, лағмон таъми ўзгармаган, ҳали ҳам "ўша-ўша". Батафсил – Sputnik видеосида.
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тошкент энг эски лағмонхона миромоновлар
тошкент энг эски лағмонхона миромоновлар
Тошкентдаги энг эски лағмонхона ҳали ҳам гавжум — бунинг сири нимада?
Тошкентда Миромоновлар оиласи уйғурча лағмон тайёрлашни 60-йиллар ўрталарида бошлашган. Ҳозир бу оилавий бизнесдир.
Ҳар куни бу ерда лағмоннинг юзлаб порцияси тайёрланиб сотилади. Лағмонхона ҳамиша гавжум. У нафақат пойтахтда, балки бутун республикада ҳам машҳур. Ташриф буюрувчиларнинг айтишича, лағмон таъми ўзгармаган, ҳали ҳам "ўша-ўша". Батафсил – Sputnik видеосида.