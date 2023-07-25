https://oz.sputniknews.uz/20230725/ozbekiston-elektromobillar-import-5-barobar-oshdi-37143240.html
Ўзбекистонда электромобиллар импорти қарийб 5 баробарга ошди
Ўзбекистонда электромобиллар импорти қарийб 5 баробарга ошди
Ўзбекистон 6 ойда энг кўп Хитойдан электромобиль импорт қилган.
2023-07-25T13:15+0500
2023-07-25T13:15+0500
2023-07-25T13:25+0500
жамият
ўзбекистон
импорт
электромобиль
хитой
баа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/14/22857177_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0cc4be2b4b51bcd8b64957a0917076fb.jpg
ТОШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Ўзбекистонда электромобиллар импорти қарийб 5 баробарга ошди, дея хабар берди Статистика агентлиги.Қайд этилишича,Ўзбекистон 6 ойда энг кўп Хитойдан электромобиль импорт қилган.2023 йилнинг январь-июнь ойларида 10 та хорижий давлатдан қиймати 167 млн долларга 5 403 та электромобиль импорт қилган.Электромобиллар импорти ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 4289 тага ёки қарийб 5 баробарга ошган.6 ойда энг кўп электромобиль импорт қилинган давлатлар:Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон шу йилнинг 4 ойи давомида хориждан 81,3 млн долларга тенг бўлган электромобиллар импорт қилгани маълум қилинганди.
ўзбекистон
хитой
баа
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/14/22857177_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3932334c618b141f23967d259c63ca98.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ўзбекистон электромобиль импорт хитой баа
ўзбекистон электромобиль импорт хитой баа
Ўзбекистонда электромобиллар импорти қарийб 5 баробарга ошди
13:15 25.07.2023 (янгиланди: 13:25 25.07.2023)
Ўзбекистон 6 ойда энг кўп Хитойдан электромобиль импорт қилган.
ТОШКЕНТ, 25 июл — Sputnik.
Ўзбекистонда электромобиллар импорти қарийб 5 баробарга ошди, дея хабар берди Статистика агентлиги.
Қайд этилишича,Ўзбекистон 6 ойда энг кўп Хитойдан электромобиль импорт қилган.
2023 йилнинг январь-июнь ойларида 10 та хорижий давлатдан қиймати 167 млн долларга 5 403 та электромобиль импорт қилган.
Электромобиллар импорти ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 4289 тага ёки қарийб 5 баробарга ошган.
6 ойда энг кўп электромобиль импорт қилинган давлатлар:
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон шу йилнинг 4 ойи давомида хориждан 81,3 млн долларга тенг бўлган электромобиллар импорт қилгани маълум қилинганди.