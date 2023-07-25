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https://oz.sputniknews.uz/20230725/ozbekiston-elektromobillar-import-5-barobar-oshdi-37143240.html
Ўзбекистонда электромобиллар импорти қарийб 5 баробарга ошди
Ўзбекистонда электромобиллар импорти қарийб 5 баробарга ошди
Ўзбекистон 6 ойда энг кўп Хитойдан электромобиль импорт қилган.
2023-07-25T13:15+0500
2023-07-25T13:25+0500
жамият
ўзбекистон
импорт
электромобиль
хитой
баа
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ТОШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Ўзбекистонда электромобиллар импорти қарийб 5 баробарга ошди, дея хабар берди Статистика агентлиги.Қайд этилишича,Ўзбекистон 6 ойда энг кўп Хитойдан электромобиль импорт қилган.2023 йилнинг январь-июнь ойларида 10 та хорижий давлатдан қиймати 167 млн долларга 5 403 та электромобиль импорт қилган.Электромобиллар импорти ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 4289 тага ёки қарийб 5 баробарга ошган.6 ойда энг кўп электромобиль импорт қилинган давлатлар:Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон шу йилнинг 4 ойи давомида хориждан 81,3 млн долларга тенг бўлган электромобиллар импорт қилгани маълум қилинганди.
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ўзбекистон электромобиль импорт хитой баа
ўзбекистон электромобиль импорт хитой баа

Ўзбекистонда электромобиллар импорти қарийб 5 баробарга ошди

13:15 25.07.2023 (янгиланди: 13:25 25.07.2023)
© Depositphotos.com / NewAfricaЗарядка электромобилей. Иллюстративное фото
Зарядка электромобилей. Иллюстративное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.07.2023
© Depositphotos.com / NewAfrica
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Ўзбекистон 6 ойда энг кўп Хитойдан электромобиль импорт қилган.
ТОШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Ўзбекистонда электромобиллар импорти қарийб 5 баробарга ошди, дея хабар берди Статистика агентлиги.
Қайд этилишича,Ўзбекистон 6 ойда энг кўп Хитойдан электромобиль импорт қилган.
2023 йилнинг январь-июнь ойларида 10 та хорижий давлатдан қиймати 167 млн долларга 5 403 та электромобиль импорт қилган.
Электромобиллар импорти ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 4289 тага ёки қарийб 5 баробарга ошган.
6 ойда энг кўп электромобиль импорт қилинган давлатлар:
Хитой – 4 956 та
Гонконг – 348 та
Германия – 57 та
БАА – 16 та
Корея – 12 та
АҚШ – 7 та
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон шу йилнинг 4 ойи давомида хориждан 81,3 млн долларга тенг бўлган электромобиллар импорт қилгани маълум қилинганди.
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