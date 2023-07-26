https://sputniknews.uz/20230726/sergey-shoygu-shimoliy-koreyada-video-37261023.html

Сергей Шойгуни Шимолий Кореяда қандай кутиб олишди — видео

Сергей Шойгуни Шимолий Кореяда қандай кутиб олишди — видео

Ташриф давомида Сергей Шойгу Пхеньяндаги Озод этиш монументига гулчамбар қўйди. Шундан сўнг Россия ва Шимолий Корея мудофаа вазирларининг музокаралари бўлиб ўтди.

2023-07-26T21:37+0500

2023-07-26T21:37+0500

2023-07-26T21:37+0500

россия

кхдр

шимолий корея

шойгу

сергей шойгу

россия мудофаа вазири

россия мудофаа вазирлиги

музокаралар

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ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Россия мудофаа вазири Сергей Шойгу мудофаа вазирлиги делегацияси билан 26 июль куни КХДРга келди. Сунан аэропортида Россия мудофаа вазирини КХДР мудофаа вазири, армия генерали Кан Сун Нам кутиб олди ва Корея халқ армияси фахрий қоровул ротти иштирокида тантанали маросим бўлиб ўтди.Ташриф давомида Сергей Шойгу Пхеньяндаги Озод этиш монументига гулчамбар қўйди. Шундан сўнг Россия ва Шимолий Корея мудофаа вазирларининг музокаралари бўлиб ўтди. Маълумот учун, Россия Мудофаа вазирининг КХДРга ташрифи Корея халқининг Ватан озодлик урушидаги ғалабасининг 70 йиллигини нишонлаш кунларида бўлиб ўтмоқда. 1950-1953 йиллардаги қонли жангларда. Ким Ир Сен қўмондонлиги остидаги Корея халқ армияси (КПА) кучли ва шафқатсиз душман устидан тарихий ғалабага эришган эди.

2023

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Как встретили Сергея Шойгу в КНДР

Кадры прибытия Сергея Шойгу с делегацией в КНДР. У трапа самолёта в аэропорту Сунан его встретил министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам, а также состоялась церемония с участием роты почётного караула Корейской народной армии.

2023-07-26T21:37+0500

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